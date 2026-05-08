Mussi, la historia sin fin: Patricio vuelve por la intendencia, pero la tropa del padre prefiere a Balor

Patricio Mussi reapareció en la escena política días atrás con una foto con el intendente de Ezeiza, Gastón Granados . Quienes hablaron con él aseguran que quiere pelear por la intendencia de Berazategui en 2027, y ante la consulta de este medio dijo que está "a disposición". La movida generó revuelo en el gobierno local que, tras el fallecimiento de Juan José Mussi , tiene al frente a Carlos Balor.

La disputa por la sucesión del histórico barón del conurbano en la próxima elección está abierta. Las fuerzas opositoras en el distrito tuvieron históricamente poco peso político por el fuerte apoyo que Mussi tuvo en cada contienda electoral. Por eso, quien se quede con la candidatura por el peronismo será la figura con más chances de ocupar el máximo cargo del distrito.

Días atrás Patricio Mussi reapareció en el radar político con una foto que dejó poco lugar a dudas. Subió a las cuentas de sus redes sociales dos fotos: una, en una mesa preparada para un almuerzo donde se citaba al intendente, y otra, en un despacho con el jefe comunal de Ezeiza, con quien hace tiempo mantiene una estrecha relación.

La contundencia la puso el propio Granados cuando compartió la publicación con la frase clave “Pasado – Presente – Futuro. Mussi = Berazategui”. Luego del posteo que generó ruido político, al menos dos figuras que hablaron con Patricio Mussi aseguraron que está dispuesto a jugar por el sillón que ya ocupó y que durante décadas ocupó su padre.

Patricio Mussi y Gastón Granados

Ante la consulta de este medio sobre una posible candidatura, el exintendente afirmó que "si la gente de Berazategui quiere" él estará "a disposición" y que ya conversó sobre el tema con su familia. Además, sostuvo que "ahora es necesario que todos ayudemos a Balor a terminar este tramo de la gestión de Juan José", quien falleció el 24 de noviembre de 2025 a los 84 años.

Patricio estuvo al frente de la intendencia de Berazategui durante casi diez años. Asumió como interino en 2010 cuando su padre asumió en la Secretaría de Ambiente en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Se presentó a elecciones en 2011 y luego en 2015. En la primera ganó con el 67% de los votos y en la segunda, con el 55%. Luego de dejar el cargo se corrió de la política y mantuvo perfil bajo.

El apoyo de intendentes del PJ

Para encarar el desafío tiene el apoyo del grupo de intendentes del PJ que se mueve por fuera de la interna entre CFK y Axel Kicillof que conforman Granados, Federico Otermin (Lomas de Zamora), Federico Achaval (Pilar) y Nicolás Mantegazza (San Vicente) y que se viene ampliando en el último tiempo.

En el distrito se especula con que además, llegada la hora, también podría sumar el apoyo de La Cámpora en base a la buena relación que mantendría con la expresidenta y que la organización no tiene figuras fuertes para jugar en el municipio. La principal referente era la extitular del PAMI Luana Volnovich quien se alejó de la política local.

Achaval, Otermin, Granados, Mantegazza

Pero este jueves una nueva foto generó revuelo. Patricio Mussi se reunió en Avellaneda con el intendente Jorge Ferraresi, parte de la mesa chica de Kicillof. "Tanto Patricio como su padre, el recordado y querido Juan José, dejaron una marca en Berazategui y siempre es un gusto intercambiar ideas que sean en beneficio del desarrollo de nuestras comunidades", destacó el avellanedense. El de Berazategui devolvió la gentileza: "Ya lo dije varias veces, después de Juan José, Jorge es uno de los mejores intendentes que conocí".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/jorgeferraresi/status/2052490762420408675&partner=&hide_thread=false Nos reunimos con el compañero Patricio Mussi para conversar sobre la situación nacional y también acerca de los modelos de gestión local y provincial.



Tanto Patricio como su padre, el recordado y querido Juan José, dejaron una marca en Berazategui y siempre es un gusto… pic.twitter.com/i6TtCw8rog — Jorge Ferraresi (@jorgeferraresi) May 7, 2026

El mussismo juega para Carlos Balor

Pero Patricio deberá enfrentar algunos escollos para poder llegar al sillón municipal nuevamente. Tras el fallecimiento de Mussi el año pasado, a cargo del gobierno quedó su mano derecha, Balor. La tropa de El Doctor, como llaman en el distrito al histórico dirigente, se alineó rápidamente y lo apoyarán para que pueda continuar en el cargo más allá de 2027.

“Hoy no estamos hablando de la elección, pero en el municipio todos queremos que sea Balor, yo quiero que sea Balor”, dijo un dirigente con cargo en el distrito ante la consulta de Letra P. La fuente dijo que están al tanto de las intenciones de Mussi hijo, pero afirmó que las cosas terminaron mal cuando concluyó la intendencia. “Dejó el municipio fundido, hubo que pedir anticipo de coparticipación para pagar sueldos, además de que no le importamos los compañeros, acá no tiene nada”, lanzó.

Kicillof y Balor

Si bien hay varios dirigentes que tenían intenciones para pelear por el cargo en 2027, hoy todos parecen estar alineados con el intendente. Alguien con aspiraciones reconoció que dentro del mussismo saben que en una interna entre ellos “perdemos más de lo que ganamos”. Además del aparato municipal, están apoyando a Balor otros sectores, como el Movimiento Evita, que conduce Matías Aguirre, y la CGT, que lideran Emilio Piaggi y Andrés Nikitiuk, entre otros.

Balor también cuenta con el apoyo de Kicillof. Juan José Mussi era uno de los intendentes más alineados con el gobernador y parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). La misma línea sigue Balor. Es por eso que la foto con Ferraresi generó sorpresa en Berzategui: "Esta no la esperaba", dijo a este medio un funcionario del municipio. Consultado por el peso del apellido que Patricio podría aportar a la pelea electoral, la fuente mussista fue contundente: “Nosotros también podríamos tener uno en la lista”. Habla de la hija de Juan José, Mariel Mussi.