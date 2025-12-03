ELECCIONES 2027

La reelección de Javier Milei: una encuesta midió las chances que tiene de renovar su mandato

En Mar del Plata, Karina Milei pidió a la tropa trabajar para la continuidad de LLA. Isasi Burdman evaluó el escenario rumbo a las presidenciales.

Letra P | Susana Maidana
Por Susana Maidana
Tras la victoria electoral de octubre, La Libertad Avanza ya piensa en otros cuatro años de Javier Milei en la Casa Rosada. Una encuesta midió la imagen presidencial y la intención de voto: el 52% se pronunció a favor de que el líder libertario continúe en el poder hasta 2031, mientras que el 33% se manifiestó en contra.

El último sondeo nacional de la consultora Isasi Burdman, realizado entre el 19 y el 27 de noviembre, analizó el clima político del país y se anticipó a medir el escenario rumbo a las elecciones presidenciales de 2027. Los datos del informe se conocieron luego de que Karina Milei llamara a la tropa libertaria a "trabajar" para la reelección de su hermano. Lo hizo durante un congreso partidario que se realizó en Mar del Plata y reunió a dirigentes y referentes territoriales de la provincia de Buenos Aires.

Imagen de Javier Milei e intención de voto

El estudio, elaborado en base a 1.722 casos, muestra que Milei llega a esta etapa con una imagen positiva del 53%, mientras que el 38% tiene una percepción negativa de su figura y un 9% la califica como regular.

La evolución mensual también lo favorece: en septiembre tenía 44% de imagen positiva, en octubre 46% y en noviembre alcanza su punto más alto del año. A su vez, la valoración negativa cayó del 44% en septiembre al 38% en el último mes.

Si las elecciones presidenciales de 2027 fueran hoy y se midiera la intención de voto por candidatos concretos, Milei lideraría con un 54%, seguido muy de lejos por el gobernador Axel Kicillof con el 18%. Más atrás se ubican otros candidatos con menor caudal de votos: Juan Schiaretti, de Provincias Unidas, suma el 3% y Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, también cosecha el 3%. El 17% dijo que aún no sabe a quién votaría en los comicios.

La encuesta midió a la dirigencia de la oposición

El trabajo de opinión pública también evaluó la imagen de figuras nacionales. Quien aparece hoy como principal líder de la oposición es el gobernador de la provincia de Buenos Aires con un 28% de menciones, seguido por otras figuras con menor consenso, como la expresidenta Cristina Fernández de Kichner (24%) y el líder del PRO, Mauricio Macri (9%).

Más allá de esos números, el congreso de LLA realizado en Mar del Plata y el llamado formal de Karina Milei muestran que el oficialismo ya puso en marcha una estrategia organizada hacia 2027, lo que podría influir no sólo en la intención de voto, sino también en la estructura territorial, la movilización y la unidad partidaria.

Como contó Letra P, la presidenta de LLA y secretaria general de la Presidencia avanzará con la creación de un comité de disciplina para garantizar el alineamiento de la dirigencia libertaria y evitar disputas internas mientras prepara la estrategia electoral.

Los datos completos de la encuesta

ISASI BURDMAN - Milei y el Orden Segunda Temporada (Noviembre)

Encuesta de Isasi Brudman

