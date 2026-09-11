Tucumán: La Libertad Avanza pone a caminar a una diputada para arrebatarle la capital al peronismo

El laboratorio de La Libertad Avanza en Tucumán analiza varias opciones para acompañar a Lisandro Catalán en la boleta de cara a las próximas elecciones. Una de las protagonistas de ese dabte interno es Soledad Molinuevo , la diputada que llegó al Congreso en 2025 y ahora suena como candidata a intendenta de San Miguel de Tucumán .

La rosca de las candidaturas empezó formalmente en el Jardín de la República antes que en cualquier otro lugar del país. El puntapié inicial lo dio Osvaldo Jaldo , cuando firmó el decreto que oficializó el cronograma electoral y, en la misma conferencia de prensa, anunció que iría por su reelección junto a su vicegobernador, Miguel Acevedo , como compañero de fórmula.

Abogada, Molinuevo es diputada desde 2025, cuando secundó a Federico Pelli en la nómina de La Libertad Avanza. Esa fue su primera experiencia como candidata, aunque ya venía con trayectoria política. Había sido la representante de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano en Tucumán.

Molinuevo es un apellido conocido en la política de esa provincia del Norte Grande . La familia tiene linaje radical ya que su hermano Alejandro fue el socio político más importante de la carrera de Roberto Sanchez , el exdiputado que supo ser el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio en Tucumán en 2023.

Tremendo trabajo hiciste en un momento bisagra para la Argentina, @catalanlisandro . Es un orgullo saber que sos tucumano y que estás decidido a transformar nuestra provincia de una vez por todas. Desde el Congreso vamos a representar las ideas del Presidente @javiermilei y… pic.twitter.com/jmTywGaZRm

De hecho, Alejandro fue concejal de Concepción y sucedió a Sanchez en la intendencia de esa ciudad cuando este asumió su nuevo rol en el Congreso en 2021. En 2023 fue candidato y luego se acercó a La Libertad Avanza, marcando distancia con su exsocio. Sin embargo, ahora hay negociaciones para retomar un acuerdo de cara a las próximas elecciones.

La esperanza de La Libertad Avanza en la capital

San Miguel de Tucumán es el territorio de una de las ilusiones libertarias más importantes en esa provincia. En el laboratorio violeta ven que la ciudad más populosa del Norte Grande puede transformarse en un bastión violeta que no solo le saque el control del gobierno municipal al peronismo sino también que sea la base de un triunfo provincial.

Lisandro Catalán junto a Javier Milei.

Las encuestas le sonríen a La Libertad Avanza. Los números que manejan arrojan que el sello es competitivo en la capital más allá de los nombres, pero sorprendió la performance cuando Molinuevo fue medida. Por eso, no solo suena como postulante para la intendencia sino también como vicegobernadora. Hasta su hermano intendente lo deslizó públicamente.

En la tribu libertaria no confirman ni niegan la información. Solo se limitan a decir que la diputada es “un gran cuadro político” y que la tienen muy en cuenta. Sí se animan a dejar entrever su triunfalismo, ya que dicen que incluso el peronismo en privado les reconoce que la reelección de Rossana Chahla es la misión más difícil que tienen.

Una daga contra Osvaldo Jaldo

Mientras tanto, en La Libertad Avanza construyen sin pausa la candidatura de Catalán. El exjefe de gabinete ya lanzó su campaña en un acto frente a unas 900 personas en el que presentó su plan de gobierno, llamado “Puntos de partida para la libertad de los tucumanos”. En esa ocasión, dijo que no será candidato, sino que directamente será gobernador.

Lisandro Catalán junto a Federico Pelli, en Tucumán.

Una de las oradoras en el evento de Catalán fue la propia Molinuevo. En rigor, la diputada es una de las espadas más filosas contra Jaldo. Hasta llegó a acusar a su ministro de Gobierno de manejar “toda la mafia tucumana” y señalar “prácticas mafiosas” del oficialismo. Por esas declaraciones, un juez le dio 48 horas de plazo para que borre los posteos en redes sociales.

La elección tucumana promete un escenario atomizado. Por un lado, porque a Jaldo le surgió un competidor de fuste como Juan Manzur, lo que amenaza con partir al electorado peronista. Por otro lado, porque Catalán no parece correr solo en la avenida libertaria ya que el radical con peluca Mariano Campero también avisó que quiere jugar.