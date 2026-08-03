Ley de tierras: la UCR tiene los votos decisivos para la reforma y estira la definición

La Unión Cívica Radical ( UCR ), con 10 senadores y una correligionaria que juega en solitario, definirá el jueves si se aprueba en el Senado la reforma a la ley de tierras, que, de mínima, aumentará la superficie que puede ser adquirida por extranjeros. Se trata del capítulo tres del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.

Es una iniciativa redactada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger . Se tratará el jueves y el resto de su contenido tiene aval de los aliados para ser aprobado. Consiste en la flexibilización para los desalojos, restricciones para expropiar y la eliminación de requisitos para invertir sobre territorios incendiados.

La polémica mayor es por la habilitación a los extranjeros a comprar campos, que está limitada al 15% de la superficie total del país, por una ley sancionada hace 13 años. El proyecto proponía habilitar las operaciones sin límites, pero el último borrador, diseñado por Patricia Bullrich , eleva el tope a 25% y faculta a las provincias a tener poder de veto en las inversiones.

La jefa del bloque La Libertad Avanza cree que es la máxima propuesta posible y la anunciará en conferencia de prensa este martes. En el peor de los casos, los artículos más discutidos se caerán y el resto del contenido llegará a Diputados.

Bullrich confía en que con estas modificaciones tendrá los 37 votos que necesita el oficialismo, pero para eso precisa que dos de los tres indecisos de la UCR se pronuncien a favor y hasta este lunes ninguno lo había hecho.

LEY DE TIERRAS El proyecto de Sturzenegger liberaba la venta, que actualmente no puede superar el 15% de la superficie Martes de anuncios El jueves, sesión con movilización https://t.co/qpjJQTu8Cu @mauriCanta pic.twitter.com/7cyLiujgM3

Este lunes, solo hubo un radical que ratificó que votará en contra del capítulo de tierras, sin importar las correcciones: el catamarqueño Flavio Fama. "Ya avisé que no lo voy a votar", confirmó a Letra P. Otro que rechaza la versión original es el marplatense Maximiliano Abad, quien definirá su posicionamiento recién después del anuncio oficial de la jefa del bloque oficialista del Senado, que será en una conferencia de prensa, a las 16 de este martes.

El tercer radical clave es el pampeano Daniel Kroneberguer. "Si no hay más cambios, no lo voto", dijo después de leer el último borrador, la semana pasada. Este martes contará qué le parece la versión definitiva.

Otra senadora con origen radical se convirtió en pieza clave de la votación: la chubutense Edith Terenzi. Cercana al gobernador de su provincia, Ignacio Torres, junto a quien ganó una banca en 2021. La legisladora no confirmó si avala el último texto de Bullrich y dijo que no lo haría hasta la sesión. No estaba en los conteos iniciales de LLA, por lo que, si colabora al menos con una abstención, puede ser determinante.

Los números de Bullrich

Como anticipó Letra P, sin al menos nueve de los 10 radicales, los cambios a la ley de tierras penden de un hilo. Es que el oficialismo tiene 21 votos, suma tres del PRO y sólo cree tener cuatro aliados de partidos provinciales: Carlos Espínola (Corrientes), Beatriz Ávila (Tucumán), Flavia Royón (Salta) y Julieta Corroza (Neuquén).

Esta última responde al gobernador Rolando Figueroa, quien dio un mensaje este lunes: envió un proyecto a la Legislatura para modificar la Ley de Tierras Fiscales. "Queremos ordenar el acceso a un recurso estratégico y finito: nuestra tierra", anunció el mandatario. Quedó claro que espera escuchar a Bullrich avalar esta propuesta durante su conferencia. De lo contrario, no tendrá el respaldo de su senadora.

La senadora perdió el respaldo de la dupla de Misiones (Oscar Arce y Sonia Rojas Decut), quienes, por pedido de su gobernador, Hugo Passalacqua, anunciaron que no acompañarán en contra del fragmento más polémico del proyecto. Como publicó César Pucheta en Letra P, ya no responde al mandamás local, Carlos Rovira, de la relación rota con su expupilo.

El oficialismo no tiene expectativa en la cordobesa Alejandra Vigo, en la dupla santacruceña (José María Carambia y Natalia Gadano) ni en el tridente de Convicción Federal (Sandra Mendoza, Guillermo Andrada y Carolina Moisés).

OPINIÓN El proyecto oficialista de extranjerización de la tierra se tratará este jueves en Senado



Los antecedentes del debate y lo que esconde el texto que elaboró Sturzenneger



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El juego de Karina

Sin estas ayudas posibles, la expectativa está puesta en la UCR, que no tiene reunión de bloque pautada. Su jefe, el correntino Eduardo Vischi, es el más proclive a ayudar al Gobierno. Este lunes, Karina Milei hizo una puesta en escena: viajó a Chaco para participar de una cumbre especial para tomar medidas por el fenómeno climático de lluvias que se avecina, denominado Súper Niño.

Del encuentro también participaron los ministros Diego Santilli y Alejandra Monteoliva y los gobernadores radicales Leandro Zdero (Chaco) y Juan Pablo Valdés (Corrientes). Entre ambos reúnen tres votos en el Senado. Alfredo Cornejo (Mendoza) controla dos bancas y viene mostrando diferencias con Milei. Tampoco anticipó posición sobre el tema tierras y el Gobierno lo necesita.

El listado radical lo completan los santafesinos Carolina Losada y Eduardo Galaretto. La primera es cercana a Milei y su coterráneo responde al gobernador, Maximiliano Pullaro. El Gobierno los necesita a todos. Son decisivos.