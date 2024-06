Chaucha y palitos para Javier Milei

La liquidación de soja no fue tan buena como esperaba Javier Milei

La campaña de la soja amagó con ser récord y darle a Javier Milei un colchón de dólares, pero terminó siendo del montón con una peculiaridad: se vendió, pero no se liquidó demasiado. El campo le jugó con el manual liberal del propio Presidente y le dijo “si no me conviene me guardo la soja”.

La cosecha arrancó tarde y fue corriéndole el arco a Toto Caputo. En mayo, mes clave de la cosecha, las cerealeras ubicadas en Santa Fe liquidaron un 37% menos que en el mismo mes de 2023, cuando la sequía era total y Sergio Massa imponía una tercera edición ya gastada del dólar soja. No hay remate.

La soja de Javier Milei Las compras totales de la industria aceitera y cerealeras suman casi 20 millones de toneladas (Mt), un promedio bueno sin retrasos observables en el mercado. “Las ventas son las normales; al principio se vendió poco. Van vendiendo todos los meses un poquito. No están en el juego financiero”, explicó el dueño de un acopio santafesino.

¿Entonces? La particularidad de este año en el que se habló una y mil veces de la poca liquidación es el volumen de los negocios que no tiene precio firme. A casi la mitad de las 20Mt vendidas no se le puso precio, unas 9Mt. El productor, por intermedio del corredor de granos, entrega la mercadería a la cerealera y se resuelve la operación pero sin cerrar el precio. Es decir, al no pagarse no se toman como liquidadas.

Para pasarlo en limpio: hay 28 millones de toneladas de soja disponible para ingresar al mercado que los productores pueden vender, pero sumando los casi 9Mt que le faltan fijar precio hay un total de 37 millones en esta misma circunstancia sin liquidar.

videoframe_807608.png “Los créditos y obligaciones ya se pagaron casi todos y no se va a vender mucho más. Se vendió tranquilo, parejo. No se espera un salto de ventas para nada”, graficó un corredor de Rosario. Según indica la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), se espera que las exportaciones netas de soja, aceite, harina, biocombustibles a valores de hoy deje ingresos por 17.200 millones de dólares. Lejos de los dos años anteriores a la sequía cuando los precios internacionales de la soja fueron récord y bañaron de agrodólares al Banco Central. Entonces, ¿cómo pudieron agujerearse tanto las reservas? “Hay mucho público, poco comprador”, graficó un empresario de maquinaria agrícola bajo el sorpresivo calor de junio en Agroactiva. Esto evidencia que no tirarán soja al techo. No hubo ni devaluación, ni suba de precios internacionales , entonces la guardan y esperan. IMG_0395.jpg Javier Milei en Agroactiva La encerrona Milei no abrió la boca sobre el tema en la feria a la que fue a hablar de los “degenerados fiscales” y las jubilaciones de privilegio. No envió ni un mensaje al campo, sólo dijo que bajará las retenciones una vez que la economía se acomode. Al prometer bajar los derechos de exportación se metió sólo en una encerrona, y ahora los gringos de campo lo esperan con cuchillo y tenedor. Lo mismo los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, de Córdoba Martín Llaryora y de Entre Ríos Rogelio Frigerio que armaron toda una movida en el acto inaugural de Agroactiva y le pidieron que baje las “malditas retenciones” de una vez. Se viene época de trinchera. El escenario creado no tiene matices para el campo: si baja las retenciones lo encumbrará y no buscará opciones electorales por fuera de La Libertad Avanza; si no cumple, el campo se le dará vuelta.

