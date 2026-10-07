Tucumán: Lisandro Catalán rescata a un excandidato de Bullrich para pelear por la intendencia de Tafí Viejo

Lisandro Catalán, jefe de LLA en Tucumán, con Alejandro Trapani, el candidato que lanzó en Tafi Viejo.

Lisandro Catalán , presidente de La Libertad Avanza en Tucumán , confirmó a Alejandro Trápani como candidato a intendente de Tafí Viejo . El empresario ya había competido por ese cargo en 2023, de la mano de la lista de Juntos por el Cambio que acompañó la candidatura de Patricia Bullrich .

Así las cosas, la designación marcó el regreso de Trápani a la carrera electoral local, esta vez bajo el sello que responde a Javier Milei . El dirigente agradeció la confianza de la fuerza y afirmó que asumía el desafío con responsabilidad y con la intención de transformar la ciudad, la segunda ciudad más importante de Tucumán.

“Gracias a Lisandro Catalán y a La Libertad Avanza Tucumán por la confianza para representarlos como candidato a intendente de Tafí Viejo. Asumo este desafío con responsabilidad y la convicción de transformar nuestra ciudad. Esta vez, es en serio”, expresó Trápani tras la confirmación.

El dirigente cuenta con trayectoria empresarial en la industria citrícola de Tucumán y viene ocupando el cargo de gerente regional de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en la provincia. En 2023 había sido candidato a intendente de Tafí Viejo en una lista alineada con la postulación presidencial de Bullrich dentro de Juntos por el Cambio.

La candidatura recibió el respaldo público de Catalán, quien utilizó sus redes sociales para saludar al dirigente taficeño. “Vamos Alejandro, a pintar de violeta y libertar Tafí Viejo. Lo mejor está por venir”, escribió el titular provincial de La Libertad Avanza.

La definición se produjo en el marco del armado electoral que el espacio libertario desplegó en Tucumán luego de la confirmación del cronograma para 2027. Las elecciones provinciales quedaron previstas para el 9 de mayo, con una estrategia que contempló postulaciones propias en distintos municipios.

La estrategia libertaria para las elecciones de 2027

El primer anuncio de peso había sido la candidatura del propio Catalán a gobernador. Luego se confirmó a la diputada libertaria Soledad Molinuevo como postulante a intendenta de San Miguel de Tucumán, una de las principales apuestas electorales del espacio violeta.

Después llegaron las candidaturas de Daniela Cruz Martínez en Alderetes y Connie Cruz en Monteros. Dentro del armado violeta hay expectativas favorables en San Miguel de Tucumán y Yerba Buena, mientras que en Concepción avanzaron conversaciones para una eventual alianza con su intendente, Alejandro Molinuevo.

Soledad Molinuevo, candidata libertaria a intendenta de San Miguel de Tucumán.

En paralelo, la interna libertaria sumó un nuevo capítulo con la presentación de Agustín "Ayo" Delacroix como candidato a intendente de Yerba Buena. El postulante, con pasado en la Justicia Federal de Tucumán, dejó esa actividad para impulsar emprendimientos gastronómicos en el coqueto municipio de esa provincia del Norte Grande.

La postulación de Delacroix profundizó la disputa con el radical Mariano Campero, actual referente político de Yerba Buena, quien quedó fuera del armado oficial de La Libertad Avanza. La pelea entre ambos sectores pasó a ocupar un lugar central dentro de la estrategia electoral provincial.

La pelea entre Catalán y Campero

La disputa entre el exministro que ocupa una silla en el directorio de YPF y el diputado es brutal. Campero sostuvo que el armado encabezado por Catalán busca perjudicar sus aspiraciones y planteó que existía un acuerdo entre el dirigente libertario y el gobernador Osvaldo Jaldo para garantizar la reelección del mandatario provincial.

El jefe de La Libertad Avanza respondió con una acusación inversa y sostuvo que el acuerdo político se encontraba entre Jaldo y Campero. La disputa incluyó además cuestionamientos sobre los domicilios declarados por Catalán y Federico Pelli, que escalaron a presentaciones judiciales y motivaron una conferencia de prensa del exministro del Interior para defenderse.

En ese contexto, la candidatura de Trápani sumó una nueva pieza al tablero libertario. Su antecedente electoral de 2023 y su perfil empresario le aportaron al espacio un nombre conocido en Tafí Viejo, donde buscará disputar la intendencia en los comicios del próximo año.