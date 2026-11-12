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DISCUSIÓN 2027

Una desafiliación masiva en el MPN empieza a reacomodar el mapa político en Neuquén

En menos de siete días, 470 militantes pidieron la baja. El número no impacta en su estructura partidaria, pero pone en evidencia el descontento. Dónde van.

Por Letra P | Periodismo Político
El MPN perdió casi 500 afiliados en paralelo a la convocatoria de Figueroa a las elecciones 2027.&nbsp;&nbsp;

El MPN perdió casi 500 afiliados en paralelo a la convocatoria de Figueroa a las elecciones 2027.  

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Letra P | Laura Loncopan Berti
Laura Loncopan Berti

La decisión de alejarse del partido provincial parece estar mtorizada por la decisión de no participar en las elecciones del año próximo, que será confirmada en las próximas semanas, y a la atracción que puede ejercer sobre sus militantes la oportunidad de unirse a otras fuerzas de origen local que sí se disponen a participar de la contienda para elegir gobernador, vice, legisladores, intendentes y concejales en toda la provincia de Neuquén.

Dónde van

La desafiliación disparó las especulaciones respecto al posible salto que los ahora exMPN podrian protagonizar en los meses previos a las elecciones provinciales. El rumor más fuerte mira hacia Comunidad, el partido del gobernador Rolando Figueroa cuya estructura partidaria también reivindica preceptos políticos referidos a la necesidad de discutir problemas de índole provincial y no adentrarse en esquemas ni ideologías de corte nacional.

Si bien habrá que esperar para conocer hacia dónde fluye este caudal de militantes, la deserción masiva parece estar vinculada a la decisión prematura del gobernador de abrir el calendario electoral del año próximo al fijar las elecciones provinciales el domingo 14 de febrero.

Los tiempos políticos se acortan tras la oficialización de la convocatoria y puede suceder que las renuncias se encuentren emparentada a la posibilidad de poder integrar futuras listas oficialistas, colectoras o también haya quienes recalen en armados opositores, sobre todo teniendo en cuenta el descontento que generó en una parte del partido la decisión de plegarse a la estrategia de La Neuquinidad.

El MPN en su laberinto

La definición de la fecha de elecciones siembra un sinfín de dudas dentro del partido que supo gobernar la provincia durante los últimos 60 años. La falta de definiciones por parte de la Convención para convocar a internas o resolver la no presentación del sello en la instancia electoral pone a dirigentes y militantes en una situación de incertidumbre.

Las señales desde la renovada cúpula del partido indican que la intención es no presentar candidatos, ni siquiera conformar una colectora que acompañe al gobernador y que los intendentes que tienen chances de renovar participen a través del sello del actual mandatario.

Desde el sector que responde al tres veces gobernador Jorge Sobisch pidieron ir a internas y conformar una lista propia para la próxima elección. El pedido aún no tuvo respuesta, pero los tiempos la hacen imposible.

En caso de autorizarse una competencia interna para definir candidaturas, la orgánica del partido indica que debería realizarse 90 días antes de la elección provincial, es decir, el próximo fin de semana.

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