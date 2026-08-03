Axel Kicillof 2027: cómo sigue el proceso de expansión territorial del gobernador bonaerense

Después de esquivar las fotos de unidad del peronismo en La Rioja , Axel Kicillof sigue enfocado en el armado y el crecimiento de su corriente interna. Le puso fecha al lanzamineto del MDF Juventudes, suspendido por el fallecimiento del Indio Solari , evalúa viajar a Uruguay a una cumbre progresista y vuelve a plantarse contra Javier Milei con la ley de Tierras, al tiempo que mantiene las actividades de gestión en Buenos Aires combinadas con reuniones políticas.

Por otro carril de la misma senda, su gabinete sigue moviéndose en las diferentes provincias del país para establecer alianzas con sectores provinciales y robusceter, de esa manera, la construcción del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). También se muestra activo en el plano de la comunicación: este fin de semana, mientras sus armadores le reclaman definiciones, decidió marcar presencia en Córdoba con la publicación de una nota de opinión con su firma en La Voz del Interior, donde cuestiona la "relación extorsiva" del Presidente con las provincias.

El gobernador decidó no ser parte de las fotos de unidad que buscó montar el peronismo en las últimas semanas: no fue al acto en homenaje a Evita en Moreno, convocado por la intendenta Mariel Fernández , y no viajó a La Rioja al evento organizado por el gobernador Ricardo Quintela , del que sí participó Máximo Kirchner .

En cambio, sigue enfocado en darle volumen a su propia corriente política dentro del peronismo. Mientras sostiene cada semana actividades de gestión y acelera en reuniones de diferente tinte político en La Plata, avanza con su agenda propia. Así, el lanzamineto del MDF Juventudes que se suspendió por el fallecimiento del Indio Solari, ya tiene nueva fecha: será el sábado 22 de agosto en San Martín.

El sector de juventud, liderado por cinco mujeres , aprovechó el lapso de tiempo desde la suspensión del acto para rediseñar el formato bonaerense inicial y transformarlo en una presentación federal de la que participarán referentes de todo el país, con discusión en comisiones y un cierre a cargo de Kicillof.

Además, esta semana confrontará fuertemente contra Milei por el proyecto de ley de tierras que se tratará en el Congreso. Según supo Letra P, en las próximas horas saldrán las convocatorias a movilizar tanto desde el MDF como del PJ bonaerense para oponerse a la iniciativa, por lo que habrá columna bonaerense este jueves. No solo eso: en La Plata no descartan que el gobernador esté presente.

Viaje a Uruguay

Kicillof también tiene planeado viajar a Uruguay aunque aún no está confirmado oficialmente. Es para participar del III Congreso Panamericano que se realizará entre el 21 y 23 de agosto en el vecino país y reunirá a numerosos referentes de la centroizquierda regional. De viajar, el gobernador coordinaría el fin de semana para mantener su presencia en el lanzamiento del MDF Juventudes.

Así como Milei busca posicionarse como líder de un bloque de ultra derecha en América Latina, Kicillof busca su lugar entre los sectores progresistas o de centro izquierda. En abril viajó a España para participar en Barcelona de la Movilización Global Progresista (Global Progressive Mobilisation), invitado por el presidente español Pedro Sánchez. También estuvo en reiteradas ocasiones en Brasil, fue a México y participó en Estados Unidos de un homenaje al expresidente de Uruguay, José Mujica.

El gabinete camina las provincias

Mientras tanto, y en paralelo a las invitaciones que Kicillof tiene de diversas provincias, el gabinete acelera sus recorridas por el país. El sábado, el ministro de gobierno, Carlos Bianco, desembarcó en San José, Entre Ríos, para participar del plenario de la militancia “Axel es la esperanza”, donde se mostró con intendentes y referentes locales. En esa provincia también estuvo su par de Trabajo, Walter Correa. En Concordia participó de un plenario de militantes alineados con el MDF en la sede seccional de ATE.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, estuvo en Santa Fe y Córdoba. En la primera provincia estuvo junto a Hugo Yasky en una reunión con militantes del centro y norte de la provincia, y firmó convenios con la UTN; en la segunda -donde ya había estado el exministro de Educación bonaerense Alberto Sileoni-, firmó un convenio con la Fundación Pedagógica Cooperativista y Mutualista Sudamericana. Rodríguez tiene previsto volver a Corrientes en los próximos días. También está de recorrida el exministro Daniel Gollán, que viajará el 6 de agosto a Chubut.