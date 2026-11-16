Las 62 Organizaciones y los gremios del peronismo levantan la mano por lugares en las listas.

Los gremios levantan la mano en la discusión por el armado de 2027. Las 62 Organizaciones , el brazo político del sindicalismo, hará este martes un acto por el Día de la Militancia para pedir un lugar en la mesa del peronismo y en las listas, con dirigentes de la CGT entre los presentes.

El reclamo surge tras quedar excluidos de las últimas dos cumbres del PJ en el Hotel Emperador y en la Casa de La Pampa, lo que generó malestar en la CGT. Las 62 rechazan las listas cerradas entre dirigentes y exigen que el movimiento obrero recupere peso en la definición de candidaturas.

El acto se realizará el martes 17 de noviembre a las 17 en la Federación Argentina de Box, ubicada en Castro Barros 75, Ciudad de Buenos Aires. La fecha conmemora el regreso de Juan Domingo Perón al país en 1972. El evento será encabezado por el secretario general de las 62 Organizaciones, José Ibarra , quien también dirige la Federación Nacional de Conductores de Taxis. Se anticipa la presencia de gobernadores del PJ, legisladores y dirigentes de la CGT.

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Ibarra manifestó su desacuerdo con la designación de candidatos “por WhatsApp, a dedo o por dirigentes encerrados entre cuatro paredes”. Propuso la implementación de las PASO, cuya suspensión para 2027 está siendo impulsada por el gobierno en el Congreso. El objetivo del sector es recuperar el “histórico 33%” de los cargos electivos que, según afirmó, "nos dejó Juan Domingo Perón".

Para avanzar con su reclamo, las 62 Organizaciones han sostenido una serie de reuniones. Se encontraron con el exministro de Economía Sergio Massa , el senador Gerardo Zamora , el diputado Máximo Kirchner , el senador Wado de Pedro , la dirigente del PJ bonaerense Teresa García y el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque . Respecto al encuentro con Kirchner, Ibarra comentó: “Todos hicimos autocrítica”.

La CGT se suma a la batalla cultural con un festival que combina cultura, política y economía.

Quedan pendientes las reuniones con el exgobernador de San Juan Sergio Uñac y con el gobernador Axel Kicillof, prevista para los próximos días. Los organizadores contaban con Kicillof en el acto, pero fuentes de la Gobernación daban por hecho que no iría.

La CGT reclama su lugar

La CGT también demanda su espacio. Tras quedar excluida de la cumbre peronista de agosto, la cúpula de la central sindical resolvió a fines de octubre reflotar un acto antes de fin de año. La intención es advertirle al PJ que no la excluya de las listas. La definición sobre fecha y formato del evento está pendiente en el Consejo Directivo.

#LetraPepe Con el Día de la Militancia como telón de fondo, el massismo, los federales y el cristinismo confluyen en un acto en San Fernando para perfilar un armado opositor



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Desde la central ya se vislumbra el escenario de 2027. El dirigente cegetista Héctor Daer enfatizó la necesidad de que el peronismo interprete el mensaje papal con “amplitud”. Los secretarios generales de la CGT, Jorge Sola y Cristian Jerónimo, se refirieron a “un verdadero cambio de época” y a “una oportunidad de poder cambiar este rumbo”, respectivamente.

Un sindicalismo fragmentado

El sindicalismo se presenta dividido ante esta negociación. Las 62 Organizaciones se han escindido en tres fracciones, de las cuales la liderada por Ibarra, relanzada en 2022, cuenta con el reconocimiento de la Inspección General de Justicia (IGJ). También reclaman un rol la CGT, el Movimiento Nacional Sindical Peronista y Trabaj.ar, este último vinculado con Luis Barrionuevo. Uno de los oradores del acto, Julio Rubén Ledesma, titular del Sindicato de Empleados de Comercio de la Zona Oeste, ya postuló que las 62 “debieran ser el brazo político en las negociaciones del peronismo” y “estar dispuestas hasta ir con candidatos”.