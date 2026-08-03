Reelección de intendentes: Sergio Massa reactiva la comisión de reforma política del Senado bonaerense

El Frente Renovador de Sergio Massa mantiene su rechazo a modificar el límite vigente de reelecciones.

El massismo reactiva la comisión de reforma política del Senado bonaerense en plena disputa por las reelecciones indefinidas de los intendentes de la provincia de Buenos Aires . La convocatoria llega de parte de la senadora Malena Galmarini , del Frente Renovador, que mantiene su rechazo a modificar el límite vigente.

La reunión fue convocada para el próximo martes a las 11 y tendrá como eje el funcionamiento de la comisión, que quedó bajo la conducción de Galmarini tras las negociaciones entre los distintos sectores del peronismo bonaerense para definir las autoridades de las comisiones permanentes.

El debate por el sistema electoral ocupará un lugar central durante el año, con distintos proyectos y propuestas que podrían modificar las reglas para las elecciones de 2027. Entre los temas en discusión aparecen las PASO , un eventual desdoblamiento electoral y la implementación de la boleta única electrónica (BUP).

Las reelecciones indefinidas volvieron a ocupar un lugar destacado en la agenda del oficialismo provincial durante la última semana. El gobernador Axel Kicillof retomó el planteo a través de declaraciones públicas y de la postura expresada por la vicegobernadora Verónica Magario en el Senado.

El tema fue el eje central de la reunión que La Liga de Intendentes tuvo con Kicillof. Los jefes comunales plantearon la necesidad de avanzar con una modificación que permita revisar el límite de mandatos establecido por la legislación vigente.

Para que esa posibilidad avance, la Legislatura bonaerense debería modificar el marco legal. El cambio requiere acuerdos internos para el peronismo primero, y entre distintos bloques y sectores políticos, después, un consenso que por el momento no asoma garantizado.

En ese escenario, la posición del massismo adquiere relevancia. El espacio de Sergio Massa sostuvo en reiteradas oportunidades que no modificará su postura respecto del límite de mandatos para los intendentes bonaerenses.

La Liga de intendentes que se reunió con Axel Kicillof.

Una comisión clave para el escenario electoral de 2027

La comisión de reforma política quedó como una de las piezas centrales de las negociaciones internas del peronismo bonaerense para la conformación de las comisiones del Senado. La disputa entre los distintos sectores del espacio demoró durante seis meses la puesta en marcha de la actividad legislativa ordinaria.

Con Galmarini al frente, la comisión tendrá entre sus principales desafíos analizar las reglas electorales que van a regir en 2027. El debate incluirá modificaciones al sistema de votación y otras iniciativas vinculadas con la organización de los próximos comicios.

En el Senado se encuentra, desde el año pasado, un proyecto presentado por la senadora Ayelén Durán, del Movimiento Derecho al Futuro, que propone restablecer las reelecciones indefinidas para los intendentes. La iniciativa forma parte de la discusión que el oficialismo provincial busca instalar en la Legislatura.

El tratamiento de ese proyecto podría exponer nuevamente las diferencias dentro del peronismo bonaerense. Mientras sectores alineados con Kicillof impulsan la discusión, el massismo mantiene su rechazo a modificar la norma que estableció el límite de dos mandatos.

Tuvimos la primera reunión de la Comisión de Reforma Política para comenzar con los debates del sistema electoral provincial y de otras propuestas presentadas.



Vamos a trabajar para que los bonaerenses tengamos reglas claras y previsibilidad al momento de votar el año que… pic.twitter.com/piw3gqg2Ik — Malena Galmarini (@MalenaGalmarini) June 16, 2026

El NO del Frente Renovador

La posición del massismo tiene además un componente político propio. El espacio de Sergio Massa fue uno de los impulsores de la ley que estableció el límite a las reelecciones de los intendentes, durante el gobierno de María Eugenia Vidal en 2016.

Por eso, la convocatoria de la comisión se produce mientras el debate por la continuidad de los jefes comunales vuelve a generar tensión entre las distintas tribus del peronismo bonaerense. La discusión podría extenderse durante los próximos meses, junto con el resto de las reformas electorales.

La reunión convocada por Galmarini podría permitir conocer el nivel de discusión que tendrá la comisión y si las distintas fuerzas buscarán avanzar sobre alguno de los cambios planteados. Las reelecciones indefinidas aparecen como uno de los asuntos con mayor capacidad para tensionar los acuerdos internos.