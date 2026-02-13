Triunfo de Javier Milei: Diputados aprobó el acuerdo Mercosur-Unión Europea y se partió Unión por la Patria

Javier Milei se anotó una nueva victoria este jueves en Diputados : con amplia mayoría y el respaldo de todas las fuerzas, fue aprobado el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Sólo se opuso el kirchnerismo duro y, como anticipó Letra P , se dividió Unión por la Patria .

El acuerdo se aprobó con 203 votos a favor, sólo 42 en contra (kirchnerismo y la izquierda) y cuatro abstenciones. Votaron a favor La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas y los espacios provinciales. Hubo 47 integrantes de Unión por la Patria que apoyaron el acuerdo.

El Senado le dará el aval definitivo en dos semanas y Argentina se convertirá así en el primer país que aprueba el acuerdo. Brasil recién lo trataría en el congreso después del carnaval y Uruguay lo tratará el 27 de febrero. Antes expondrán cámaras empresariales y sindicales, que en Argentina no fueron escuchadas. El acuerdo se trató en comisión el miércoles y este jueves se aprobó sin siquiera una exposición.

El tratado se firmó hace un mes, llegó tras 26 años de paritaria y toma como base los textos consensuados en 2019, cuando gobernaba Mauricio Macri . “Esto empieza cuando el gobierno argentino de ese tiempo se bajó los pantalones y entregó todo”, recordó el diputado de UP y excanciller Santiago Cafiero .

Su implementación aún está lejos porque el parlamento europeo aprobó un pedido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se pronuncie sobre su legalidad. El diputado Eduardo Valdés consideró que el apuro es porque "el 5 de febrero Argentina firmó el acuerdo con Estados Unidos, violando una de los principales acuerdos del Mercosur, que es el arancel común".

El debate duró dos horas y el tratado, como siempre ocurre con estos documentos, se aprobó en su totalidad, con sus 5000 hojas. No hay alternativa de evaluar su contenido.

Peronismo partido

UP estaba dividido y no tuvo manera de alcanzar un consenso sobre cómo votar. "Si no lo hacíamos, Brasil se quedaba con las cuotas", justificó uno de los peronistas díscolos ante una consulta de este medio.

Pesó mucho la presión de las economías regionales sobre gobernadores y legisladores. Los discursos de UP fueron antagónicos, como si se tratara de espacios enfrentados. La grieta fue la segunda de la jornada: una rato antes, el massismo se había diferenciado en el debate de la nueva ley penal juvenil.

En este caso, las diferencias fueron a viva voz. El sanjuanino integrante de UP Cristian Andino consideró que el acuerdo es "una luz de esperanza, cada vez que baja los aranceles y permite incorporar 140 destinos geográficos”.

Le contestó su compañera Julia Strada. "Hay beneficios y quiero que le vaya bien, pero no puedo garantizar que haya salvaguardas. En biodiesel a la UE afecta a Santa Fe. Los que acompañan, pregunto: ¿Cuando aparezcan las salvaguardas van a fingir demencia? ¿O vamos a trabajar para que no pase?".

Nuevo referente

El acuerdo fue defendido al final del debate por Damián Arabia, diputado de La Libertad Avanza y flamante presidente de la comisión de Mercosur. "Esto nos va a permitir que las tasas de exportaciones al Mercosur bajen un 92% y las importaciones a nuestra región al 91%. Esto significa que la amplia mayoría de los aranceles podrán ser gradualmente eliminados", señaló.

"El sector agrícola logrará la eliminación del 99% de nuestros aranceles por producto. Es con el mundo, no contra el mundo y es con libertad económica que nuestro país va a crecer”, dijo y aseguró que el país está en pleno proceso de cambio.