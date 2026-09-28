Jorge Sobisch amaga con volver a jugar en Neuquén y mete ruido en la interna del MPN

Jorge Omar Sobisch busca mover las piezas, otra vez, dentro del MPN y ya avisó que llevará a la Convención partidaria un proyecto para reformar la Carta Orgánica partidaria. El exgobernador de Neuquén quiere modificar las condiciones para competir en las internas y ya generó revuelo en la política provincial.

El planteo apunta directamente al sistema de avales y a los plazos para presentar listas, dos puntos que cuestionó tras la última renovación de autoridades de la que, por cierto, no participó. El movimiento de Sobisch combina su regreso a la actividad pública con una ofensiva sobre las reglas con las que el partido define sus autoridades y candidatos.

El fin de semana, durante una visita a la seccional Centenario-Vista Alegre , dijo que el MPN perdió capacidad de convocatoria, presencia en los espacios de representación y contacto con sus afiliados. En este marco, planteó "recuperar el debate interno" y volver "a construir una propuesta de gobierno".

La Carta Orgánica del MPN exige que las listas reúnan avales equivalentes al 10% del padrón de afiliados para poder competir. Con 88.875 afiliados registrados hasta 2025, el piso para la última renovación partidaria rondó las 9.000 adhesiones. La lista que llevó a Gabriel Álamo a la conducción provincial presentó 9.167 avales. Ningún otro sector logró superar el requisito y, finalmente, no hubo competencia por la presidencia de la Junta de Gobierno.

Sobisch cuestionó esa exigencia, pero también el tiempo disponible para cumplirla. Según planteó, el cronograma dejó apenas 31 días para reunir las adhesiones en toda la provincia. Según trascendió, su propuesta buscará modificar ambas condiciones para facilitar la presentación de alternativas y ampliar la participación de los afiliados. El texto completo todavía no trascendió y se conocerá con su ingreso formal a la Convención.

Por otro lado, tras su presentación, la iniciativa deberá ingresar formalmente al ámbito partidario y será la Convención la que tendrá que analizarla y definir si avanza con su tratamiento.

Un reclamo que excede al exgobernador de Neuquén

El planteo de Sobisch no aparece aislado dentro del partido emblema de la Patagonia. El Movimiento de Acción Política (MAPO), una rama interna del MPN, también había cuestionado las reglas y el cronograma de la última interna antes de desistir de competir.

Entre sus objeciones estuvieron el requisito del 10% de avales y las condiciones para que las minorías accedan a representación partidaria. La discusión que Sobisch llevará ahora a la Convención vuelve a poner sobre la mesa cómo se definirán las autoridades y candidaturas del MPN en próximas internas.

En Centenario, el exgobernador evitó apuntar contra una sola persona por el debilitamiento partidario y llamó a revisar los errores de la dirigencia. También planteó reunir a los sectores que todavía se identifican con el MPN y devolverle protagonismo político, en medio de las discusiones sobre el rumbo del partido y su relación con el gobierno de Rolando Figueroa.

Un reclamo con la mira en las elecciones 2027

La presentación del exgobernador va a contramano de la actual postura del MPN. Semanas atrás se supo que el partido provincial no va a presentar candidaturas en ninguna categoría, ni provincial, ni municipal, para las elecciones de 2027. De hecho, sus referentes podrán competir, pero deberán buscar refugio en otro sello. El repliegue marca una bisagra en la historia política de Neuquén.

La nueva conducción, con Álamo y Jorge Lara al frente, fue la encargada de formalizar la decisión. Si bien el espacio no había participado de las elecciones nacionales de 2025, el año que viene será la primera vez que se ausente de la pelea provincial.

Es un momento particular quienes integran estas filas. El MPN ganó todas las elecciones ejecutivas en Neuquén hasta 2023, cuando Rolando Figueroa, un dirigente de sus propias filas que optó por competir desde afuera, se convirtió en gobernador. Como informó Letra P, esto ocasionó un terremoto político, ya que por el partido que había gobernado durante 60 años la provincia tenía que sobrevivir sin dominar el aparato del Estado.

La actual Carta Orgánica del MPN exige que las listas reúnan avales equivalentes al 10% del padrón de afiliados.

La decisión de no competir abrió el mercado de pases de dirigentes. Abrieron sus puertas, por ejemplo, Avanzar y Primero Neuquén, aliados a Figueroa, pero también Más por Neuquén, el sello de Carlos Quintriqueo.

Uno de los pocos que criticó la nueva postura partidaria viene fue justamente Sobisch. “El MPN nació para defender Neuquén, no para convertirse en una colectora del gobierno provincial”, cuestionó por entonces en un posteo en Facebook.

La última aparición pública del exmandatario fue en 2023, cuando declaró en calidad de testigo en el juicio contra la cúpula policial que, bajo sus órdenes, desplegó el operativo represivo en el que fue asesinado el docente Carlos Fuentealba. Los imputados terminaron condenados por abuso de autoridad.