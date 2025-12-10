Tierra del Fuego: Jorge Canals es el nuevo de jefe de Gabinete de Gustavo Melella

El gobernador de Tierra del Fuego junto con el flamante jefe de Gabinete.

El gobernador de Tierra del Fuego , Gustavo Melella , designó a Jorge Canals como jefe de Gabinete en reemplazo de Agustín Tita , que asumió su banca en la Cámara de Diputados luego de haber sido electo en octubre. Hombre de confianza del mandatario, llega al cargo con el objetivo de darle continuidad a la línea institucional de su predecesor.

“Confío plenamente en su capacidad para coordinar el trabajo de todas las áreas”, destacó el gobernador al poner en funciones a Canals, quien desde 2022 se desempeñaba como vicejefe de Gabinete y había sido secretario de Medios de la provincia más austral de la Patagonia.

Integrante de la mesa chica de Melella y conocedor de la dinámica del Ejecutivo fueguino, el nombre del dirigente de FORJA venía sonando como reemplazo “natural” de Tita, como contó Letra P .

El mandatario destacó la experiencia, el “compromiso y una gran vocación de servicio” del flamante jefe de Gabinete, así como su disposición al trabajo en equipo para llevar adelante una gestión de cercanía, centrada en los vecinos de la provincia.

También adelantó que la idea es continuar con “la línea que llevó adelante Agustín Tita”, un dirigente muy cercano a Melella, con quien antes de la gobernación compartió años de gestión “y trabajo codo a codo” en la Intendencia de Río Grande .

Agustin Tita Fuerza Patria Tierra del Fuego Agustín Tita ganó una banca en la Cámara de Diputados en las elecciones de octubre.

En esta línea, Canals reafirmó su propósito de darle continuidad al trabajo iniciado por Tita y fortalecer la articulación entre ministerios. “Queremos una gestión cercana, eficiente y al servicio de la gente”, sostuvo.

Más cambios en danza

Luego de la derrota sufrida contra La Libertad Avanza en las elecciones legislativas, en el Ejecutivo fueguino ganó fuerza la posibilidad de reconfigurar el equipo de gobierno para reforzar la gestión con dirigentes de confianza.

En este sentido, tras el 26-O Melella dispuso la salida del presidente del Instituto Provincial de Regulación de Apuestas (IPRA), Antonio Arosteguichar, que había llegado al gobierno tras un acuerdo con el sector del MoPoF vinculado a la familia Löffler.

Además salió del Gabinete Leonardo Olgiatti, un hombre cercano al intendente de Río Grande, Martín Pérez, quien se desempeñaba al frente de la obra social estatal OSEF.

La modificación se inscribe en un proceso de reconfiguración de equipos de gobierno con los que algunos gobernadores patagónicos han respondido a los resultados electorales, y con los que se preparan para llevar adelante la segunda parte de sus mandatos.