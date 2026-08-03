Hugo Passalacqua renunció a Encuentro Misionero y formalizó su ruptura con Carlos Rovira

El gobernador de Misiones , Hugo Passalacqua , renunció formalmente a Encuentro Misionero y terminó de romper puentes con Carlos Rovira . El mandatario dio así un paso más hacia su propia construcción política, desde la cual buscará ser reelecto en 2027 y convertirse en el primer dirigente de la historia provincial en ser electo gobernador tres veces.

El gesto fue tan contundente que el mismo Passalacqua publicó la renuncia a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales. En rigor, el gobernador rompió su ficha del Partido de la Concordia Social , la fuerza fundada por Rovira que gobierna Misiones desde 2003, que en mayo de este año cambió su nombre por Encuentro Misionero .

Encuentro Misionero es la última transformación de ese armado, con el que Rovira buscaba comandar un proceso de renovación dirigencial que le permitiese avanzar en la proyección del misionerismo más allá de 2027. El gobernador, que se sintió excluido de ese armado desde el primer minuto, decidió dar el portazo definitivo este lunes.

La presentación realizada ante el Distrito Misiones de la Secretaría Electoral marca el quiebre definitivo del gobernador con su antecesor y empieza a direccionar el camino hacia las elecciones del año que viene, donde Passalacqua buscara su reelección, esta vez comandando su propio armado.

El 10 de julio, el sector que responde directamente al gobernador lanzó el Movimiento por lo que Viene , el espacio con el que Passalacqua encarará las estrategias de alianzas que se oficializarán cuando el calendario electoral comience a correr. Un artífice fundamental en ese proceso fue el ministro de Coordinación de Gabinete, Carlos Sartori , que ya a comienzos de año empezó a fortalecer el trabajo territorial que con el paso de los meses derivó en la ruptura.

En el naciente movimiento misionero ya no hablan de internas, reconocen que el gobernador y su antecesor lideran dos armados distintos, que eventualmente deberán sentarse a conversar, cada uno desde su identidad particular. Para que eso suceda, todavía falta tiempo.

El quiebre con Carlos Rovira

La renuncia publicada es el primer acto explícito con el que Passalacqua escenifica la ruptura. El próximo paso será el 17 de agosto, cuando encabece el acto por un nuevo aniversario de la muerte de José de San Martín en la localidad de San José, en el sur provincial.

Según pudo saber Letra P, se espera que el gobernador utilice ese escenario para referirse a la pelea de la que hace rato habla toda la política misionera. Más allá de sus palabras, el gobernador viene dando muestras concretas del cambio interno que deja al rovirismo afuera del poder por primera vez en más de 25 años.

El último movimiento había sido impulsar una reestructuración en el gabinete que reacomodó el mapa político del oficialismo corriendo a dirigentes relacionados con Rovira y empoderando a intendentes y jefes territoriales, base de su flamante movimiento.

En rigor, se trata de uno de los clivajes institucionales más grandes en la historia reciente de la política provincial. La última vez que Misiones había experimentado un cisma de una magnitud tal fue cuando Rovira decidió arrimarse a Néstor Kirchner y romper lanzas con Ramón Puerta.

El futuro político en Misiones

El gobernador no pretende hacer de la ruptura un tema de agenda. Como ya contó Letra P, Passalacqua no está dispuesto a que su enfrentamiento con Rovira se lleve puesta la gestión, cuyos resultados considera como la llave principal para lograr la reelección el año próximo. Hablará lo justo y necesario para dejar sentadas las bases de la nueva era en la política misionera y volverá a concentrarse en el día a día.

El mandatario ya mandó a la Legislatura el Presupuesto para el ejercicio 2027, intenta contener provincialmente los efectos del recorte nacional y analiza cómo sostener la relación con la Casa Rosada, ya que la mayoría de los representantes misioneros en el Congreso responden al sector que decidió alejar de los asuntos de gestión.

La ruptura entre Passalacqua y Rovira repercute también en la Legislatura de Misiones.

Sabe el gobernador que su relación con los intendentes es fundamental, razón por la cual naufragará en la Legislatura el proyecto para terminar con la reelección indefinida en los municipios, que Encuentro Misionero había anunciado como una de las iniciativa centrales de su plan de aggiornamiento.

También se habían ingresado proyectos que apuntaban a cambiar la boleta única y la Ley de Lemas todavía vigente en Misiones. Ahora, esa agenda quedará stand by, porque la división de los espacios en la Cámara de Representantes también terminó rompiendo la mayoría con la que el gobierno provincial dominó la discusión legislativa durante la última década y media.