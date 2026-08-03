Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
PARA ATRÁS

La estrategia de Karina Milei y los Menem derrapó en Santiago del Estero: LLA logró tres concejales de 194

El oficialismo no consiguió ninguna intendencia en las elecciones de este domingo y fracasó en la pesca de bancas. Zamora, el opositor que festeja.

Por Letra P | Periodismo Político
La estrategia de Karina Milei y los Menem chocó los planes de La Libertad Avanza en Santiago del Estero

La estrategia de Karina Milei y los Menem chocó los planes de La Libertad Avanza en Santiago del Estero

El armado político de Karina Milei y los primos Martín y Lule Menem sufrió un duro revés en las elecciones municipales de Santiago del Estero. La Libertad Avanza consiguió apenas tres bancas de concejales sobre las 194 que estuvieron en juego y no logró imponerse en ninguna de las intendencias.

Notas Relacionadas
Santiago del Estero: Zamora ganó en todos los municipios, ratificó su hegemonía y le envió un mensaje a Milei
CARTÓN LLENO

Santiago del Estero: Zamora ganó en todos los municipios, ratificó su hegemonía y le envió un mensaje a Milei

Por 
Letra P | Lucio Di Giuseppe
Lucio Di Giuseppe

En contraste, el oficialismo provincial encabezado por el gobernador Gerardo Zamora retuvo todas las intendencias que estuvieron en disputa y volvió a exhibir la fortaleza de su estructura territorial. El resultado marcó una diferencia significativa entre el peso nacional del espacio libertario y su desempeño en el ámbito municipal.

El resultado tiene además un particular componente nacional. El cacique norteño no sólo maneja todas los municipios de su provincia sino que también tiene bajo su control las diez bancas que la provincia tiene en ambas cámaras del Congreso. El mensaje que se proyecta a la Casa Rosada es otro: desde hace rato hay rumores que advierten sobre una eventual candidatura presidencial de Zamora. De hecho, hubo cantos al respecto después de la paliza del domingo en la tierra de la chacarera.

Tropezón libertario en Santiago del Estero

La elección representó una nueva prueba para la estructura política de Karina Milei y los Menem, que habían presentado candidatos propios en distintos distritos. Sin embargo, el desempeño quedó lejos de las expectativas que acompañaron la expansión de La Libertad Avanza fuera de los principales centros electorales.

El dato más contundente surgió del reparto de bancas. Sobre un total de 194 concejalías que estuvieron en juego, el espacio consiguió solamente tres. A ese resultado se sumó la ausencia de triunfos en las intendencias disputadas, lo que dejó al armado libertario sin una victoria ejecutiva en el mapa municipal de la provincia.

Además, la cosecha a nivel provincial estuvo lejos de la obtenida por LLA en las legislativas nacionales de octubre, cuando el mileísmo superó los 14 puntos. Este domingo, redondeaba un 9%.

26 a 0. El flyer que el zamorismo empezó a circular ni bien comenzaron a publicarse los datos oficiales.

26 a 0. El flyer que el zamorismo empezó a circular ni bien comenzaron a publicarse los datos oficiales.

El revés expuso así las dificultades para trasladar el respaldo nacional al presidente Javier Milei hacia elecciones de escala local. La marca política que había conseguido consolidarse en el escenario nacional no logró alcanzar una competitividad equivalente en los municipios santiagueños.

Gerardo Zamora y la fortaleza territorial del oficialismo

Del otro lado, el oficialismo de Zamora consiguió retener todas las intendencias que estuvieron en disputa. El resultado ratificó el predominio de la estructura provincial y mostró la capacidad del oficialismo para sostener su presencia en los distintos distritos.

La diferencia entre ambos desempeños quedó plasmada tanto en las intendencias como en la conformación de los concejos deliberantes. Mientras el espacio libertario obtuvo tres representantes sobre 194 lugares disponibles, el oficialismo provincial conservó el control de las administraciones municipales que enfrentaban una elección.

El escenario volvió a marcar la importancia de las estructuras locales en Santiago del Estero, donde el peso de los liderazgos provinciales y municipales se mostró determinante frente a una fuerza con una referencia nacional fuerte, pero con una construcción territorial todavía limitada.

El mensaje para Karina Milei

Para el sector conducido por Karina Milei y los Menem, el resultado significó uno de los golpes electorales más adversos desde el inicio de la construcción nacional de La Libertad Avanza. La cantidad de concejales obtenidos y la falta de intendencias reflejaron las dificultades para convertir la adhesión al Presidente en triunfos municipales.

De hecho, todo el proceso electoral estuvo marcado por esa realidad que la escuadra libertaria santiagueña advirtió de antemano: imponerse a la maquinaria que administran el Frente Cívico y el Partido Justicialista era difícil. Por eso, apostaron a quedarse con escaños en los concejos deliberantes de las ciudades más importantes de la provincia. Sólo lo consiguieron dos en la capital y una en Añatuya. Esa realidad también marca la distacia entre las miradas nacionales y las realidades del territorio.

La elección dejó así un escenario marcado por dos realidades contrapuestas. El oficialismo de Zamora volvió a demostrar su capacidad para conservar el poder territorial, mientras que La Libertad Avanza chocó de frente ante el desafío de transformar su presencia nacional en una estructura competitiva en los distritos de Santiago del Estero.

Temas
Notas Relacionadas
Natalia Neme, la candidata a intendente de Santiago del Estero.
ELECCIONES 2026

La UCR se cortó sola en Santiago del Estero y profundiza la dispersión de la oposición a Gerardo Zamora

Natalia Neme encabeza la lista boinablanca en la capital y el antiperonismo queda partido en tres. Críticas a la gestión local, eje de la campaña radical.
Gerardo Zamora, en campaña en Santiago del Estero.
ELECCIONES 2026

Santiago del Estero: Zamora busca ratificar su dominio en los municipios frente a una oposición desperdigada

El Frente Cívico y el PJ van por las 25 ciudades que votan intendente este domingo. La batalla de La Banda contra Sergio Massa. La oposición, toda rota.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Toto Caputo, el Messi de la lógica libertaria.
EL FUTURO NO LLEGA

El silogismo de Caputo

Por  Marcelo Falak
Javier Milei y Toto Caputo cortándole las alas al dólar (imagen generada con IA). 
ES LA ECONOMÍA

Qué hace Caputo para que el dólar no vuele en 2027

Por  Esteban Rafele
El gobernador Axel Kicillof envió un mensaje grabado a la militancia que se reunió en Santa Fe.
SEMANA SANTA FE

Kicillof en Santa Fe, ¿era por abajo?

Por  Pablo Fornero
Javier Milei y su equipo: cadena nacional para fortalecer al Banco Central y blindar el modelo.
LA QUINTA PATA

Milei eterno

Por  Marcelo Falak