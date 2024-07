Encuesta en Rosario: el 79% aprueba la renovación de la Corte Suprema

En los distintos segmentos socioeconómicos, no aparecieron diferencias al momento de opinar sobre la conveniencia de la renovación de la Corte Suprema. Hay acuerdo sin importar el estrato social.

La diferencia apareció al consultar sobre la imagen de la Justicia, en general. Allí, explicaron a Letra P desde la consultora, se advierte que los segmentos más postergados económicamente tienen una imagen negativa, mientras que los que medios y medio-altos una más positiva.

“Todos los segmentos están a favor del recambio. En cuanto a la imagen (de la Justicia en general) sí hay una diferencia más benévola o más crítica” dependiendo del segmento consultado, explicó Martín Ostolaza, director de Innova.

Es la seguridad, estúpido

En Innova explican que la seguridad, el tema que más inquieta a los ciudadanos de Rosario desde hace largo tiempo, es central para entender la mirada crítica sobre la Justicia y la necesidad de recambios.

Lo que la gente ve, y esa percepción puede o no ajustarse a la realidad, es que el Poder Judicial es el que menos protagonismo exhibe a la hora de encontrar soluciones contra la violencia urbana. “No porque no las brinde, sino porque no hay un actor determinado protagonizando ese lugar y, encima, no hay instancias de recambio”, explicó Ostolaza.

La gente advierte, en cambio, que tanto el Gobierno provincial como el nacional abordan la problemática, logrando ciertos resultados. “En cambio, la justicia corre de atrás en esa disputa por lo mismo que decía antes: no hay protagonistas encabezando resultados”, añade el consultor.

La sociedad percibe a la Justicia lenta, corporativa, alejada de las soluciones que necesita para vivir mejor, y a su vez, con un estándar de vida muy distinto al común de la gente, indica el consultor. A ese panorama se suman, además, episodios de enorme impacto negativo como el de los fiscales condenados en Rosario por su participación en una red de juego clandestino, entre otros escándalos judiciales que se sucedieron en los últimos años.

MileiPullaroJavkin.jpg Maximiliano Pullaro, Javier Milei y Pablo Javkin

Las gestiones de Milei, Pullaro y Javkin

El trabajo de Innova marca que la gestión del presidente Javier Milei no sufrió cambios respecto de la última vez que se lo evaluó, en mayo pasado. El libertario sigue teniendo un 50 por ciento de imagen positiva y un 49 de negativa. En el caso de Maximiliano Pullaro subió la positiva -de 63 a 66%- y retrocedió la negativa (35% a 33%). En tanto, el intendente Pablo Javkin tiene un 41% que lo aprueba y un 58% que lo rechaza.

Quizás lo peor para Milei se advierte cuando se le preguntó a los rosarinos consultados por su percepción de la economía.

Si en mayo el 37% pensaba que su economía se deterioró y rechazaba al presidente, ahora es un 40%. Hace dos meses un 22% admitía más problemas en su economía, pero apoyaba a Milei. Ahora bajó a un 19%. Un 7% opinaba que habían mejorado sus ingresos y que aprobaba al presidente. Ahora ese número cayó a un 5%.

Cuando se preguntó sobre los principales temas en los que debería mejorar el gobierno, los primeros fueron mejores salarios (23%), evitar que aumente la pobreza (21%), bajar la inflación (17%), frenar el desempleo (16%) y que viaje menos al exterior (6%).

Pacto de Mayo, inseguridad y la mirada sobre poderes y empresas

El trabajo indagó en cuestiones puntuales, además de la renovación de la Corte Suprema. A los encuestados se los consultó si Pullaro hizo bien o no en asistir al Pacto de Mayo convocado por el presidente, finalmente refrendado el 9 de julio en Tucumán.

Un 47% contestó que hizo bien en asistir y apoyar la iniciativa de Milei, mientras que un 37% dijo que no y un 16% no tiene una opinión formada.

El estudio de opinión Innova recogió una opinión favorable del Gobierno provincial (67% positiva contra 30% negativa), la Cámara de Diputados (47% contra 45%) y la firma Litoral Gas (51% contra 48%). La peor parte se la llevaron dos empresas provinciales: la que provee el servicio de agua potable (37% a favor contra 61% de rechazo) y la que ofrece energía (64% la desaprobó y 35% respaldó el servicio).

Por último, y al abordar los temas que más inquietan a los rosarinos, la inseguridad (49%) se mantuvo al tope, seguida por el narcotráfico (22%), la corrupción (10%), la pobreza (6%) y el desempleo (4%).