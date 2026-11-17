Un grupo de exfuncionarios del gobierno de Omar Perotti se dará cita en Rosario este martes en un “encuentro de formación” para dirigentes jóvenes con la mira puesta en el próximo turno electoral. A la cabeza de la actividad estará la diputada provincial Sonia Martorano , quien no descarta competir en la ciudad en 2027 .

El evento “Ciudades Cuidadas” le servirá al exgobernador Omar Perotti para mostrar músculo de cara a las elecciones provinciales del año venidero. En el acto, se espera la presencia de exfuncionarios y diputados enrolados en la tribu comandada por el senador nacional. Además, se cruzaron invitaciones a miembros de equipos técnicos de todos los intendentes peronistas del Gran Rosario .

La jornada estará ordenada en dos paneles temáticos, ambos orientados a la gestión ejecutiva. El bloque uno, “La ciudad que respiramos”, estará a cargo de Erika Gonnet , exministra de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe durante la gestión del rafaelino. El segundo correrá por cuenta de Pedro Ferrazini , decano de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) .

La doctora Sonia Martorano , quien se desempeñó como ministra de Salud de Santa Fe desde junio de 2020 hasta diciembre de 2023, realizará un cierre sobre el final de la jornada. El periodista rosarino Juan Junco , de buen vínculo con la médica, estará a cargo de la conducción.

Martorano está dispuesta a competir en Rosario en 2027 y no descarta ubicarse en ninguno de los casilleros que habrá disponibles en las próximas elecciones. El abanico de posibilidades será amplio. En los comicios generales del próximo junio, en la ciudad más grande de la bota se elegirán concejales, convencionales estatuyentes que redactarán la carta orgánica de la ciudad, intendente y senador departamental.

En Rosario, junto a @omarperotti recorrimos el Fan Fest y disfrutamos de distintas competencias de estos Juegos Suramericanos.



Un camino que empezó en 2022, con un sueño y una decisión, y que hoy es una realidad que disfrutan miles de santafesinos. pic.twitter.com/VehjXsJOsN — Sonia Martorano (@martorano_sonia) September 23, 2026

“Estaré donde diga Omar”, repite la doctora cada vez que le consultan sobre su futuro. Además, Martorano reconoce que se siente más afín a la gestión ejecutiva. En línea con esas intenciones, la diputada se abocó en el último tiempo a la formación de dirigentes jóvenes por pedido de Perotti.

Rosario, un candidato definido y pocos nombres peronistas

El peronismo rosarino se acerca al próximo año electoral con pocos nombres propios para competir. El concejal panperonista Juan Monteverde volverá a ir en busca de la intendencia con el apoyo de algunos sectores del PJ más afines a la conducción del partido y del Frente Renovador.

No obstante, como anticipó este medio, los sectores que no cierran filas con el dirigente de Ciudad Futura exploran distintas alternativas para la ciudad. En ese contexto, el nombre de Martorano apareció en el radar del justicialismo. Además de la exministra, solo el concejal Mariano Romero, del Movimiento Evita, y el exedil Lisandro Cavatorta, quien en el pasado cosechó avales del perottismo y el massismo, insinuaron sus intenciones de ser candidatos.

Perottismo 2027

De cara a 2027, Omar Perotti deshoja la margarita y evita dar precisiones sobre su futuro. “Es como Hitchcock, el maestro del suspenso”, dice jocosamente uno de sus colaboradores respecto de las indefiniciones del exgobernador.

Mientras tanto, el espacio del rafaelino mantiene distancia de las demás tribus del Partido Justicialista (PJ) de Santa Fe. Si bien referentes del sector participaron de las reuniones de la mesa política del partido, en distintos encuentros que aglutinaron a dirigentes de extracciones diversas no hubo presencia perottista, o bien porque no fueron invitados o bien porque se abstuvieron de participar.

En una señal de mayor distanciamiento con la conducción partidaria, días atrás, el exministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe, Juan Manuel Pusineri, envió una carta a la plana mayor del partido en la que solicitó que se convoque de manera inmediata a los órganos del PJ para comenzar a discutir las definiciones políticas y electorales del próximo año.



Con esa estrategia, Omar Perotti se planta en la víspera del comienzo del nuevo año electoral y, en simultáneo, pone a correr a sus alfiles con la mira puesta en las candidaturas.