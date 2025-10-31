Desgastado, renunció Guillermo Francos: lo reemplaza Manuel Adorni, a pedido de Karina Milei

"Tantas veces me mataron, tantas veces me morí". Apenas 48 horas después de citar la letra de Como la Cigarra, Guillermo Francos renunció a la Jefatura de Gabinete. Lo anunció con un tuit en el que reprocha "persistentes trascendidos sobre modificaciones" en la administración libertaria, en referencia al inminente desembarco formal del asesor Santiago Caputo . Como adelantó Letra P , su reemplazante será Manuel Adorni , a pedido de Karina Milei , para equilibrar la balanza de la interna libertaria.

En su mensaje en Twitter, Francos le dice a Javier Milei : "Me dirijo a usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre".

Minutos después del tuit del exjefe de Gabinete, también presentó su renuncia su mano derecha, Lisando Catalán , que en septiembre había quedado hace menos de dos meses al frente del resucitado Ministerio del Interior, como primer paso para la construcción del dialogo político del Gobierno tras la estrepitosa derrota en los comicios bonaerenses del 7-S.

En esa silla que queda vacía se sentaría Caputo. El asesor venía reclamando ser empoderado como el interlocutor oficial entre la Casa Rosada y las provincias, cuando hasta ahora los gobernadores debían pasar por varias oficinas (desde la Francos a la de Lule Menem , operador karinista).

La tensión entre Francos y Caputo quedó expuesta, poco antes de la elección, cuando el propio exministro coordinador reclamó en una charla con Infobae -sin nombrarlo, pero era claro quién era el destinatario- que el asesor asumiera un cargo formal en el gabinete, con firma y responsabilidades. Por haber suspendido la ley de emergencia en Discapacidad, Francos fue denunciado penalmente. El malestar trascendía al entonces jefe de Gabinete y en otros ministerios compartían el mismo reproche.

Hasta ahora, Caputo se había negado sistemáticamente a asumir un cargo: el Presidente se lo ha ofrecido en varias oportunidades. "Ya no puede decirle que no", admitían en su entorno cuando su desembarco oficial parecía inminente. El asesor ya controla otras áreas del gobierno libertario, desde la cartera de Justicia (el viceministro Sebastián Amerio le reporta a él), pasando por ARCA hasta la SIDE.

"Jefe de Gabinete o ministro del Interior", lanzaban la moneda al aire el caputismo, que tienen detrás a la militancia digital de Las Fuerzas del Cielo. Su objetivo es claro: controlar la política del Gobierno, como había hecho durante el 2024 (cuando se jacta de haber tejido las relaciones con los gobernadores y parte de la oposición para la aprobación de la ley Bases), y lo contrapone con las derrotas legislativas de este año, acusando al armado karinistas de La Libertad Avanza en las provincias, ejecutado por los Menem. El Jefe movió primero y Adorni será el sucesor de Francos.

El vocero presidencial es karinista de la primera hora. Hace tiempo que ocupa las oficinas de Jefatura de Gabinete del primer piso (que Francos nunca usó porque se quedó en la planta baja), pegadas a la Secretaría General de la Presidencia. Fue la hermana presidencial quien lo puso de candidato a legislador porteño, en acuerdo con Caputo, para tener a alguien en la boleta identificado 100% con Milei. Ambos temían que la postulación de Ramiro Marra confundiera al electorado libertario.

