En la Casa Gris miran la economía de Javier Milei y advierten tres alarmas encendidas. Cerca de Maximiliano Pullaro proyectan un primer semestre de 2027 tan flojo como el cierre de 2026, un deterioro del empleo que ya golpea en Santa Fe y siguen la cotización del dólar pensando en el impacto que podría tener en la elección provincial un hipotético salto.

Las tres alarmas confluyen en un problema político. Santa Fe votará antes que el país y Pullaro tiene canales de diálogo con la Casa Rosada , con temas como la posible suspensión de las PASO sobre la mesa. En términos provinciales, la duda es qué oferta electoral presentará LLA en la provincia en el marco de ese entendimiento.

El diagnóstico que circula en el gobierno santafesino es que Argentina ya está en recesión técnica. La lectura se apoya en la caída del producto en el segundo trimestre y en estimaciones privadas que anticipan otra contracción entre julio y septiembre.

La semana pasada, Pullaro compartió ese diagnóstico con su par entrerriano, Rogelio Frigerio , en una bilateral que los dos habían acordado en el marco de la ronda de negocios del RIGI realizada el 29 de octubre pasado en Rosario . No son pocos los especialistas que hablan de una economía "a dos velocidades", con grandes inversiones por un lado -con Vaca Muerta a la cabeza- y una calle que no siente ese impacto.

“El primer semestre se va a parecer más a esto que a un crecimiento”, sintetizan en el gobierno provincial mirando los números. El último dato oficial de actividad económica alimenta esa lectura. En agosto, el estimador del INDEC cayó 1,7% interanual y apenas avanzó 0,1% frente a julio, sin estacionalidad. “Estamos en recesión técnica”, afirman.

En la Casa Gris dan por hecho que Milei va a defender la baja de la inflación, incluso a costa de demorar el repunte. El IPC de octubre, que volvió a acelerarse y marcó 2,2%, puso más presión sobre esa apuesta. “Cualquier medida del Gobierno para reactivar la economía tiene un alto riesgo de que rebrote la inflación”, explican. También le ven un límite fiscal a cualquier estímulo: con la recaudación en baja y poco margen para recortar más el gasto, una expansión complicaría el equilibrio que la Nación busca sostener.

Toto Caputo junto a Milei.

Santa Fe hace su propia cuenta: la recaudación real está unos diez puntos por debajo de 2023. A eso se suma el retroceso de la obra pública nacional. Como contó Letra P, el gasto de capital de la Nación destinado a Santa Fe cayó 81% en términos reales entre 2023 y 2025, según un cálculo del socialismo.

Para 2027, el proyecto de presupuesto ubica a la provincia en el puesto 20 entre las 24 jurisdicciones, con poco más de $18.000 por habitante frente a una media nacional de $37.000.

El dólar tiene dos calendarios

La segunda alarma es cambiaria. En la Casa Gris se preguntan si la volatilidad se concentrará cerca de la presidencial o si el mercado se adelantará, como ya ocurrió con movimientos del riesgo país que algunos esperaban más entrado el año electoral. La Casa Rosada suele hablar de riesgo kuka para describir la incertidumbre que atribuye a un eventual regreso del kirchnerismo. Para Pullaro, la fecha que cuenta es la de la elección santafesina.

Un salto previo a la votación provincial pondría al dólar en el centro de una campaña que Unidos quiere discutir en términos de gestión. También podría endurecer la negociación con LLA. Para Pullaro, una candidatura libertaria puede dividir el voto en Rosario y abrirle camino a Juan Monteverde. Para el mileísmo, bajarse en dos categorías clave exige un acuerdo que todavía está en discusión.

El empleo, la alarma que ya suena

La pérdida de empleo ya tiene números propios. Según datos del SIPA, la provincia perdió 668 puestos asalariados privados registrados en agosto frente a julio. Fue el tercer mes consecutivo de caída y dejó al indicador en su nivel más bajo desde febrero de 2022. En un año se perdieron 8.381 puestos. En el país, agosto marcó el decimoquinto mes consecutivo de retroceso.

En la Casa Gris ven en los cierres fabriles y la pérdida de puestos un malestar que ya llegó a las ciudades industriales. Ahí muchos interpretan que está el límite de lo que Pullaro puede conseguir con un pacto electoral, en el marco de un discurso productivista del hughense.

La tormenta perfecta

En ese contexto, el clima parece lejano al optimismo mostrado por la Casa Rosada que en abril, y en la voz de Toto Caputo, prometió en la Bolsa de Comercio de Rosario que estaban por delante “los mejores 18 meses”. No obstante, con los cañones apuntados al RIGI y a su efecto derrame, el Gobierno encuentra puntos de consonancia con los gobernadores.

¿Alcanzará para atenuar esas señales de alarma? Ésa y algunas otras dudas económicas atraviesan la política provincial e indudablemente definirán una buena parte del tono a medida que se acerque la campaña en Santa Fe.