Después de León XIV, Javier Milei retoma su libreto: ajuste, PASO y reelección

Este miércoles a las 13.30 se realizará la ceremonia de despedida del papa León XIV en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Media hora después, el jefe de la Iglesia católica dejará el país tras tres días de recorridas. Pese a los mensajes políticos que dejó durante su estadía, el gobierno de Javier Milei no tiene previsto modificar ni un centímetro su rumbo político y económico.

El Presidente volverá a su programación habitual, la que marcó el pulso libertario durante todo el año. Los principales operadores de la Casa Rosada tienen la orden de retomar las negociaciones para intentar aprobar este año el Presupuesto 2027 y la reforma política apenas se vaya el obispo de Roma.

Lejos de la agenda de los excluidos y los sectores más vulnerables que planteó el pontífice, la principal preocupación del oficialismo será suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) , una medida con la que busca perjudicar electoralmente al Partido Justicialista (PJ), que necesita las primarias para encauzar su interna. En paralelo, el Gobierno insistirá en profundizar el ajuste del gasto público, sostener el superávit fiscal y mantener la inflación bajo control.

Para eso se reactivarán las reuniones de la mesa política, cada vez más amplia, pero con menos definiciones sobre cómo conseguir el respaldo de la oposición dialoguista. Por ahora, ante la resistencia de los primos Martín Menem y Lule Menem a cerrar acuerdos electorales con las provincias, la apuesta es avanzar con la suspensión de las primarias sin definir antes las alianzas para 2027.

Durante cuatro días, el papa tapó el ruido libertario con una narrativa antagónica ¿Lo sucedido en los últimos días marca una brecha entre el proyecto del mileísmo y el sustrato cultural de la sociedad que gobierna? @marcelofalak pic.twitter.com/wSKXLn1eXf

“Si todo vuelve a su cauce natural, vamos a lograr la suspensión de las PASO pero sin acordar antes las alianzas electorales. Eso tarde o temprano va a ser un problema”, comentó a Letra P una fuente al tanto de las conversaciones entre Balcarce 50 y las provincias. La advertencia apunta a que los gobernadores podrían aportar ahora los votos en el Congreso y sostener el respaldo al modelo económico sin comprometer su apoyo a la reelección presidencial .

Los mandatarios, fastidiados con las idas y vueltas de la Casa Rosada, podrían acompañar la suspensión de las internas sin un acuerdo político a cambio, convencidos de que la medida también los beneficiaría en sus provincias.

El presidente Javier Milei y el papa León XIV.

Javier Milei no tiene previsto ordenar la interna de su Gobierno

La economía y la agenda legislativa no serán los únicos asuntos que volverán a discutirse como si la visita del pontífice no hubiera alterado la rutina oficial. En tres días, León XIV puso el foco en las personas con discapacidad, los jubilados, los trabajadores informales y la comunidad universitaria. En Balcarce 50 descartan que esos mensajes obliguen a revisar el rumbo.

“Los mensajes del papa, que le habla a todo el mundo católico, no fueron una crítica a Milei. No vemos por qué deberíamos cambiar algo”, analizó ante este medio un funcionario que milita en La Libertad Avanza desde el minuto cero.

Las divisiones internas también seguirán presentes en lo que queda del año. Si la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, evaluó en algún momento desplazar a Patricia Bullrich de la conducción del bloque libertario en el Senado, como trascendió en algunos medios, esa posibilidad quedó en la nada. No porque El Jefe se haya sentido interpelada por el mensaje de perdón y unidad del papa, sino porque considera que escalar la pelea con la senadora podría traer más costos políticos que beneficios inmediatos.

Según pudo constatar Letra P con fuentes de Balcarce 50 y de la Cámara alta, hoy no hay ninguna orden de excomulgar a la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio. “No hay nada concreto para que eso suceda”, aclararon en la mesa chica de Karina. Eso no significa que las diferencias se hayan resuelto: la hermana del Presidente desconfía de Bullrich, pero considera que no es momento de abrir otro frente de conflicto. La prioridad es reunir apoyos para la reelección de Milei.

“A Patricia no le llegó ningún reclamo de Karina, y tampoco ningún pedido para que deje la presidencia del bloque. Si ese pedido existiera, ella tiene bien en claro que es una decisión política que la excede y por eso la acataría en el momento. Ahora bien, después que se agarren”, advirtió un operador histórico de la senadora libertaria.

La mesa política de Javier Milei.

Patricia Bullrich seguirá marcando diferencias

En el equipo de Bullrich aseguran que la senadora no romperá con el oficialismo, incluso si en el futuro pierde la conducción del bloque violeta. Ante ese escenario, deslizan la posibilidad de un armado parlamentario propio, de perfil paraoficialista, con los cerca de 15 diputados que le responden y otros cuatro senadores.

“Patricia no va a romper, pero si no le dejan alternativa hará rancho aparte con los suyos”, adelantó un operador de la exministra de Seguridad de Mauricio Macri y Milei.

Con o sin un espacio propio, Bullrich les hizo saber a los suyos que seguirá marcando diferencias con la cúpula libertaria cada vez que lo considere necesario. “Ella no va a dejar de ser ella bajo ninguna circunstancia”, afirmó alguien que conoce a la senadora desde hace más de una década.

Este miércoles, al referirse a la visita de León XIV, la senadora dejó un mensaje de segunda lectura en su cuenta de Twitter: “Es con todos, que nadie quede en el camino”, dijo. En la Casa Rosada, Karina Milei sigue tomando nota.