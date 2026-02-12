Reforma laboral: Victoria Villarruel envía el proyecto este viernes y Martín Menem confía en sancionarlo rápido

El Gobierno no quiere perder la ola positiva que fue aprobar la reforma laboral en el Senado y busca acelerar los tiempos. Victoria Villarruel cumplió la orden del recinto y este viernes enviará el texto definitivo. Con ese expediente, Martín Menem intentará que el miércoles 18 se dictamine para sesionar, a más tardar, una semana después.

El oficialismo está seguro de tener los números para llegar a la mayoría, sólo con repetir las alianzas de fuerzas que exhibió en la cámara alta. Además, si hay aprobación en general y cambios, en el Senado podría ratificarse la versión original. Es por eso que la cámara revisora suele no tocar una coma. Entre libertarios y aliados hay intenciones de sesionar el jueves 19, pero el fin de semana largo complica la organización de los vuelos.

La victoria entusiasmó a todo el arco oficialista y nadie se quiere perder la foto. Villarruel apuró los trámites como nunca: el secretario parlamentario Agustín Giustinian puso a su equipo a trabajar a destajo para ultimar el expediente.

Ocurre que como hubo un sinfín de modificaciones, el cuerpo lo habilitó a darle al texto su versión definitiva. Falta afinar la redacción y enumerar nuevamente los capítulos. "Esa tarea nos demandará, como mínimo, hasta viernes por la tarde", confirmaron a Letra P fuentes del Senado

Con el trámite concluido, Menem prevé citar a un plenario de las comisiones de Legislación del trabajo y de Presupuesto para el miércoles 18. Están presididas por Lisandro Almirón y Bertie Benegas Lynch , ambos libertarios.

La fecha no es caprichosa, el reglamento de Diputados obliga a despachar no más de diez días antes del fin del período ordinario (30 de noviembre) o extraordinario, que termina el 27 según el decreto firmado por Javier Milei. Debería extender la fecha hasta el sábado 28.

El debate del texto aprobado en Diputados durará un día y los despachos llegarán al recinto pronto. Si no hay chances de sesionar el 19, se votaría el miércoles 25 o incluso unos días después, porque los diputados deberán estar el domingo siguiente para participar del acto de apertura de sesiones.

Menem se aseguró la mayoría en las comisiones: usó la lapicera que le dio el recinto en diciembre para ubicar a aliados fijos que le garantizan mayoría propia para dictaminar a gusto.

En el recinto, la expectativa del oficialismo es buena. Por ahora, la oposición a la reforma sólo la expresaron públicamente Unión por la Patria (UP) la izquierda y el bloque de Catamarca, aliado de Milei, pero que en el Senado no aportó el voto de Guillermo Andrada.

Los números de diputados

Los números favorecen a La Libertad Avanza (LLA) en Diputados, a no ser que sufra la rebelión de algún aliado provincial. A los 95 votos propios que tiene el oficialismo, deberían sumarse los 12 del PRO, aun cuando la votación dejó un reclamo por uno de los últimos cambios de Patricia Bullrich, que fue no permitir que Mercado Pago pueda liquidar salarios. Socio del PRO es el MID, con dos votos.

La UCR puede aportar seis votos y el de Karina Banfi, socia del senador Maximiliano Abad, quien votó la reforma, pero no el capítulo del fondo de asistencia laboral (FAL). Los partidos provinciales son tan decisivos como en el Senado. Salta y Misiones aportan siete votos (comparten Innovación Federal), Tucumán suma tres, San Juan dos; uno Neuquén y otro Santa Cruz.

Los aliados finales

En el resto del recinto hay votos de sobra que tiene LLA para llegar a una mayoría. Provincias Unidas votará dividido, pero hay varios de sus miembros con posiciones favorables a la reforma laboral, como los exPRO Gisela Scaglia, Sergio Capozzi y José Núñez; y la exlibertaria Lourdes Arrieta. Hay radicales como Martín Lousteau y Pablo Juliano; o los jujeños Jorge Rizotti y María Zigarán.

Hay cinco cordobeses que, si imitan a la senadora Alejandra Vigo, votarán a favor en general y se opondrán al FAL. Quedan eslabones sueltos en el recinto como la Coalición Cívica y exlibertarios (Claudio Álvarez, Gerardo González y Marcela Pagano). Miguel Pichetto, de Encuentro Federal -socio de Nicolás Massot-, vota en contra. No sería decisivo.