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Una batalla tras otra en el PJ de Salta: Urtubey espera un fallo judicial para aguarle la fiesta a Sáenz

Apuesta a que la Cámara Nacional Electoral anule la elección interna y apunta contra la legitimidad del proceso. Primera fuga en el armado saencista.

Letra P | Maira López
Por Maira López
Juan Manuel Urtubey apuesta a la justicia como último recurso en su batalla por el PJ de Salta.

Juan Manuel Urtubey apuesta a la justicia como último recurso en su batalla por el PJ de Salta.

La proclamación de un hombre de Gustavo Sáenz como presidente no fue el fin de la disputa en el PJ de Salta. Juan Manuel Urtubey lanzó un duro comunicado a la espera de un guiño de la Cámara Nacional Electoral que anule la elección. Mientras tanto, el armado del gobernador sufrió su primera fuga.

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La estrategia de Juan Manuel Urtubey

Del otro lado del tablero político, el urtubeycismo eligió volver a la ofensiva. Con un documento titulado "La legitimidad del PJ de Salta no se proclama, se construye", Fuerza Patria endureció su postura y dejó en claro que no piensa reconocer a la nueva conducción partidaria. El espacio mantiene intacta su estrategia: no participar del proceso electoral para no convalidarlo y esperar que sea la Cámara Nacional Electoral la que resuelva la apelación presentada por el PJ Nacional.

El comunicado sostuvo que el proceso "carece de la legitimidad política necesaria para conducir al principal partido de la oposición en la provincia". Para Fuerza Patria, la existencia de una única lista no expresa unidad sino exactamente lo contrario. "La ausencia de competencia no fue consecuencia del consenso, sino de un procedimiento que nunca brindó las garantías políticas necesarias para una participación amplia y democrática", sintetizó el documento.

El ex gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey junto a Cristina Fernández de Kirchner y al exdiputado Emiliano Estrada.

El ex gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey junto a Cristina Fernández de Kirchner y al exdiputado Emiliano Estrada.

El texto también ataca uno de los principales argumentos utilizados por el saencismo durante las últimas semanas, el supuesto acuerdo de unidad alcanzado con más de veinte listas. Según el espacio de Urtubey, esas listas "nunca llegaron a oficializarse ni a constituirse como tales", sino que fueron apenas reservas administrativas de nombres que no pueden presentarse como expresiones políticas consolidadas.

La crítica más fuerte aparece en el plano político, ya que acusaron a la tropa del gobernador de haber sostenido una posición "colaboracionista" al apoyar las principales leyes impulsadas por el gobierno de Javier Milei. También reclamaron que el partido vuelva a representar una alternativa frente al modelo nacional y advirtieron que "la proclamación de autoridades podrá conferir cargos partidarios, pero no otorgará la legitimidad política".

El silencio del saencismo

La proclamación de San Millán constituye, sin dudas, el mayor triunfo político del gobernador desde que comenzó la disputa por el control del PJ. Después de meses de enfrentamiento con la conducción nacional del partido, Sáenz consiguió desplazar la intervención política encabezada por Pablo Kosiner y María Inés Cannuni y luego encaminar un cronograma electoral bajo tutela judicial que terminó dejando una sola lista en carrera.

Gustavo Sáenz con Julio Argentino San Millán, nuevo titular del PJ de Salta.

Gustavo Sáenz con Julio Argentino San Millán, nuevo titular del PJ de Salta.

El experimentado dirigente peronista —exsenador nacional, exministro provincial y actual secretario de Relaciones Institucionales del Gobierno— quedó al frente de una nómina integrada por funcionarios, legisladores, intendentes y dirigentes alineados con la administración provincial. Sin embargo, la conducción todavía necesita la proclamación definitiva de la Justicia para poder asumir formalmente.

Por eso el silencio del saencismo. "Se proclamó la lista y ahora la Justicia tiene que revisar toda la documentación. Recién cuando eso ocurra habrá definiciones públicas", explicaron a Letra P. En ese clima de prudencia también relativizaron las tensiones internas que comenzaron a aparecer apenas terminada la proclamación.

Un día y una fuga para el armado de Gustavo Sáenz

La primera fisura en el saencismo apareció apenas un día después de la proclamación de la lista. Laura Cartuccia, diputada provincial e integrante en tercer término de Generación Justicialista, presentó su renuncia al Consejo Provincial antes incluso de que las nuevas autoridades asumieran formalmente. La decisión sorprendió porque había sido una de las dirigentes incorporadas al armado para evitar una competencia interna.

Laura Cartuccia.

Laura Cartuccia.

Según explicó, el alejamiento respondió a diferencias con la futura conducción del partido. "No me siento en condiciones de avalar determinadas situaciones que suceden con algunos miembros del Consejo", sostuvo. También cuestionó que dirigentes que todavía no asumieron ya hablaran en nombre del PJ, rechazó que se anticipara un eventual respaldo partidario a una candidatura de Sáenz y criticó los alineamientos con referentes nacionales. "El Partido Justicialista tiene que ser absolutamente para todos y no para unos pocos", afirmó.

En el entorno de Sáenz relativizaron el impacto político de la renuncia. En reserva, algunos dirigentes ofrecen una posible razón. "Es probable que la hayan mandado a romper otro espacio", deslizaron. Esa sospecha no surge ahora, en el peronismo recordaron que en las elecciones nacionales del año pasado Cartuccia acompañó la candidatura del entonces senador Sergio Leavy dentro del armado del Partido de la Victoria. En aquel momento, varios dirigentes interpretaron que esa jugada había contribuido a fragmentar espacios opositores a Sáenz.

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