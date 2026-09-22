Lisandro Catalán viajó a Nueva Jersey y consiguió el apoyo de un peso pesado de los negocios de Tucumán

Lisandro Catalán en su viaje a conocer a la cúpula de Citromax.

El candidato a gobernador por La Libertad Avanza , Lisandro Catalán , viajó a Nueva Jersey, en Estados Unidos , junto a Soledad Molinuevo y llevó su agenda productiva hasta una de las empresas con mayor vínculo con Tucumán , la citrícola Citromax Group , donde analizó inversiones, competitividad y expansión.

La reunión tuvo un fuerte contenido económico y político. La comitiva presentó las propuestas libertarias para la provincia ante las máximas autoridades de una compañía con 65 años de trayectoria y una presencia vinculada al complejo citrícola tucumano.

Del encuentro participaron Vivian Glueck , presidenta de Citromax Group ; Henry Rosenberg , vicepresidente ejecutivo; Mariano Pedro Sangronis , director global de Comercialización; y Fernando Carrera , director de Operaciones.

La agenda permitió poner sobre la mesa uno de los ejes que La Libertad Avanza busca instalar para Tucumán , la necesidad de reducir los costos que pesan sobre las empresas y generar condiciones que permitan ampliar la producción, las exportaciones y el empleo.

Catalán expuso los principales lineamientos del espacio a nivel nacional y las propuestas diseñadas para la provincia. El planteo apuntó a mejorar el escenario para el sector privado y facilitar nuevas inversiones.

El dirigente también cuestionó el peso de la presión tributaria y de los costos empresarios sobre la capacidad de competir en mercados internacionales. Su mensaje quedó asociado a una de las principales banderas económicas del espacio libertario: generar condiciones para que las empresas puedan producir e invertir.

El vínculo con Citromax y el potencial del limón tucumano

Durante la visita, Catalán y Molinuevo conocieron las nuevas instalaciones automatizadas de la compañía destinadas a fabricar sabores y bases para bebidas. El recorrido mostró otra faceta del negocio que había surgido alrededor de la producción citrícola.

Uno de los casos destacados fue Lemonati, una limonada elaborada a partir de jugos de limón producidos en Tucumán. El producto había logrado comercialización en los 50 estados de Estados Unidos mediante canales masivos de venta.

Lisandro Catalán abraza a Javier Milei.

La experiencia sirvió como ejemplo de las posibilidades de diversificación que podían surgir a partir de una producción tradicional de la provincia. En ese contexto, la comitiva analizó con los directivos nuevas oportunidades para ampliar la actividad de Citromax Group en Tucumán.

“Queremos que empresas que nacieron, crecieron y generan trabajo en nuestra provincia puedan volver a tener las condiciones necesarias para invertir, producir, generar empleo y conquistar mercados en todo el mundo”, sostuvo Catalán.

El desafío de recuperar competitividad

El candidato libertario insistió además en que la presión tributaria y los costos constituían obstáculos centrales para las empresas que buscaban competir fuera del país. La discusión trasladó a una mesa empresarial en New Jersey uno de los ejes económicos que La Libertad Avanza plantea para la provincia.

“Tucumán tiene el potencial para volver a ser un motor productivo del Norte Grande. El desafío es generar las condiciones para hacerlo realidad”, afirmó Catalán en una publicación posterior al encuentro.

¡Vamos, Sole! Es un orgullo que representes a La Libertad Avanza y que seas la voz de tantos vecinos de San Miguel de Tucumán que quieren transformación de verdad y no mentiras vacías.



Tenemos el desafío de devolverle a Tucumán su grandeza, en cada rincón y en cada barrio.



Lo… https://t.co/tIq3gkymBL — Lisandro Catalán (@catalanlisandro) September 15, 2026

La presencia junto a Molinuevo, candidata a intendente de San Miguel de Tucumán, sumó además una dimensión política a la misión comercial. Ambos dirigentes participaron de una agenda destinada a vincular las propuestas electorales con las necesidades del sector productivo.

Desde La Libertad Avanza señalaron que estos encuentros buscaban acercar al empresariado tucumano con mercados internacionales y conocer experiencias de compañías que habían logrado transformar producción local en nuevos negocios.