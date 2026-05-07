En plena tensión con Karina Milei por el caso Adorni, Bullrich saldrá este viernes a caminar la Ciudad

En plena tensión con la cúpula de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich se mostrará en la Ciudad con Pilar Ramírez, mano derecha de Karina Milei.

Para cuando se cumplan 48 horas del reclamo de Patricia Bullrich para que Manuel Adorni presente su declaración jurada, la senadora nacional habrá iniciado un recorrido por el barrio de Villa Lugano. En plena tensión con la cúpula libertaria, la exministra se mostrará junto a Pilar Ramírez , una dirigente clave del círculo íntimo de Karina Milei .

La recorrida por el barrio del sur porteño, que incluirá una visita a una fábrica de juguetes y a un centro comercial, será la primera foto política entre Bullrich y el karinismo después del malestar que generó en el entorno de El Jefe la presión de la senadora para que Adorni muestre su declaración jurada, una jugada que obligó al propio Javier Milei a salir públicamente a respaldar a su jefe de Gabinete desde Estados Unidos y que provocó un sinfín de versiones en la Casa Rosada.

Desde que se agendó la actividad estaba previsto que Ramírez, ojo y voz de El Jefe en la Ciudad, acompañara a Bullrich. Su presencia ahora, con la tensión entre ambos bandos, tomará otro sentido.

COMBATIENDO EN CAPITAL Con la caída en desgracia de Adorni, Bullrich afina la estrategia sin resignar proyección nacional La reforma política calienta la Legislatura porteña https://t.co/CQtkfidGbg @francobasu pic.twitter.com/1mLPnksHnd

El episodio volvió a alimentar la desconfianza latente dentro de La Libertad Avanza hacia Bullrich. En el entorno de la Secretaria General de la Presidencia interpretan que la exministra conserva márgenes de autonomía y volumen propio, y que sus movimientos públicos -como el reclamo a Adorni- no siempre se alinean con la estrategia comunicacional del núcleo duro del Gobierno.

Esa tensión convive con la necesidad de mostrar cohesión política. La recorrida en la Ciudad junto a Ramírez será una muestra de distensión para recomponer la imagen de unidad después de varios días de ruido interno, filtraciones cruzadas y diferencias sobre cómo gestionar una crisis que impacta en la imagen del oficialismo.

El trasfondo es político y electoral. Bullrich mantiene la incógnita sobre cuáles serán sus próximos pasas en la Ciudad. Por un lado, participó de reuniones con la propia Karina Milei, pero siempre se refiere a un escenario abierto mientras se alimentan versiones sobre una eventual candidatura a Jefa de Gobierno.

Sin ir más lejos, el miércoles dejó abierta la posibilidad de “representar” al distrito y de asumir nuevos desafíos, en una definición que dentro del oficialismo leen como parte de una construcción propia durante una entrevista con A24.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mdzol/status/2052156130147623223?s=20&partner=&hide_thread=false Patricia Bullrich descartó querer ser jefa de Gobierno de la Ciudad, pero dejó abierta la puerta a una candidatura: ''Voy a estar donde Milei o el Gobierno me necesiten. Quiero representar a los porteños''. https://t.co/LyHm6dyneV pic.twitter.com/lC87Izj9rm — MDZ Online (@mdzol) May 6, 2026

Esa ambigüedad de Bullrich es, precisamente, uno de los factores que incomodan al karinismo. Mientras el armado de El Jefe busca ordenar la estrategia porteña con figuras propias, cada movimiento de la senadora es seguido de cerca como un posible intento de disputar ese liderazgo desde adentro.