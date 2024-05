De la cumbia al panic show: el camino libertario del hombre de Javier Milei en Entre Ríos

Su origen nunca fue de pura cepa frigerista. Desde que ambos asumieron es un secreto a voces que el vínculo político no está roto, pero sí muy débil. Como antecedente, en las listas del año pasado no hubo candidatos de Gualeguaychú en la boleta de Frigerio a la Cámara de Diputados provincial. Tampoco hay ahora ministros que provengan de esa ciudad. Los contactos con el gabinete siguen su curso por un carril estrictamente institucional. Davico sostiene por su lado una amistad con el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello .

Milei cuadro Davico 2.jpg El presidente Javier Milei observa el cuadro que esta semana le obsequió Mauricio Davico, intendente de Gualeguaychú. La obra es autoría del artista local Yari Casanova.

Para llevárselo en persona, Davico viajó junto a Yari Casanova, autor de la obra. Fue él quien contó a Radio Máxima Gualeguaychú que el Presidente le dijo que el cuadro tendrá como destino final la sala principal en la Quinta de Olivos. La dimensión de la obra, con marco incluido, es de 1,60 por 1,10 metros.

En Gualeguaychú cuentan que antes de llevarla, la obra tuvo que ser aprobada por El Jefe. “Le mandó fotos por whatsapp a Karina. A Milei no le gustan las sorpresas”, recuerdan. Tras el ok de la secretaria general de la Presidencia, se acordó la reunión.

Mauricio Davico, el visitante ilustre de Entre Ríos

Las visitas personales de Davico a los hermanos Milei y a Martín Menem aceleraron las preguntas sobre cuál será su comportamiento político en 2025, cuando la provincia pondrá en juego sus tres bancas en el Senado y cinco de las nueve que posee en Diputados. Su cercanía personal se convirtió en incondicionalidad política hacia La Libertad Avanza. Un ejemplo es que fue el único mandatario de las cuatro ciudades de la provincia que poseen transporte público que no reclamó por la restitución de los subsidios. En cambio, su par de Juntos por Entre Ríos, Francisco Azcué (Concordia), suscribió el documento que se conoció este miércoles.

La llegada de Davico a Milei provoca inquietud a varias bandas en Entre Ríos. Es un dato que no cae muy bien en el círculo cercano del gobernador. Es que el propio Frigerio no visitó a solas aún al presidente y el intendente de Gualeguaychú ya lleva varias fotos con él y su núcleo de poder. Algunos grafican muy claro el panorama: “Davico llega a Milei y Frigerio no puede pasar de Francos”.

Embed - Este mediodía participé junto a... - Mauricio Palito Davico

También provoca encono en la interna libertaria de la provincia. Ni el excandidato a gobernador Sebastián Etchevehere ni los referentes de los otros campamentos mileístas pueden exhibir la cercanía de la que se jacta Davico.

Las especulaciones están a la orden del día y sólo un acuerdo en la superestructura partidaria liberaría a Davico de tener que elegir. Si se concreta una alianza nacional entre el PRO (Juntos por el Cambio ya es una entelequia) y La Libertad Avanza para las legislativas del año que viene, el camino se le facilitaría al extremo. Mientras tanto, dónde jugará Davico y en calidad de qué es pronto para advertirlo, pero sobran las señales para hacer cuentas con anticipación. Por lo pronto, ya descartó una candidatura a senador nacional, sobre todo por lo empinado que fue su camino a la intendencia.