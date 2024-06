Caso Loan: cuánto recortó Javier Milei en políticas contra la trata de personas

"Como fundación hemos detectado que se estaba procediendo de manera incorrecta", advirtió sobre la búsqueda de Loan en radio El Esquiú Ivana Monferrán, extrabajadora del comité que integra La Alameda y la organización no gubernamental "No a la trata". Monferrán consideró que "no es recomendable" que el área dependa solo de la cartera de Seguridad porque "los casos de trata son muy complejos".