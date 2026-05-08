MOTOSIERRA EN ENERGÍA

Intendentes de Buenos Aires, en alerta por el tercer intento de Javier Milei de ajustar el régimen de Zona Fría

El Gobierno propuso quitar descuentos de 30 a 50% en las facturas de gas, antes del invierno. Alcanza a 1,3 millones de usuarios de 90 distritos bonaerenses.

Letra P | José Maldonado
Por José Maldonado
Intendentes rechazan el proyecto que Milei envió al Congreso.

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El gobierno libertario ya intentó eliminar la ampliación del régimen en 2024, cuando la iniciativa formaba parte de las primeras versiones de la Ley Bases, y en diciembre de 2025, cuando el capítulo correspondiente del Presupuesto 2026 cayó en Diputados con 123 votos en contra y 117 a favor. Esta vez, Milei optó por un proyecto de ley por separado, firmado también por el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Manuel Adorni.

El impacto en Buenos Aires

La iniciativa propone retrotraer el beneficio al esquema anterior a 2021, cuando la Ley 27.637 incorporó a unos 90 municipios bonaerenses al régimen. Bajo el nuevo texto, los distritos incorporados por esa ampliación -entre ellos Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, Olavarría, Azul, Necochea, Pergamino y Pehuajó- solo podrían conservar el subsidio si los usuarios acreditan ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales o están incluidos en el padrón de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Se calcula que el nuevo filtro dejaría afuera al 60% de los beneficiarios actuales, unos 800.000 hogares.

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El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, fue el primero en salir. "Espero que desde el Gobierno recapaciten, que no castiguen más a los bahienses y no castiguen más a los que menos tienen", dijo el jefe comunal peronista, para quien la quita del beneficio implicaría reducir en hasta un 50% el descuento que hoy tienen las familias en una ciudad donde los inviernos son largos y las facturas, abultadas. Pablo Zurro, intendente de Pehuajó, también se sumó por redes y cuestionó que Milei avance contra un beneficio que, según recordó, fue impulsado en 2021 por el diputado Máximo Kirchner.

Eco en la Legislatura bonaerense

Desde la Legislatura bonaerense, los diputados de la UCR más Cambio Federal Diego Garciarena, Silvina Vaccarezza y Matías Civale presentaron un proyecto para expresar la preocupación por el impacto en los municipios bonaerenses que la ley 27.637 incorporó al régimen, con más de 3,3 millones de habitantes. La senadora nacional bonaerense Fernanda Raverta, de Fuerza Patria, apuntó directamente al Gobierno: "Por tercera vez Milei avanza contra este beneficio, y lo hace en la previa al invierno. Una vez más las familias van a tener que elegir entre comer o calefaccionarse."

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El defensor del pueblo adjunto bonaerense, Walter Martello, fue más categórico. Calificó el proyecto como "un recorte encubierto para alimentar un superávit fiscal artificial" y advirtió que convierte "un derecho adquirido en una prestación condicional". Desde Olavarría, la concejal y ex diputada nacional Liliana Schwindt señaló que la iniciativa implica "desarmar" la ampliación vigente y que el nuevo esquema SEF dejará afuera a miles de familias de clase media que hoy dependen del descuento para calefaccionarse.

Rosca en el Congreso

El proyecto tiene por delante una disputa parlamentaria que ya anticipa resistencia. En los dos intentos anteriores, los legisladores de provincias afectadas -entre ellas Buenos Aires- frenaron el recorte. La diferencia, esta vez, es que llega como ley por separado, con el oficialismo buscando los votos de la UCR, cuya bancada tiene integrantes de distritos que perderían el beneficio.

El sistema de Zona Fría se financia a través de un fondo fiduciario sostenido con un recargo que pagan todos los usuarios de gas del país, que hoy alcanza el 11,25%. El gobierno argumenta que ese fondo ya no alcanza para cubrir el esquema vigente y que el Tesoro debe aportar más de 400 millones de dólares al año para sostenerlo. Desde la oposición, en cambio, señalan que fue el propio gobierno el que incrementó las tarifas hasta hacer insostenible el esquema que él mismo heredó.

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