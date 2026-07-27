A contramano de Javier Milei, Osvaldo Jaldo cantó pri y Tucumán vota el 9 de mayo

El gobernador de Tucumán , Osvaldo Jaldo , confirmó que su provincia tendrá elecciones 9 de mayo. Así, su gobierno se transformó en el primero que confirma el desdoblamiento electoral de cara a 2027. La decisión va a contramano de los planes de Karina Milei , lanzada a garantizar la reelección de su hermano, el presidente Javier Milei .

Según informó Jaldo tras una reunión de gabinete, el decreto que establece el calendario electoral ya fue firmado. En él se fija el 10 de marzo como fecha de cierre de alianzas y el 9 de abril como el deadline para las listas.

En los comicios se elegirá gobernador y vice, 49 diputados provinciales, 19 intendentes y 93 comisionados comunales. La elección será sin PASO , con boleta papel tradicional y ficha limpia. Casi 1.4 millones de tucumanos estarán habilitados a votar.

Jaldo hizo el anuncio este lunes al mediodía, en una conferencia de prensa en la que fue acompañado por su vicegobernador Miguel Acevedo y por la intendenta de San Miguel de Tucumán , Rossana Chahla . “Queríamos cumplir con las leyes vigentes, pero fundamentalmente queríamos cumplir con nuestra palabra empeñada”, dijo el gobernador, en relación a sus dichos semanas atrás en los que adelantó que su gobierno analizaba la posibilidad de que las elecciones sean en mayo.

Más allá de las formalidades del anuncio y las razones institucionales, en la cúpula del peronismo tucumano reconocen que la verdadera razón es “despegar lo máximo posible las elecciones” para que la discusión sea local y no se contamine de temas nacionales. El plan ya había quedado claro dos meses atrás, cuando el gobernador aprovechó un encuentro con legisladores y dirigentes en la localidad de El Cadillal para avisar que tiene decidido buscar la reelección repitiendo la fórmula con Acevedo.

Un pelotazo en contra de Javier Milei

El anuncio de Jaldo es exactamente lo contrario a lo que pretende la cúpula libertaria en su plan de asegurarle la reelección a Milei. Con esa misión, la hermana presidencial archivó el purismo y se lanzó a negociar acuerdos variopintos con todos los gobernadores posibles, una lista integrada por unos diez mandatarios. A contramano de casi todos, Jaldo fue un aliado cuando en la tropa libertaria querían pintar de violeta el país y ahora enfría la relación en el momento más aperturista de la Casa Rosada.

Osvaldo Jaldo, Javier Milei y Karina Milei.

Ese endurecimiento discursivo es forzado por la coyuntura interna de su provincia: Jaldo es de los pocos que tiene un candidato libertario lanzado a competirle, como Lisandro Catalán, con luz verde desde Buenos Aires y sin la posibilidad de un pacto sobre la mesa. Además, el tucumano tiene un contrapeso dentro del peronismo de su provincia llamado Juan Manzur.

El trasfondo constitucional en Tucumán

En el anuncio, el gobernador dejó clara su voluntad de combatir la lectura de que está desdoblando las elecciones. “No estamos adelantando absolutamente ninguna fecha, lo único que estamos haciendo es dándole continuidad a lo que se hizo en el año 2019 y lo que se hizo en el año 2023, donde las elecciones fueron en mayo y en junio”, dijo Jaldo. “Descartamos totalmente aquellas versiones de que el gobierno de Tucumán adelanta la elección, simplemente estamos respetando la Constitución con las modificaciones judiciales que se le hicieron”, sumó el gobernador que ya le avisó a la Casa Rosada que no aportará votos para la derogación de las PASO.

Los dichos de Jaldo tienen que ver con la presentación judicial que uno de sus aliados hizo para que se permita votar en mayo. La Constitución tucumana establece que las elecciones deben realizarse dos meses antes del traspaso de mando o de manera concurrente con las nacionales.

Como el traspaso se hace en octubre, las elecciones deberían hacerse en agosto junto con las PASO presidenciales. El argumento del oficialismo es que no se puede obligar a un partido a afrontar dos procesos electorales distintos de manera simultánea.

Las críticas de Lisandro Catalán

Por allí vienen las principales críticas libertarias. “Parece que el gobernador está abocado de lleno ya al tema electoral del año que viene y no tanto en gestionar una provincia sumergida en el atraso y en la pobreza”, dijo Catalán en un video subido a sus redes sociales. “Lo que los tucumanos necesitamos es el respeto a la ley y que las fuerzas políticas tengan la certidumbre para poder presentar sus proyectos políticos”, sumó el exministro del Interior.

Hoy el gobernador puso en marcha la campaña electoral y convirtió a Tucumán en la primera provincia en convocar a elecciones para 2027.



Mientras tanto, los tucumanos siguen esperando gestión, crecimiento y soluciones.



Desde La Libertad Avanza proponemos algo simple: terminar… pic.twitter.com/4hMvkDAb29 — La Libertad Avanza Tucumán (@llatucoficial) July 27, 2026

El punto más importante del video de Catalán fueron sus críticas al sistema de acoples. El libertario recordó que Jaldo se había comprometido a modernizar el sistema electoral y le propuso al gobernador que sus respectivas fuerzas compitan sin acoples, “con una lista única” para que los ciudadanos elijan “libremente y sin trampas”. Sin embargo, terminó con un desafío directo a Jaldo: “Vamos a competir y triunfar el año que viene con las reglas que usted ya decidió implementar”.