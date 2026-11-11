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EL PAPA EN ARGENTINA

El mensaje político de León XIV en Luján: pobreza, trabajo y un llamado a la reconciliación

En una multitudinaria misa, el pontífice advirtió sobre las heridas sociales, reclamó solidaridad con los más vulnerables y dejó un punteo a la dirigencia.

Por Letra P | Periodismo Político
El mensaje político de León XIV en Luján

El mensaje político de León XIV en Luján

Vatican Media

Ante la Virgen de Luján, León XIV pronunció un mensaje que trascendió lo religioso. Advirtió sobre la pobreza, la falta de trabajo y la discriminación, reclamó solidaridad y llamó a superar las divisiones. Sin mencionar a Javier Milei, el papa trazó un diagnóstico social que interpela al Gobierno y a toda la dirigencia argentina.

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Guillermo Villarreal

Las definiciones políticas y sociales de León XIV en Luján

  • La pobreza y la falta de trabajo. "Muchos hermanos nuestros, o incluso nosotros mismos, nuestras familias, pueden estar viviendo actualmente momentos de calvario, sufriendo a causa de enfermedades, pobreza, falta de trabajo, discriminación o rupturas familiares, entre otros problemas". El papa enumeró algunas de las principales dificultades que atraviesan los argentinos. No fue una referencia genérica al sufrimiento humano: puso en primer plano problemas concretos de la realidad social.
  • La reconciliación con el presente. "Necesitamos reconciliarnos también con nuestra historia y con nuestro presente, para generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra". Una de las frases de mayor contenido político del discurso. León XIV no propuso solamente una revisión del pasado: incorporó el presente a la necesidad de reconciliación, en una sociedad atravesada por la polarización y las disputas políticas.
  • Un lugar para los más vulnerables. "Hay lugar para todos, especialmente para los más necesitados: los pobres y los hambrientos, los migrantes, los enfermos y los presos, con quienes el Señor se identifica". El pontífice volvió a colocar a los sectores más postergados en el centro de la preocupación de la Iglesia. La enumeración incluye a grupos que suelen quedar en el centro de las controversias sobre asistencia social, inmigración, salud y políticas penitenciarias.
  • La crítica al individualismo. "La comunión con Cristo no nos repliega en nuestros asuntos personales, no nos lleva a aprovecharnos de las carencias ajenas, no nos hace evadir nuestras responsabilidades". León XIV planteó que la fe no puede ser una excusa para desentenderse de los problemas de los demás. La advertencia sobre el aprovechamiento de las necesidades ajenas y la evasión de responsabilidades excede el terreno religioso y alcanza a la vida comunitaria.
  • El trabajo y la dignidad cotidiana. "El del padre que madruga cada día para llevar el pan a su casa". Con esa imagen, el papa reivindicó el esfuerzo de quienes sostienen a sus familias en medio de las dificultades. También mencionó a la madre que acompaña a un hijo enfermo durante las noches de hospital y al amigo que comparte su tiempo con quien lo necesita. La defensa de esos gestos cotidianos funcionó como reconocimiento de una sociedad que enfrenta dificultades, pero conserva sus redes de solidaridad.
  • Las diferencias como una riqueza. "Las diversas sensibilidades presentes en la Iglesia, las convicciones fuertes que animan a cada uno, son una riqueza si permanecen ancladas en la certeza de la unidad como don recibido y como tarea por asumir". Aunque se refirió a la comunidad eclesial, el planteo tiene una proyección sobre la convivencia democrática. Las diferencias no deben desaparecer, sino encontrar un marco común que impida que se transformen en fracturas irreparables.
  • El llamado a la Argentina. "Argentina, levántate y camina". La frase sintetizó el tono de esperanza que León XIV buscó transmitir. El imperativo tuvo una dimensión nacional: un llamado a dejar atrás el desaliento y recuperar la capacidad de construir un horizonte compartido.
  • Puentes y redes de solidaridad. "Ayúdalo a crear puentes de caridad y redes de solidaridad", pidió el pontífice en su oración final a la Virgen de Luján. La referencia a los puentes recupera una idea central de la tradición pastoral de Francisco: la necesidad de reconstruir vínculos en sociedades atravesadas por enfrentamientos y desigualdades.

Sin nombres propios, pero con un mensaje político

León XIV no mencionó a Milei ni hizo una crítica directa a las políticas del Gobierno. Tampoco convirtió su homilía en una intervención partidaria. Sin embargo, sus referencias a la pobreza, la falta de trabajo, la discriminación y la responsabilidad colectiva marcaron un posicionamiento sobre los problemas que atraviesan a la Argentina.

El discurso tuvo, además, una continuidad reconocible con el legado del papa Francisco. La preocupación por los más vulnerables, la solidaridad y la necesidad de superar las divisiones aparecieron como ejes de una misma tradición pastoral. En Luján, ante la patrona de los argentinos, León XIV eligió hablarle al país desde sus heridas sociales.

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