El contagio llegó al sur: se rompió JxC en Tierra del Fuego

El cuestionamiento central del diputado, que dice contar con el apoyo de Patricia Bullrich para su nuevo emprendimiento alejado del MID, la Coalición Cívica y el radicalismo, apunta a la dirigencia de la UCR, con la que Stefani venía “conversando” con la idea de “elaborar un plan para la gobernación”. “Les pregunté si alguno de ellos tenían alguna voluntad de poder y me dijeron que no les interesaba, entonces me puse a trabajar y ahora me empezaron a aparecer candidatos por todos lados”, advirtió. “No sé en qué elección están pensando, pero yo no me voy a prestar a este juego”, dijo luego de anunciar su partida de la coalición opositora, con la que aseguró “no tener diferencias ideológicas”.