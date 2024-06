Un faltazo de Patricia Bullrich expone las tensiones entre el gobierno y el campo

El caso particular de la cosecha de soja sirve de ejemplo. La campaña amagó con ser récord, pero terminó siendo regular. A principios de junio, de unas 50 millones de toneladas (Mt) de soja, solo 20Mt fueron vendidas. Encima, de esas 20Mt, 9Mt fueron entregadas sin haber fijado el precio. Es decir que más del 60% de la cosecha de soja aún espera en los acopios.

El campo y Javier Milei: mucho ruido y pocas nueces

El tema preocupa a un gobierno nacional que no para de llevar promesas al altar chacarero. El Presidente no se perdió ninguna de las exposiciones que son buques insignia del sector. Incluso, en Agroactiva prometió que, cuando se consolide el superávit fiscal, sacaría las retenciones, lo que sonó como música para los oídos gringos, pero también fue leído como un error no forzado: “Si el gobierno viene festejando los resultados fiscales significa que el superávit está cerca de consolidarse, por lo que las retenciones tienen poca vida. Entonces, ¿por qué liquidar ahora?”, podría especular el campo.

Más allá de los desencuentros en el campo del vil dinero, el romance entre el campo y Milei todavía se sostiene. El Presidente fue un rockstar tanto en Expoagro como en Agroactiva y los gringos deliraron ante su presencia cual fan swiftie. Cada una de esas incursiones fueron un desafío para la custodia presidencial, que se las tuvo que arreglar cada vez que la muchedumbre se le abalanzó al León en busca de una foto o aunque sea tocarlo.

La sintonía no se queda ahí. Las entidades de la Mesa de Enlace y la Bolsa de Comercio de Rosario anunciaron días atrás su apoyo al Pacto de Mayo y sostuvieron que es “crucial” acompañar al Presidente. Sin embargo, la cosecha sigue pisada y el gobierno suma ofrendas: la última fue la eliminación de una sobretasa bancaria que se le cobraba a los chacareros que querían sacar un crédito y tenían granos almacenados. La medida fue celebrada por el amplio abanico agropecuario, aunque sin resultados concretos aún.