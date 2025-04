Piden declarar a Javier Milei persona no grata en Ushuaia por sus dichos sobre Malvinas

El discurso de Javier Milei durante el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas , generó un fuerte debate respecto a un eventual cambio en la postura argentina sobre la soberanía de las islas. En respuesta, la concejal Daiana Freiberger presentó un proyecto en el Concejo Deliberante de Ushuaia para declararlo “persona no grata” en la ciudad.

La idea choca con la política exterior que Argentina ha sostenido por décadas y que establece que la reivindicación de soberanía no está sujeta a una consulta popular de los habitantes británicos de las islas, sino que responde a lo establecido en la Constitución Nacional .

En el proyecto presentado, la edil detalló que la postura de Milei no es aislada, sino que responde a un patrón de acciones que atentan contra la soberanía nacional. Entre los fundamentos de la iniciativa, menciona:

Daiana Freiberger, la concejala Ushuaia que pide declarar "persona no grata" a Javier Milei.

• El congelamiento de fondos destinados a la seguridad marítima y fluvial, debilitando el control del Atlántico Sur.

• El consentimiento a las declaraciones de la canciller Diana Mondino, quien afirmó que es necesario “atender los derechos de los isleños”, en contradicción con la posición histórica argentina.

• Su ausencia en la vigilia oficial por Malvinas, un hecho inédito en la democracia reciente.

• La falta de reacción ante la creciente militarización británica en las islas, permitiendo la consolidación de la explotación de recursos naturales.

“No podemos permitir que quien debe representar los intereses de nuestro país haga declaraciones que favorecen los reclamos británicos y debilitan nuestra histórica lucha por la soberanía”, sentenció Freiberger.

De la Patagonia a la política nacional

El pedido de Ushuaia refleja el creciente rechazo en sectores políticos y sociales a la postura de Milei sobre Malvinas. En un contexto donde la Constitución Nacional establece que la soberanía sobre las islas es “legítima e imprescriptible”, la idea de someterla a la voluntad de los isleños es vista como una concesión a la postura británica.

Freiberger fue categórica sobre la importancia de este proyecto: “Desde Ushuaia, la ciudad más austral del país y puerta de entrada a Malvinas, tenemos la responsabilidad de alzar la voz ante un intento de resignar nuestra soberanía. No podemos mirar para otro lado”.

La iniciativa deberá ser debatida en el Concejo Deliberante de Ushuaia en las próximas sesiones. Mientras tanto, el discurso del Presidente sigue generando repercusiones en todo el país.

Las críticas de Gustavo Mellela

El gobernador de Tierra del Fuego, en el acto que compartió con la vicepresidenta Victoria Villarruel, también fustigó al Presidente, al advertir que los actuales habitantes de Malvinas "fueron implantados y para eso echaron a todos los argentinos". En ese sentido, tomó las palabras de Milei y se posicionó. "Ese no es el sueño de los fueguinos, ese no es el sueño de los argentinos", sentenció.

villarruel en ushuaia La vicepresidenta Victoria Villarruel junto a Gustav Melella en Ushuaia, durante el acto oficial por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Con Villarruel al lado, el fueguino eligió no nombrar al Presidente, aunque no hizo falta, el acto en el territorio más austral de la Patagonia estuvo marcado por el enojo con los dichos que llegaron desde la Casa Rosada. "Hoy alguien dijo en Buenos Aires que soñaba que los habitantes ilegales, ilegítimos, de las Islas quisieran ser argentinos. Yo no sueño eso, todo lo contrario, dijo Melella, que agregó que él "sueña todo lo contrario".

"Yo sueño con que se vayan de una vez, porque no son la población originaria", afirmó.