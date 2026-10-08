Tucumán: Rossana Chahla se abraza a la baja de impuestos para tratar de encaminar su reelección

La intendenta de San Miguel de Tucumán , Rossana Chahla , presentó un proyecto para derogar 59 tasas y reducir costos administrativos para contribuyentes. La iniciativa, de claro tinte libertario, llega en un momento en el que la alcadesa busca posicionarse para su reelección frente al riesgo que acecha desde La Libertad Avanza .

La propuesta contempla que, si el Concejo Deliberante aprueba la norma, 59 trámites municipales pasen a ser gratuitos. El objetivo oficial es aliviar la carga burocrática y fiscal de comercios y empresas, con medidas sobre certificaciones, permisos, habilitaciones, registros, inspecciones y ocupación de espacios públicos.

El proyecto forma parte de un plan de modernización de la administración municipal que vincula la eliminación de cargos con la simplificación de procedimientos. La gestión de Chahla sostiene que la reducción de costos debe acompañarse con herramientas digitales para facilitar las gestiones de quienes desarrollan actividades económicas.

El movimiento adquiere una dimensión política particular por el calendario electoral. Las elecciones de Tucumán fueron fijadas para el próximo 9 de mayo y la proximidad de esa fecha acelera la definición de candidaturas. El gobernador Osvaldo Jaldo ya anunció que buscará la reelección junto con su vicegobernador, Miguel Acevedo .

Tras el anuncio de la fórmula en una reunión con dirigentes del peronismo que responden al mandatario, en la localidad de El Cadillal , Jaldo encabezó una conferencia de prensa junto con Acevedo y Chahla donde oficializó el cronograma electoral y confirmó su intención de competir nuevamente por la gobernación.

En aquella presentación se esperaba que la intendenta confirmara también su intención de buscar otro mandato en la capital tucumana. Sin embargo, Chahla demoró esa definición y comunicó su decisión días después. La cautela respondió a un escenario complejo para el peronismo en una ciudad donde la disputa electoral le fue históricamente adversa.

La difícil reelección de Rossana Chahla

En 2023, Chahla consiguió imponerse ante Beatriz Ávila, candidata de Juntos por el Cambio que intentaba suceder a su pareja, Germán Alfaro. El triunfo peronista, aquella vez, se favoreció por la fragmentación opositora y por la presencia de un postulante vinculado con Ricardo Bussi, que retuvo un margen de votos decisivo.

En el escenario actual, aquella fragmentación aparece menos probable. La Libertad Avanza ocupa buena parte del espacio opositor y la capital tucumana se convirtió en uno de los principales objetivos del oficialismo nacional en la provincia.

Rossana Chahla.

La dirigente que aparece como principal rival libertaria es Soledad Molinuevo, abogada y diputada desde 2025, cuando integró la lista violeta detrás de Federico Pelli. Su llegada a la política electoral, entonces, es reciente, aunque cuenta con antecedentes en la estructura del Ministerio de Capital Humano.

Molinuevo pertenece además a una familia con trayectoria radical en Tucumán. Su hermano, Alejandro Molinuevo, fue un dirigente cercano a Roberto Sánchez, exdiputado y candidato a gobernador de Juntos por el Cambio en 2023. De hecho, fue concejal y lo sucedió a Sanchez en la intendencia de Concepción. Ahora, negocia un acuerdo con La Libertad Avanza.

El factor Juan Manzur

La capital tucumana aparece así como un laboratorio político para La Libertad Avanza. El objetivo es convertir a la ciudad más poblada del Norte Grande en un bastión libertario capaz de desplazar al peronismo del municipio y, al mismo tiempo, aportar una plataforma para la disputa provincial.

Desde el espacio opositor, Molinuevo estrechó su vínculo político con Lisandro Catalán, jefe de La Libertad Avanza y candidato lanzado para la gobernación. Ambos viajaron a Estados Unidos, obtuvieron el respaldo de un peso pesado de los negocios tucumanos y compartieron actividades con el presidente Javier Milei.

Soledad Molinuevo junto a los diputados libertarios de Tucumán.

Pero el frente de problemas para Chahla no termina en el avance libertario. La disputa entre Manzur y Jaldo amenaza con trasladarse a la capital, donde el sector del exgobernador evalua presentar un candidato propio para disputar el voto peronista.

El cálculo del manzurismo parte de encuestas que, según dirigentes de ese espacio, identifican un universo de votantes peronistas y antimileístas disconformes con el vínculo político que Jaldo construyó con Presidente. Ese segmento representaría, según dicen, entre el 10% y el 12% del electorado.

La estrategia atribuida a Manzur y al diputado Pablo Yedlin contempla competir por fuera del Partido Justicialista y utilizar el sistema de acoples. El mecanismo electoral tucumano permite que distintas fuerzas adhieran a una candidatura ejecutiva mediante listas legislativas, una herramienta que podría ampliar la dispersión del voto.