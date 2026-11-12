Bariloche: la convención constituyente de Córtés empieza a redactar la nueva Carta Orgánica municipal

Bariloche. El oficialismo llega al inicio de la reforma con una mayoría propia.

Walter Cortés se prepara para marcar la cancha en la reforma institucional de Bariloche . Este jueves 12 de noviembre, la Convención Municipal Constituyente quedará formalmente en funciones con ocho bancas para Estamos Haciendo Bariloche , la alianza que reunió al intendente y al gobernador Alberto Weretilneck . Es decir, una mayoría automática en el cuerpo colegiado de 15 integrantes.

La ceremonia de jura se realizará en el Gimnasio Municipal N° 4, sobre Diagonal Gutiérrez . La Junta Electoral Municipal (JEM) oficializó a los convencionales titulares y suplentes mediante la resolución 142-2026, luego de completar el escrutinio definitivo de las elecciones del 1 de noviembre.

La definición llegó después de los cuestionamientos de distintas fuerzas políticas al recuento de votos. La Junta rechazó los planteos de La Libertad Avanza , que peleó su tercer escaño con el octavo del oficialismo , y Fuerza Bariloche que pidió postergar la proclamación de Adrián Grau , cuya situación continúa bajo investigación judicial. Con los resultados firmes, el oficialismo llega al inicio de la reforma con una mayoría propia que le otorga una posición de fuerza en la discusión institucional.

Walter Cortés se aseguró el control de la reforma

Estamos Haciendo Bariloche, el frente que unió al Partido Unión y Libertad (PUL) de Cortés con Juntos Somos Río Negro (JSRN), la fuerza de Weretilneck, obtuvo ocho de los 15 lugares de la Convención. La mayoría propia le permitirá al oficialismo conducir las deliberaciones sobre la actualización de la Carta Orgánica.

La oposición quedó oficialmente repartida entre cuatro espacios. Fuerza Bariloche, la alianza peronista, consiguió tres convencionales; La Libertad Avanza, dos; mientras que Seamos Futuro y el Frente de Izquierda de los Trabajadores (MST-PTS) tendrán un representante cada uno.

Yanina Sánchez, representante del espacio gobernante, presidirá la Convención.

La proclamación confirmó a Yanina Sánchez, que presidirá la Convención, Alberto Arabarco, Julia Fernández, Leandro Lescano, Mariela Guerra, Adrián Grau, Hermenegildo Ortega y Norma Zublin por la lista oficialista. Andrea Galaverna, Javier Inalaf y Josefina González Elizondo representarán a Fuerza Bariloche. Martín Govetto y Laura Pérez Lavayén ocuparán las bancas libertarias. Alhué Gavuzzo Bay y Lihué Bariggi Amara completarán el cuerpo.

La Justicia cerró la discusión sobre las bancas

La integración de la Convención quedó formalizada después de que la Junta Electoral Municipal rechazara los planteos que buscaban revisar el resultado de los comicios. La Libertad Avanza había reclamado la apertura de 48 de las 333 mesas, con cuestionamientos sobre diferencias entre actas, telegramas y certificados de escrutinio, además de presuntas irregularidades en la fiscalización.

El organismo electoral consideró que las observaciones no reunían los requisitos establecidos por la ley provincial 2431 para habilitar la apertura de urnas. La revisión de los votos recurridos e impugnados tampoco modificó el reparto de bancas.

La proclamación de Grau también generó controversias. La APDH lo denunció ante la fiscalía por publicaciones en redes sociales que reivindicaban a Jorge Rafael Videla, la dictadura militar y la desaparición de personas. La Junta Electoral no hizo lugar a los pedidos de postergación de su reconocimiento y la investigación continuará por la vía judicial.

Una reforma en 60 días

Desde la jura, los 15 convencionales tendrán 60 días para revisar el texto de la Carta Orgánica. El objetivo es iniciar las deliberaciones sin demoras, con reuniones diarias para avanzar en la actualización de las reglas institucionales de la ciudad.

El Edificio Polivalente, ubicado en Quaglia y Ruta 40, será la sede de los debates. La definición del lugar demoró la organización de la Convención: inicialmente se había evaluado utilizar las instalaciones del Concejo Municipal, pero la alternativa quedó descartada porque el cuerpo legislativo continuará funcionando en paralelo.

Las sesiones se transmitirán para que los vecinos puedan seguir las discusiones.