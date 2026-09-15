El massismo instala candidatos en la Segunda sección: los nombres para seis distritos claves

El massismo empieza a instalar nombres propios en la Segunda sección electoral de Buenos Aires. La estrategia combina el blindaje de los dos distritos que gobierna con el avance sobre otros que están en manos del peronismo y del PRO, de cara a una eventual PASO o, al menos, para negociar con más peso una lista de unidad.

La definición se terminó de tantear el sábado pasado, en un encuentro del Frente Renovador en Pergamino que tuvo como anfitriona a la concejal Marita Conti y contó con la participación del diputado provincial Carlos Puglelli , referente de la sección del norte provincial. Del encuentro también participaron los intendentes de Exaltación de la Cruz, Luis Mariano Martín, y de San Andrés de Giles, Miguel Gesualdi, además del dirigente pergaminense Jorge Solmi, entre otros.

Aunque la intención declarada del espacio es tener un nombre propio en cada uno de los quince municipios de la Segunda sección , la mira hoy está puesta en seis: San Andrés de Giles , Exaltación de la Cruz , Pergamino , Rojas , Zárate y San Nicolás .

El Frente Renovador gobierna hoy dos distritos de la sección. En San Andrés de Giles, el intendente Miguel Gesualdi buscaría la reelección: asumió el Ejecutivo por una vacancia y no fue electo de forma directa para el cargo, lo que en la lectura del espacio lo dejaría habilitado para competir en 2027 pese al límite legal a las reelecciones.

En Exaltación de la Cruz ocurre algo similar con Luis Mariano Martín , que quedó a cargo del municipio después de que Diego Nanni se fuera a la Legislatura bonaerense como diputado. El massismo apuesta todas las fichas a conservar esas intendencias, aunque sabe que podría haber competencia dentro de la propia interna del peronismo.

Pergamino, Rojas, Zárate y San Nicolás

En Pergamino, gobernado por el PRO, el nombre que crece dentro del massismo es el de Conti, la anfitriona del encuentro del sábado. En Rojas, el elegido es Martín Caso, ex intendente del distrito y hoy director de la empresa estatal bonaerense Provincia Leasing, que competiría contra el actual jefe comunal, Román Bouvier, cuya propia chance de reelección también está en discusión por la forma en que asumió el cargo.

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En Zárate, el nombre del massismo es el de la ex diputada provincial Micaela Morán. El distrito hoy lo gobierna el PRO: el intendente Marcelo Matzkin, ya puso primera para la reelección y en el peronismo hay una pelea de fondo entre el sector kicillofista, con Leandro Matilla, y el de Sergio Berni y Agustina Propato. Con Morán, el FR intentará meterse en esa discusión.

San Nicolás completa la lista, aunque todavía sin candidato. La cabecera de la sección hoy la gobierna el PRO, con Santiago Passaglia al frente, pero la pelea de fondo pasa por la interna del peronismo local: La Cámpora y el sector alineado con el gobernador Axel Kicillof vienen de una interna partidaria entre Cecilia Comerio y Sebastián Vignoles, que esta última fracción terminó ganando. El massismo busca meterse en esa disputa con un candidato propio, aunque puertas adentro del espacio reconocen que el armado todavía está en una etapa inicial.

Una estrategia con foco en toda la provincia

El movimiento en la Segunda sección no es un caso aislado: se suma a una gira que el Frente Renovador viene desplegando desde marzo por distintas secciones electorales de Buenos Aires -Primera, Quinta, Séptima, Tercera y Sexta- como parte de un mismo operativo de reorganización territorial. La sección tiene peso propio dentro de ese mapa: unos 660 mil electores votaron ahí en las legislativas de 2025, que definieron 11 bancas de diputados bonaerenses.

De fondo hay una convicción compartida en el espacio: que la ley que limita las reelecciones de intendentes no se va a modificar. Eso obliga al massismo a jugar en dos tableros al mismo tiempo, retener los 17 distritos que ya gobierna en toda la provincia -ocho de ellos con el mandato de su intendente ya agotado- y, en paralelo, avanzar sobre los municipios que todavía no controla.