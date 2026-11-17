Sergio Massa reactivó el armado del Frente Renovador en Tierra del Fuego y ubicó al parlamentario del Mercosur Alejandro Deanes al frente de la conducción provincial. La Justicia reconoció a las nuevas autoridades partidarias y formalizó el desembarco del dirigente, que identificó al legislador del Movimiento Popular Fueguino (MPF) Damián “Loli” Löffler como su principal referencia política en el distrito y ratificó su alineamiento con el exministro de Economía.

La designación se inscribe en la estrategia del massismo para reconstruir su estructura territorial de cara a las elecciones de 2027. Deanes anticipó que buscará fortalecer el espacio, ampliar la participación política y llevar las demandas fueguinas a la discusión nacional. En ese esquema, reivindicó el liderazgo de Massa y el vínculo político que mantiene desde hace años con Löffler.

El parlamentario del Mercosur asumió la presidencia provincial luego del reconocimiento judicial de las nuevas autoridades. Con ese paso, el Frente Renovador formalizó una nueva etapa de organización en el extremo sur del país, con el objetivo de recuperar presencia política y participar de la construcción del peronismo rumbo a 2027.

"Recibo esta responsabilidad con mucha alegría y con ganas de trabajar. Tierra del Fuego necesita tener cada vez más presencia en las discusiones nacionales y creo que desde este lugar podemos aportar mucho", afirmó Deanes.

La designación se inscribe en la estrategia del massismo para reconstruir su estructura territorial.

El dirigente planteó que su tarea estará orientada a instalar en la agenda nacional las particularidades del distrito. En ese sentido, mencionó la industria, la producción, el trabajo y la soberanía como ejes centrales para una provincia que definió como estratégica para el futuro argentino.

Damián Löffler, el principal respaldo político en la provincia

En la construcción fueguina, Deanes también dejó una señal sobre sus alianzas y referencias locales. Identificó a Damián “Loli” Löffler como su principal referente político y destacó la relación de confianza que mantiene con el dirigente del MPF.

El parlamentario del Mercosur asumió la presidencia del partido luego del reconocimiento judicial de las nuevas autoridades.

El parlamentario respaldó, además, el proyecto electoral de Löffler para Río Grande, donde trabaja en una candidatura a intendente desde su propio espacio político. "Lo conozco, confío en él y sé del compromiso que tiene con Río Grande. Está trabajando su candidatura y creo que tiene mucho para darle a la ciudad", expresó.

Deanes diferenció así los roles que ocuparán ambos dirigentes en su esquema político: Massa como referencia nacional del Frente Renovador y Löffler como principal interlocutor en Tierra del Fuego. Al mismo tiempo, anticipó que buscará mantener el diálogo con otros sectores de la provincia.

Sergio Massa acelera la reorganización federal rumbo a 2027

El movimiento en Tierra del Fuego se suma a una serie de iniciativas que el massismo desplegó durante los últimos meses para recuperar presencia en distintas provincias. En Santa Fe, el Tribunal Electoral reconoció al Frente Renovador como partido de alcance provincial y habilitó la conducción de Tomás Vernet.

En septiembre, más de 300 dirigentes de Chaco, Corrientes y Misiones participaron en Resistencia de un encuentro regional, mientras que otra convocatoria en La Rioja reunió a más de 200 referentes de seis provincias. La reorganización también avanzó en Jujuy, con el diputado Juan Soler; en San Juan, bajo la conducción de Franco Aranda, y en Buenos Aires, donde el espacio gobierna 17 municipios y trabaja en la reconstrucción territorial por secciones.

En ese recorrido, Massa planteó la necesidad de fortalecer la representación del interior en la discusión sobre el futuro del peronismo. Ante dirigentes del NEA, reclamó mayor protagonismo de las provincias y convocó a trabajar por la unidad.

Deanes anticipó que buscará trasladar esa impronta a su gestión partidaria. "Quiero trabajar, escuchar y sumar. Tenemos que hablar de los problemas concretos de nuestra provincia y llevar esa realidad a cada lugar donde se discuta el futuro del país", concluyó.