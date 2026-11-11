Santa Fe: un hombre de Hugo Moyano tomó la conducción del club que Marcos Cleri dejó en crisis

La crisis institucional de Argentino de Rosario , equipo que compite en la Primera C , tras el gerenciamiento frustrado del exdirigente de La Cámpora Santa Fe Marcos Cleri , provocó la renuncia de su presidente, Daniel Mariatti, y de otros integrantes de la Comisión Directiva. Para evitar la acefalía, Juan Mateo Chulich , un soldado de Hugo Moyano, asumió la presidencia hasta 2029.

El secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones de Santa Fe , quien toma la conducción en medio de un delicado escenario económico y deportivo, llevaba ocho años como directivo del club, donde fue vocal. Su llegada se definió en una extensa reunión dirigencial, en la que se resolvió reorganizar la Comisión Directiva para evitar una transición que desembocara en un llamado a elecciones.

El principal desafío consiste en reconstruir la conducción y encontrar una salida a los problemas financieros que dejó la anterior gestión.

Entre renuncias y pedidos de licencia, abandonaron sus funciones los principales integrantes de la Comisión Directiva, incluidos el presidente, el vicepresidente, el tesorero y el secretario. La situación amenazaba con dejar al club acéfalo y obligó a buscar una alternativa de emergencia.

La nueva conducción necesitaba contar con al menos diez integrantes para regularizar su composición ante la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) . El trámite se formalizaría en los días siguientes, una vez definida la distribución de los cargos y la situación de quienes habían solicitado licencia.

Reunión en Federación con Hugo y Huguito, avanzando en distintos temas vinculados a nuestra institución #moyanoconduccion pic.twitter.com/ZdzZoiFzJT

“En los próximos días puede haber nuevas renuncias”, anticipó a Letra P un colaborador de la dirigencia. “Lo importante es evitar la acefalía. En eso estamos trabajando”, agregó.

Por ese motivo, todavía no se habían presentado formalmente las dimisiones ante la IGPJ. La prioridad de los dirigentes apunta a resolver la integración de la nueva Comisión Directiva y garantizar que Chulich encabece la institución.

La gestión de Marcos Cleri y el derrumbe deportivo

El origen de la crisis está vinculado con la fallida apuesta de Mariatti por entregar el gerenciamiento del fútbol a Marcos Cleri, referente de La Cámpora en Santa Fe. La experiencia tuvo un desenlace deportivo adverso y dejó al equipo al borde de la desafiliación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Cleri había protagonizado un episodio de violencia contra un juez de línea, por el que fue denunciado. Además, quedó incluido en el programa Tribuna Segura, que impedía su ingreso a los estadios del fútbol argentino. El dirigente había abandonado la gestión en barrio Sarmiento meses antes.

Tras su salida, se llevó jugadores y el equipo debió afrontar el tramo decisivo de la Primera C con los futbolistas que permanecieron en la institución. Argentino superó dos partidos determinantes, en los que una derrota podía dejarlo desafiliado de la AFA.

Sin embargo, la desvinculación de Cleri se había concretado en los hechos, pero no en los papeles. Su gestión dejó una deuda de 50 millones de pesos en concepto de salarios atrasados a futbolistas, integrantes del cuerpo técnico, colaboradores y profesionales.

Ese pasivo precipitó las renuncias masivas de los directivos. “Hay un contrato, el club tiene una salida legal para lograr que se pague esta deuda, pero no es el momento de pensar en eso. La prioridad ahora es armar la nueva dirigencia”, señalaron desde la institución.

Juan Cruz Vega, una posible salida al ahogo económico

Chulich asumió con pocas herramientas para revertir el deterioro financiero. Además de afrontar las obligaciones pendientes, la nueva conducción debe reconstruir el plantel para la próxima temporada de Primera C dentro de los torneos de AFA, con recursos limitados y sin un proyecto deportivo consolidado.

El gerenciamiento dejó al primer equipo sin una estructura propia de futbolistas. Cleri había incorporado y desvinculado jugadores durante su gestión.

En ese escenario, la institución explora una alternativa para conseguir ingresos extraordinarios. La estrategia apunta a Juan Cruz Vega, mediocampista ofensivo surgido de las divisiones inferiores de barrio Sarmiento, quien milita a préstamo en Agropecuario, equipo de la Primera Nacional.

Vega tuvo una buena temporada, con titularidad y siete goles. Su desempeño alimenta las expectativas de la dirigencia, que espera negociar su ficha a fin de año para obtener recursos que permitan afrontar las obligaciones económicas.