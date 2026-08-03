La estrategia de Karina Milei y los Menem derrapó en Santiago del Estero: LLA logró tres concejales de 194

La estrategia de Karina Milei y los Menem chocó los planes de La Libertad Avanza en Santiago del Estero

El armado político de Karina Milei y los primos Martín y Lule Menem sufrió un duro revés en las elecciones municipales de Santiago del Estero . La Libertad Avanza consiguió apenas tres bancas de concejales sobre las 194 que estuvieron en juego y no logró imponerse en ninguna de las intendencias.

En contraste, el oficialismo provincial encabezado por el gobernador Gerardo Zamora retuvo todas las intendencias que estuvieron en disputa y volvió a exhibir la fortaleza de su estructura territorial. El resultado marcó una diferencia significativa entre el peso nacional del espacio libertario y su desempeño en el ámbito municipal.

El resultado tiene además un particular componente nacional. El cacique norteño no sólo maneja todas los municipios de su provincia sino que también tiene bajo su control las diez bancas que la provincia tiene en ambas cámaras del Congreso . El mensaje que se proyecta a la Casa Rosada es otro: desde hace rato hay rumores que advierten sobre una eventual candidatura presidencial de Zamora. De hecho, hubo cantos al respecto después de la paliza del domingo en la tierra de la chacarera.

La elección representó una nueva prueba para la estructura política de Karina Milei y los Menem, que habían presentado candidatos propios en distintos distritos. Sin embargo, el desempeño quedó lejos de las expectativas que acompañaron la expansión de La Libertad Avanza fuera de los principales centros electorales.

El dato más contundente surgió del reparto de bancas. Sobre un total de 194 concejalías que estuvieron en juego, el espacio consiguió solamente tres. A ese resultado se sumó la ausencia de triunfos en las intendencias disputadas, lo que dejó al armado libertario sin una victoria ejecutiva en el mapa municipal de la provincia.

Además, la cosecha a nivel provincial estuvo lejos de la obtenida por LLA en las legislativas nacionales de octubre, cuando el mileísmo superó los 14 puntos. Este domingo, redondeaba un 9%.

26 a 0. El flyer que el zamorismo empezó a circular ni bien comenzaron a publicarse los datos oficiales.

El revés expuso así las dificultades para trasladar el respaldo nacional al presidente Javier Milei hacia elecciones de escala local. La marca política que había conseguido consolidarse en el escenario nacional no logró alcanzar una competitividad equivalente en los municipios santiagueños.

Gerardo Zamora y la fortaleza territorial del oficialismo

Del otro lado, el oficialismo de Zamora consiguió retener todas las intendencias que estuvieron en disputa. El resultado ratificó el predominio de la estructura provincial y mostró la capacidad del oficialismo para sostener su presencia en los distintos distritos.

La diferencia entre ambos desempeños quedó plasmada tanto en las intendencias como en la conformación de los concejos deliberantes. Mientras el espacio libertario obtuvo tres representantes sobre 194 lugares disponibles, el oficialismo provincial conservó el control de las administraciones municipales que enfrentaban una elección.

El escenario volvió a marcar la importancia de las estructuras locales en Santiago del Estero, donde el peso de los liderazgos provinciales y municipales se mostró determinante frente a una fuerza con una referencia nacional fuerte, pero con una construcción territorial todavía limitada.

El mensaje para Karina Milei

Para el sector conducido por Karina Milei y los Menem, el resultado significó uno de los golpes electorales más adversos desde el inicio de la construcción nacional de La Libertad Avanza. La cantidad de concejales obtenidos y la falta de intendencias reflejaron las dificultades para convertir la adhesión al Presidente en triunfos municipales.

De hecho, todo el proceso electoral estuvo marcado por esa realidad que la escuadra libertaria santiagueña advirtió de antemano: imponerse a la maquinaria que administran el Frente Cívico y el Partido Justicialista era difícil. Por eso, apostaron a quedarse con escaños en los concejos deliberantes de las ciudades más importantes de la provincia. Sólo lo consiguieron dos en la capital y una en Añatuya. Esa realidad también marca la distacia entre las miradas nacionales y las realidades del territorio.

La elección dejó así un escenario marcado por dos realidades contrapuestas. El oficialismo de Zamora volvió a demostrar su capacidad para conservar el poder territorial, mientras que La Libertad Avanza chocó de frente ante el desafío de transformar su presencia nacional en una estructura competitiva en los distritos de Santiago del Estero.