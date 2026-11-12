Tierra del Fuego: sin reelección, Melella quema una última carta y dice que quiere volver a Río Grande

Sin posibilidad de buscar un tercer mandato , el gobernador de Tierra del Fuego , Gustavo Melella , amaga con intentar su regreso a la intendencia de Río Grande , la ciudad que gobernó ocho años antes de llegar a la Casa de Gobierno. La apuesta no implicaría un camino precisamente sencillo, ya que el gobernador está enfrentado con el intendente Martín Pérez .

Si bien no hay una definición pública del jefe del Ejecutivo, las señales que comenzaron a aparecer en las filas de FORJA alimentan esa alternativa, que gana espacio en las conversaciones políticas del oficialismo. En la vereda de enfrente, califican el intento del gobernador como el manotazo de ahogado de un mandatario que no logró imponer la reforma constitucional para buscar la re-re, que sufre fugas en su bloque y que no maneja la Legislatura.

En rigor, todo parece un intento para zafar del síndrome del "pato rengo". Melella tiene por delante más de un año de gestión y su reelección imposible lo debilita si queda sin poder de fuego para el armado político y la construcción de su sucesión. Fogonearse como posible candidato en la localidad más poblada de la provincia le permitiría ser protagonista de ese esquema.

El naufragio del proyecto de reforma constitucional terminó por cerrar la ventana que podía habilitarle una nueva postulación provincial. Sin esa alternativa, el gobernador entró en la cuenta regresiva y deberá definir qué lugar ocupará en el armado electoral de FORJA para el año próximo.

El agite de su eventual regreso a Río Grande aparece como una opción con cierta lógica política y territorial en un relato según el cual Melella conserva parte del capital electoral construido en la ciudad. Sin palabras oficiales al respecto, las versiones también admiten la chance de que todo se trate de un globo de ensayo para sentarse a negociar una salida elegante de la gobernación más que una candidatura municipal.

El intento de Gustavo Melella

Sin embargo, la relación de Melella con Río Grande no es la mejor. Su salida de emergencia también dependerá de la capacidad de negociación con otros actores y en especial de la postura del intendente Pérez, que no parece permeable a dejarlo llegar sin obstáculos.

Martín Pérez, intendente de Río Grande.

Pérez es durísimo con la gestión de Melella, que tiene con la ciudad una deuda por coparticipación superior a los $17.000 millones. En las filas del intendente no hicieron ninguna alusión pública al reposicionamiento de la idea oficialista sobre una candidatura del gobernador. Más bien lo interpretan como un intento de condicionar, que no será atendido.

Los sectores del panperonismo están en una etapa de tironeo respecto del modo de encarar las elecciones del año que viene. Melella, Pérez y el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, son protagonistas de una puja cargada de tensiones, en la que aparecen eventuales reconciliaciones. Por lo pronto, Provincia Grande, el espacio del riograndense, aparece dispuesto a disputar todos los estamentos de la provincia, independientemente de los movimientos del resto.

FORJA quiere recuperar Río Grande

La legisladora de FORJA Myriam Martínez fue quien abrió el paraguas acerca del futuro político del gobernador, al calificarlo como “el candidato natural” para conducir la municipalidad de Río Grande.

Estas versiones fueron alimentadas recientemente por Federico Greve, presidente del bloque FORJA e integrante de la mesa chica del mandatario fueguino, quien admitió la intención de volver a disputar la intendencia en las elecciones de 2027. “Nuestro desarrollo territorial está en Río Grande”, sostuvo, al explicar que la ciudad concentra la mayor cantidad de personas que acompañaron al espacio político.

Melella junto al legislador Federico Greve, que reinstaló la idea de una candidatura del gobernador en Río Grande.

No obstante, Greve señaló que las definiciones dependerán de los acuerdos y de una decisión colectiva. “Somos un partido de concertación, solo no llega nadie”, expresó.

El acercamiento de Melella con Vuoto

La eventual candidatura de Melella en Río Grande también tiene una lectura que excede la disputa municipal. Después de meses de tensiones y distanciamiento, el gobernador comenzó a recomponer públicamente su vínculo político con Vuoto. Ese acercamiento, no obstante, es puesto en duda por varias voces opositoras. Consideran que es una alianza atada con alambre, en especial luego del alineamiento que Melella escenificó en las últimas semanas con el gobierno de Javier Milei, que es mala palabra para el intendente camporista.

Walter Vuoto y Gustavo Melella volvieron a mostrarse juntos después de meses de tensión en Tierra del Fuego.

Visto desde el oficialismo provincial, Melella podría aportar un activo central en su alianza con Vuoto: su historia en Río Grande. Para hacerla valer, haría falta que Vuoto concretara su candidatura a la gobernación, algo que aún no está claro. En la oposición de la capital provincial hay quienes dudan de que el intendente se juegue en la pelea grande cuando tiene la chance de buscar otro mandato en el municipio.

Con la reelección descartada, Melella deja correr la versión de su regreso a Río Grande y un acuerdo con Vuoto, que le otorgaría a FORJA un lugar en la mesa de 2027 y disputar espacios de poder más allá de quién encabece la fórmula provincial. Sin embargo, en ese relato falta la postura de Pérez, que ya el año pasado dio muestras de su poderío electoral jugando en las legislativas nacionales con boleta propia.

Más allá de que resta saber si el intento de Melella logrará plasmarse efectivamente en una candidatura, algo es seguro: nadie duda en Río Grande que Pérez tendrá un candidato propio para sucederlo.

Melella mira para atrás

Melella mira hacia atrás para jactarse de que nunca perdió una elección a la provincia, aunque el contexto actual es muy diferente. Llegó a la intendencia en 2011, cuando fue elegido con el 33,62% de los votos. Cuatro años después consiguió la reelección con un respaldo del 53%, consolidando un liderazgo que luego le permitió proyectarse a la gobernación.

En las dos oportunidades en que fue candidato a conducir la provincia más austral de la Patagonia, obtuvo más del 50% de los votos, resultando electo en primera vuelta.

Los intendentes de Tolhuin, Daniel Harrington, y Río Grande, Martín Pérez, tejen por fuera del armado de Melella.

El escenario que se proyecta para 2027 es bastante distinto al de hace cuatro años. En aquel entonces, el gobernador y los intendentes de las tres ciudades sellaron una alianza electoral que les permitió a todos la reelección. Ahora, Pérez y su par de Tolhuin, Daniel Harrington, tejen su propio armado desde un lugar de autonomía respecto del oficialismo provincial.

Como si fuera poco, la crisis económica que atraviesa la provincia, a la que el gobernador no le ha encontrado más respuestas que pedir el auxilio financiero mes a mes a la Casa Rosada para pagar los sueldos de la nutrida planta estatal, no le brinda demasiado margen a Melella para imponer candidaturas en un escenario picado.