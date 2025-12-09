Fin de una era en Santa Fe: Rafael Gutiérrez renunció a la Corte y tendrá su último mandato como presidente

Rafael Gutiérrez confirmó su renuncia a la Corte Suprema de Santa Fe , que se hará efectiva el 1 de noviembre de 2026. Después de 25 años en el máximo tribunal santafesino, cierra una etapa histórica del Poder Judicial y destraba el tramo final del proceso de renovación que empuja el gobernador Maximiliano Pullaro desde el inicio de su gestión.

La definición llegó tras una pulseada intensa, condensada en apenas 48 horas de diálogos cruzados, llamados telefónicos y mensajes políticos explícitos. El desenlace tendrá un gesto simbólico: antes de irse, Gutiérrez será elegido presidente del tribunal por última vez. Históricamente, el máximo tribunal elegía a su presidente por unanimidad, este año, la definición se tuvo que posponer dos veces porque no llegaban a un acuerdo.

Como ya contó Letra P , en una reunión de la mesa de Unidos en Rosario —con radicales, socialistas y dirigentes del PRO— hace una semana, Pullaro avisó que tenía listos los decretos para remover a los jueces de la Corte que superaran el límite de edad constitucional. El primero en la línea de salida era el actual presidente, Roberto Falistocco , pero el foco político estaba puesto también en Gutiérrez, jefe de la vieja guardia cortesana.

Falistocco anticipaba desde hacía tiempo que se iba, aunque sin precisar plazos. El sábado pasado, tras un mano a mano con el gobernador, definió la fecha y al día siguiente la hizo pública en una entrevista. Ese movimiento fue el empujón final. En paralelo, en la Casa Gris se multiplicaron los contactos con el entorno de Gutiérrez. La publicación de Falistocco aceleró todo: el domingo a la noche, por teléfono, Gutiérrez avisó que daría un paso al costado y por la mañana, la decisión se formalizó con una reunión en la Casa Gris.

De ambos lados coinciden en que la charla final fue en buenos términos. “Rafael lo tomó muy bien. Le queda un año de intenso trabajo para cerrar toda una gestión y está enfocado en eso. Quiere ordenar todo para la transición de la reforma ; es el más idóneo para lo estructural e institucional”, deslizó una fuente de su mesa chica.

El anuncio se inscribe en una secuencia mayor. En los últimos días también confirmaron su salida Roberto Falistocco y Eduardo Spuler —este último ya con renuncia aceptada para septiembre de 2026—, lo que se suma a las dimisiones ya efectivizadas de María Angélica Gastaldi y Mario Netri.

Con ese movimiento, se completa el retiro de todos los ministros que superan los 75 años y se habilita la designación de tres nuevos integrantes del tribunal. Además, también deja su cargo Eduardo Bordas, el histórico secretario de Gobierno de la Corte Suprema de Santa Fe, que el 18 de noviembre pasado anunció la retirada. A los 69 años, el funcionario judicial más leal a Rafael Gutiérrez, y con poder sobre una caja millonaria reactivó su trámite jubilatorio.

En los últimos días los ministros de la Corte Suprema de Santa Fe, Eduardo Spuler, Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez, anunciaron que dejarán sus cargos en los meses de septiembre y noviembre del 2026, a los cuales honraron durante más de 30 años. Tres funcionarios de valorada… — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) December 9, 2025

Pullaro celebró el paso en redes sociales y habló del inicio de “la última etapa de un proceso de renovación basado en el diálogo institucional y el respeto a la Constitución”. La Casa Gris logró evitar el costo de una remoción por decreto y forzó una salida ordenada de quienes concentraron poder durante décadas en la cúpula judicial.

Gutiérrez, que integra la Corte desde el año 2000 y la presidió en 13 oportunidades, confirmó que seguirá en funciones hasta noviembre de 2026. Empezó su carrera a los 27, entre expedientes del fuero civil y como lo indicaban los manuales de la vieja escuela: con muchos contactos y radicándose en ciudades alejadas de la capital provincial. En la localidad de Vera, sumó el puntaje necesario para convertirse primero en secretario y luego en juez de primera instancia. Ya de vuelta en Santa Fe, llegó a camarista y se convirtió en un férreo protector de la reutemista “Ley Enganche”, por la cual los trabajadores del Poder Judicial de la provincia ganan lo mismo que uno de Comodoro Py.

Vocación de poder avasallante

El salto más alto lo dio en 2000, durante el segundo mandato de Carlos Reutemann. Antes de dejar la Casa Gris, el excorredor de Fórmula 1 designó a tres integrantes para el máximo cuerpo decisorio: su abogado personal, Eduardo Spuler; su amiga y exdiputada del PJ María Angélica Gastaldi y el primo de su exesposa, el propio Gutiérrez.

Con una vocación de poder avasallante, profundamente corporativo y defensor de un poder judicial intocable, en los pasillos de los tribunales santafesinos se repite una frase: “Al Rafa Gutiérrez todo el mundo le debe algo”. Así construyó y retuvo autoridad el hombre que entró al Poder Judicial de la provincia de Santa Fe en 1975 y desde hace 25 integra el máximo tribunal. La Corte entra ahora en su año de transición.