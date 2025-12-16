Primera sesión en Diputados: debut de pesos pesados, mercado de pases y un regalo a lo Leo Mattioli

La Cámara de Diputados de Buenos Aires volvió a sesionar con una agenda que tenía la necesidad de agilizar proyectos que estaban freezados y al borde de perder estado parlamentario. No obstante, la jornada sirvió para completar casilleros de algunas autoridades y para oficializar los nuevos bloques y sus presidentes. También ingresó la renuncia de Verónica Magario a su banca.

Fue la primera sesión de la cámara baja con el mapa renovado, que implicó la llegada de nombres pesados y el debut de nuevos bloques legislativos. Christian Castillo (FIT), Nahuel Sotelo (LLA), Héctora Gay (LLA), Mayra Mendoza (UP), Mariano Cascallares (UP), Manuel Passaglia (Espacio abierto - Hechos) , entre otros, tuvieron su sesión de inicio. Hubo mercado de pases legislativo y cambios en los lugares del hemiciclo.

La noticia del día fue la renuncia a su banca de Magario, la vicegobernadora que fue electa por la Tercera sección electoral el 7 de septiembre, pero que no había jurado en la sesión preparatoria. La dilación generó incertidumbre en el peronismo, ya que si bien siempre se supo que no asumiría su banca, UP precisaba asegurarse sus 39 escaños con la jura de Silvina Nardini , la primera suplente.

Se confirmó la conformación del bloque UCR–Unión Cívica Radical , que será presidido por Alejandra Lordén , y que integrarán Valentín Miranda y Priscila Minaard . Esto se dio tras la ruptura con la bancada UCR + Cambio Federal que comparten Diego Garciarena, Matías Civale y Silvina Vaccarezza tras la sesión preparatoria de la cámara baja.

En cambio, Garciarena anunció este martes que su bloque trabajará en conjunto con la Coalición Cívica, que también tiene tres representantes: Andrés De Leo, Romina Braga y Luciano Bugallo . Si bien el reglamento interno del cuerpo no habla de la figura de interbloque, afirmaron que acordarán la agenda legislativa. La bancada del radical, además, se quedó con una vicepresidencia en manos de Civale.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dgarciarena/status/2000960382974808067?s=20&partner=&hide_thread=false Mantuvimos una excelente reunión entre los bloques de la UCR + Cambio Federal y la Coalición Cívica y acordamos un trabajo conjunto en materia legislativa en el ámbito de la Cámara baja provincial.



Conformaremos un interbloque de trabajo y llevaremos adelante una oposición… pic.twitter.com/qrebJ6KwDo — Diego R Garciarena (@dgarciarena) December 16, 2025

Caras nuevas, pañuelos y flores

Otro bloque que hizo su estreno fue Espacio abierto - Hechos, la bancada que presidirá Manuel Passaglia y que estará además integrada por Ignacio Mateucci. El exintendente de San Nicolás tomó juramento este jueves, luego de su aparición en la cámara durante la sesión preparatoria en la que su hermano Manuel, actual jefe comunal de ese municipio, quiso retornar a su banca para rechazar el proyecto de ley de Financiamiento.

Además de Nardini en UP y de Passaglia en Hechos, juraron José Ignacio Rossi, vicepresidente del Instituto Cultural, que asumió en lugar de Gustavo Pulti (UP), y Fernanda Coitinho que lo hizo en reemplazo de Gustavo Coria (LLA), viceministro del Interior. La libertaria juró por Dios, la Patria y los santos evangelios, y lo hizo con un pañuelo celeste referenciado en las dos vidas. El momento romántico de la tarde llegó segundos después, cuando, mientras Coitinho se dirigía a su banca, fue sorprendida por su esposo, que le acercó un enorme ramo de flores como regalo de cumpleaños, ante los aplausos de todo el recinto.

Algunas risas se generaron cuando Ramón Nene Vera (LLA) se tapó los oídos en el momento que la diputada de izquierda Mónica Schlotthauer se manifestó en contra de la reforma laboral varios tonos por encima del volumen promedio al que el recinto estaba acostumbrado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2001043040677380401?s=20&partner=&hide_thread=false LEGISLATURA BONAERENSE Por el cumpleaños de Fernanda Coitinho, que juró este martes como diputada por LLA, el marido ingresó al recinto a regalarle un ramo de flores



@JuanRubinacci pic.twitter.com/yTCJIm6Bas — LETRA P (@Letra_P) December 16, 2025

Se completaron las autoridades en Diputados

Luego de los acuerdos para la conducción de la cámara, que quedó en manos de Alejandro Dichiara, restaban completarse algunos puestos centrales en las autoridades del cuerpo. Con la confirmación de las vicepresidencias para Alexis Guerrera (UP), Agustín Forchieri (PRO), Juanes Osaba (LLA) y Mariano Cascallares (UP), ahora se completaron las restantes: Civale (UCR + Cambio Federal) y Blanca Alessi (UyL).

El resto de los cargos de secretarías y prosecretarías quedaron con Gervasio Bozzano como secretario Legislativo; Martín Alaniz, secretario de Desarrollo Institucional; Miguel De Lisi, secretario Administrativo; Sergio Errecalde, secretario de Participación Ciudadana; Diego Di Salvo, prosecretario Legislativo; y David Alcalá, prosecretario administrativo. Juraron también Raúl Cadaá, como secretario de modernización y Lucas Marino como prosecretario de desarrollo institucional.