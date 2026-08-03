Mensaje a San José 1111: Gustavo Sáenz se quedó con el Partido Justicialista de Salta

El Partido Justicialista de Salta se acerca al final de su proceso de normalización. Después de descabezar la intervención ordenada por CFK y correr de ese lugar al Pablo Kosiner , Gustavo Sáenz se anotó un poroto y logró que su alfil Julio Argentino San Millán sea oficializado como nuevo titular del PJ en la provincia.

La asunción de San Millán fue confirmada por José Luis Napoleón Gambetta , el interventor judicial designado para llevar adelante el proceso electoral. En declaraciones periodísticas, Gambetta consideró que el partido ya estaba normalizado ya que, además del recambio de autoridades, también se reestructuró la deuda con planes de pago y cancelaciones de salarios que aún se les debían a los empleados.

Sobre la resolución de las elecciones, Gambetta explicó que, al no haber una contienda planteada, correspondía declarar como nuevo titular del PJ a San Millán, quien encabezó el armado saencista. Sin embargo, su consagración depende de un guiño final de la Justicia Federal electoral, tras los planteos que hicieron sectores del kirchnerismo en la previa por los plazos apretados y la falta de apertura en la convocatoria.

San Millán es la cara de la apuesta de Sáenz para quedarse con el PJ de la provincia que gobierna a pesar de haber dicho públicamente que no se considera peronista. Detrás del nuevo jefe del justicialismo aparecen funcionarios, legisladores e intendentes cercanos al gobernador. Los alcaldes son los que integran la primera línea del operativo re-re de Sáenz .

Esa línea se profundiza cuando se analiza a San Millán. Se trata de una figura del riñón más íntimo de Saenz. Con una larga trayectoria en el PJ, fue ministro de Bienestar Social, senador provincial y senador nacional. Desde 2019 se desempeña como secretario de Relaciones Institucionales de Salta, con rango ministerial.

La intervención de CFK

El Partido Justicialista de esa provincia del Norte Grande había sido intervenido en febrero de 2025 por Cristina Fernández de Kirchner. Fue una de las primeras medidas que tomó luego de que haya sido confirmada como titular del PJ. CFK justificó la decisión al cuestionar el acercamiento de los legisladores peronistas con sus gobernadores y el dialoguismo con Javier Milei. Fue después de que algunos de esos diputados se vayan de Unión por la Patria y armen rancho aparte en Innovación Federal.

Juan Manuel Urtubey y el exdiputado salteño de Emiliano Estrada con CFK.

Rápidos de reflejos, un centenar de intendentes, legisladores provinciales y legisladores territoriales salteños firmaron un comunicado rechazando la intervención y activaron una estrategia judicial para revertirla. Mientras tanto, CFK designó como interventores a Sergio Berni y a María Luz Alonso, pero su llegada a Salta se demoró y la jueza María Romilda Servini desactivó la intervención. Sin embargo, el Congreso Nacional del PJ la volvió a poner sobre la mesa tras una votación en la que se respaldó a CFK por amplia mayoría.

Meses después, Berni y Alonso renunciaron para liberar sus cargos. Los nuevos interventores elegidos por CFK fueron Pablo Kosiner y María Inés Cannuni. La resolución blanqueaba el acuerdo que Juan Manuel Urtubey había sellado con la expresidenta, Cannuni es una exlegisladora provincial y Kosiner fue su ministro de Gobierno. Sin embargo, la nueva conducción había llegado con el mensaje de que desactivaría los pedidos de expulsión a los diputados salteños que le prestaron el quórum a La Libertad Avanza para aprobar la reforma laboral.

El contraataque de Gustavo Sáenz

Ese era el panorama cuando Sáenz desplegó su plan para quedarse con el PJ. La Justicia Federal aceptó a los nuevos interventores pero les dio cinco días para publicar el cronograma electoral. Kosiner y Cannuni lo hicieron dentro de un informe más abarcativo en el que fijaban varias acciones antes de empezar a organizar las elecciones, cuya fecha estimaban en octubre de 2026.

Esteban Amat Lacroix, el titular del PJ desplazado por la intervención de CFK en 2025.

Así las cosas, Esteban Amat Lacroix, presidente de la Cámara de Diputados de Salta y el titular del PJ que desplazó la intervención, hizo una presentación judicial acusando a Kosiner y Cannuni de instrumentar una maniobra dilatoria al no fijar una fecha clara. Todo iba camino a una ratificación del cronograma en el Congreso Nacional cuando Servini le dio la razón al saencismo e intervino judicialmente al PJ salteño. El elegido para esa tarea fue Gambetta, cercano a Sáenz.

De esta manera, el gobernador logró que se encamine su plan de quedarse con el PJ y usarlo en su estrategia de deskirchnerización. Gambetta publicó un nuevo cronograma electoral, el que tenía las elecciones fijadas para el 2 de agosto, y el espacio de Urtubey se negó a participar para no validarlas, apostando a lograr ganar la batalla en el plano judicial. Sin embargo, no apareció ninguna resolución salvadora y, este domingo, Saénz logró su cometido.