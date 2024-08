Tierra del Fuego: la UCR jugará sola en 2025 y el PRO queda a tiro del pacman libertario

De hecho, Coto está cocinando la conformación de un gran frente para competir en 2025. Recientemente, según fuentes allegadas a distintos espacios, acercó posiciones entre el Partido Libertario, La Libertad Avanza y Republicanos Unidos. La idea es, en el corto y mediano plazo, seguir sumando figuras y sectores disidentes al oficialismo para pelear fuerte el año próximo. El PRO Como contó este medio, cerca de Coto analizan que si el panperonismo juega unido en la provincia, la fuerza libertaria puede ser segunda en 2025. En cambio, si el oficialismo local se rompe, las chances de un batacazo mileísta serán mayores. El premio mayor son las dos bancas en el Senado por la mayoría.

En ese caso, Monte de Oca había deslizado la posibilidad de confluir para las elecciones constituyentes que finalmente suspendió la Justicia en una alianza con Republicanos Unidos, el sello que creó Coto y ahora ensambló al mileísmo fueguino. “Formar algún tipo de alianza o como extrapartidaria de una eventual lista de La Libertad Avanza podría ser una opción”, había expresado la concejala.

“Yo soy afiliada al PRO, tengo la intención de seguir siéndolo, es el partido donde me formé", ha dicho Monte de Oca sin aportar demasiadas precisiones respecto de la interna partidaria que enfrenta a Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Sin embargo, avisó: "Mi corazón siempre va a estar en el PRO, por supuesto, pero no soy la presidenta del PRO, no tengo el partido a cargo, soy una simple afiliada porque el partido está intervenido, por lo tanto, no tiene autoridades partidarias hace más de cinco años”.

El año pasado, a días del cierre de listas para los comicios provinciales, el PRO designó al santafesino Federico Angelini como interventor del PRO en Tierra del Fuego a pedido de Bullrich, a quien el exdiputado reemplazó como presidente del espacio a nivel nacional tras el pedido de licencia de la Ministra de Seguridad.

Además de la concejal en Ushuaia, el PRO fueguino tiene una banca en la Cámara de Diputados que ocupa Héctor “Tito” Stefani, quien hasta ahora manifestó un juego zigzagueante en relación con el Gobierno. En ocasiones acompañó las iniciativas de la Casa Rosada y en otras cuestionó en duros términos.

Divididos en Tierra del Fuego

El macrismo y el radicalismo arrastran una historia reciente de desencuentros en tierra fueguina que parece tener destino de prolongarse mientras se acerca una instancia en la que pondrán mucho en juego. En las elecciones de 2025 el PRO y la UCR arriesgarán una banca en el Congreso cada uno. En la cámara baja finaliza el mandato del macrista Stefani y en el Senado, el del radical Pablo Blanco.

#LeyÓmnibusXXS Pablo Blanco, en la mira: cómo cambió el voto del senador radical que desató la furia en Tierra del Fuego

Se negaba a darle facultades especiales a Milei, pero volanteó



Se negaba a darle facultades especiales a Milei, pero volanteó



https://t.co/z1SsT4ABIi

@lauraifunes pic.twitter.com/7dkFxOObId — LETRA P (@Letra_P) June 14, 2024

Ambos dirigentes se enfrentaron en las urnas en las elecciones provinciales de mayo de 2023, cuando el PRO y la UCR no llegaron a un acuerdo para presentar una lista única y compitieron separados en la carrera por la gobernación.

En aquel entonces, Stefani quedó en segundo lugar con el 14,10%, mientras que Blanco, que jugó con el sello Frente Juntos por el Cambio, se posicionó en cuarto lugar con 7,18%. Unos de los datos más salientes de aquella elección fue el elevado nivel de voto blanco, que alcanzó el 21,59% de los sufragios válidos emitidos, por encima de la suma de los votos que cosecharon Blanco y Stefani.

En el orden nacional, sin embargo, ambos partidos confluyeron en una sola lista. En agosto se midieron en las PASO. El radicalismo acompañó a Horacio Rodríguez Larreta y el PRO a Bullrich, que se impuso y lideró la boleta en octubre, cuando cosechó 13,22 % de los votos en Tierra del Fuego, muy por debajo del mínimo para conseguir una banca.

¿El año 2025 los encontrará unidos o separados? Con el espacio libertario envalentonado, el PRO y la UCR de la provincia deberán resolver qué estrategia es la más adecuada para al menos mantener la cuota de poder que hoy poseen.