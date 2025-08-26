Entre Ríos: así es la boleta única para votar en las elecciones legislativas del 26 de octubre

Esta es la boleta única de papel que se utilizará en las legislativas nacionales en Entre Ríos.

Luego del sorteo dispuesto por la Justicia Electoral, la Boleta Única que se utilizará en Entre Ríos en las elecciones del 26 de octubre quedó lista para ser oficializada. La herramienta electoral tendrá aquí siete fuerzas políticas que competirán por las tres bancas en el Senado y cinco en Diputados .

El sorteo se realizó en el Juzgado Federal con competencia electoral en Paraná y definió el orden de aparición en la boleta.

La primera columna corresponderá al Movimiento al Socialismo , que llevará como candidato a senador a Juan Cruz Ross y a Nahuel Leis Pous como primer aspirante a la cámara baja. La Libertad Avanza , la fuerza aliada al gobernador Rogelio Frigerio , aparece en la séptima columna, y Fuerza Patria , la lista del peronismo con Adán Bahl y Guillermo Michel , en la sexta.

La provincia pondrá en juego tres bancas en el Senado y cinco en la Cámara de Diputados, actualmente ocupadas por Alfredo De Angeli (PRO); Stela Olalla (UCR); Stefanía Cora (UXP); Carolina Gaillard (UXP); Tomás Ledesma (UXP); Atilio Benedetti (UCR); Marcela Antola (UCR) y Nancy Ballejos (PRO).

Una coincidencia ideológica surgió tras el sorteo en la justicia electoral. Las dos fuerzas de izquierda inaugurarán el espacio ocupando la primera y segunda columnas. El MAS y la Nueva Izquierda llevan la foto de Ross y Sofía Cáceres Sforza , ambos primeros candidatos al Senado. Van secundados por Cintia Acevedo y Pablo Amarillo . En Diputados, Leis Pous encabeza por el MAS y Nadia Burgos por el MST -NUEVA IZQUIERDA.

En tercero, cuarto y quinto lugar aparecen las tres escisiones del peronismo. En la tercera columna se ubica Unión Popular Federal, con la candidatura de Emilio Martínez Garbino para el Senado junto a María Isabel Sola. En Diputados, aparecen las fotos de Silvio Farach y Gladys Cabrera.

En la cuarta columna figura el espacio que armó Carolina Gaillard y el Frente Grande, Ahora 503. La diputada encabeza la boleta con su foto como candidata al Senado junto a Javier Schnitman. En Diputados, figura la foto de Paola Rubattino junto a Federico Olano.

La quinta columna es para la nómina del exsenador Héctor Maya, quien compite con el sello del Partido Socialista bajo el nombre de fantasía Entrerrianos Unidos. Maya aparece junto a María Fernanda Sanzberro. Para Diputados, figuran Gustavo Guzmán y Sofía Gan.

La Libertad Avanza y Fuerza Patria cara a cara

La sexta columna quedó asignada al espacio del Partido Justicialista. La foto de Adán Bahl, primer candidato a senador, aparece junto a la de Adriana Meza Torres. En Diputados, se imprime la imagen de Guillermo Michel y Marianela Marclay.

Al lado de ellos, en la séptima y última columna, aparece la propuesta de la Alianza La Libertad Avanza, el armado que Frigerio aprobó junto al espacio del presidente Javier Milei. Allí, encabezan las fotos de Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida, aspirantes al Senado. En Diputados, los dos primeros nombres son Andrés Laumann y Alicia Fregonese.