Entre Ríos: Adrián Fuertes buscará la reelección en Villaguay para garantizarle el triunfo al PJ

En Villaguay el Plan A para que el PJ retenga el poder es que el intendente Adrián Fuertes apueste a la reelección y, desde allí, aportar votos para el candidato del peronismo a la gobernación de Entre Ríos . Sin embargo, la decisión final está atada a la interpretación sobre la posibilidad de una nueva reelección de los jefes comunales.

Es la Justicia provincial quien debe definir si los intendentes que ya fueron reelectos en una oportunidad pueden volver a serlo o sólo pueden ser elegidos por el pueblo en períodos alternados. Ante este escenario, el espacio de Fuertes ya baraja nombres para una eventual sucesión. Aunque existe una certeza: no hay chances de llegar desunidos al proceso electoral.

Mientras tanto, la oposición trabaja por primera vez en mucho tiempo bajo el paraguas de ser oficialismo en la provincia y por eso consideran que tienen buenas chances de disputarle el poder al PJ en el centro de la provincia. El peronismo manda en Villaguay desde 2003, cuando el padre de Adrián, Carlos Fuertes , ganó la intendencia por primera vez desde el retorno de la democracia.

Fuertes asegura que no piensa en una candidatura ni se desvive por ser el elegido. Sin embargo, también sostiene que quiere ordenar y retener el departamento Villaguay para el PJ . Por eso, dirigentes de su círculo cercano afirman que el Plan A para la ciudad es apostar por la reelección del intendente.

El argumento es que tiene alto nivel de conocimiento público y que posee buena aceptación en la ciudadanía. Además, es una figura consolidada que permanece invicto en elecciones locales.

Qué dice la ley

La Ley Orgánica de los Municipios de Entre Ríos establece que “el Presidente Municipal y Vicepresidente Municipal podrán ser reelectos o sucederse por un solo período consecutivo o indefinidamente por períodos alternados”. Una lectura lineal del texto indica que un intendente tiene derecho a una sola reelección consecutiva. Luego de ser reelecto puede volver a competir tras un período.

Ahora bien, luego del fallo que habilitó la candidatura de Mauricio Davico en Gualeguaychú y que posibilitó la de Carlos Darrichón en Diamante el escenario puede ser otro. “Todo es posible porque el derecho electoral es absolutamente laxo”, señaló ante Letra P una fuente con trayectoria en derecho electoral.

Las gestiones de Adrián Fuertes

Fuertes fue concejal de la ciudad que gobierna entre 1999 y 2003. Luego, diputado provincial entre 2003 y 2007. Ese año fue electo intendente de Villaguay y reelecto en 2011. En 2015, al finalizar su mandato como intendente se postuló a la gobernación en el espacio que Sergio Massa construyó en la provincia. Quedó en tercer lugar, pero los 100 mil votos que alcanzó impidieron que Alfredo de Angeli obtuviera el premio mayor. Luego, fue ministro de Turismo de su vencedor, Gustavo Bordet.

En 2019 fue electo senador provincial por su departamento y en 2023, nuevamente elegido intendente. Ahora, la incógnita a despejar es si puede ser reelecto o deberá buscar quién lo reemplace. Lo que sí aparece claro es que continuará activo en la política provincial, cualquiera sea el lugar que ocupe en la boleta.

Los otros nombres del PJ para el centro de Entre Ríos

Si Fuertes se ve imposibilitado de competir, su espacio político puede promover por lo menos dos nombres. Uno es el del secretario de Hacienda, Gonzalo Devetter. Se trata de un dirigente de confianza del intendente, mencionado por distintas fuentes de la Ciudad de Encuentros. También podrían apelar a la viceintendenta Diana Baccaro. En ambos casos, deberían comenzar una eficiente campaña para que los nombres ganen instalación pública.

monjo.jpeg Claudia Monjo, durante la campaña de las elecciones de 2023 cuando fue candidata a la vicegobernación.

Otra opción es la de la exintendenta Claudia Monjo, que gobernó la ciudad entre 2015 y 2019. Monjo, además, fue la última candidata a vicegobernadora del peronismo, como compañera de fórmula de Adán Bahl. Cualquiera sea el nombre elegido, en el fuertismo aseguran que no hay margen para romper la unidad del peronismo.

La oposición

Desde la derrota de la UCR en 2003, luego de gobernar la ciudad desde 1983, a la oposición le costó consolidarse en Villaguay. Sin embargo, en la Casa Gris están entusiasmados con el presente. Aseguran que en 2023 existían ocho espacios opositores al oficialismo local y que después de meses de trabajo político hoy trabajan con un objetivo común.

Las especulaciones con los nombres incluyen a Federico Reichel, director del hospital Santa Rosa de Villaguay. Tiene buena imagen, aunque no está claro si jugaría en la escudería de Juntos o en la de La Libertad Avanza, en caso de que no confluyan en una alianza electoral como en las legislativas de 2025.

En el menú de nombres también emerge Hernán Urioste, un empresario de la ciudad, propietario de una cadena de supermercados, que ganó visibilidad pública durante el último tiempo.