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La sucesión de Marta Vidal

El Consejo de la Magistratura de Córdoba define quién será el nuevo juez electoral: hay dos favoritos

El listado surgirá este martes de la evaluación de antecedentes, examen y entrevistas. Federico Robledo y Carlos Viramonte pican en punta en las apuestas.

Letra P | Luis Zegarra
Por Luis Zegarra
Consejo de la Magistratura de Córdoba, encargado de seleccionar al titular de la Justicia Electoral

Consejo de la Magistratura de Córdoba, encargado de seleccionar al titular de la Justicia Electoral

Con la caída de la tarde de este martes se conocerá la lista de orden de méritos que elaborará el Consejo de la Magistratura de Córdoba como resultante del concurso abierto para designar al titular de la Justicia Electoral de Córdoba por los próximos años.

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Luis Zegarra

La persona elegida debería ser designada por el poder Ejecutivo en un plazo no superior a los 30 días. Hasta entonces, y por el mes de agosto completo, el juzgado continuará en manos de Marta Vidal, única ocupante hasta el momento, designada en 1998 por decisión del exgobernador radical Ramón Bautista Mestre.

Al cierre de la segunda jornada de entrevistas, los consejeros informarán a todos los postulantes los resultados de las calificaciones de antecedentes, los de las entrevistas personales y, vía decodificación, los puntajes obtenidos en los exámenes escritos.

Cumplida tal instancia se confeccionará el orden de méritos final, cuya publicación dependerá de la existencia de impugnaciones. En caso de no haber objeciones, que podrían darse en un plazo de hasta tres días, se proclamará al primero de la lista.

Por tres meses y medio una decena de nombres se han barajado como potenciales favorecidos por acuerdos políticos. En su mayoría, personas vinculadas al peronismo, fuerza a la que se adjudica la mayor representatividad entre los 53 postulantes que iniciaron el proceso.

Al cierre del mismo, con 17 candidaturas sobrevivientes para las entrevistas, tres nombres lideran las charlas de corrillos, nunca exentas de dobleces.

El primero es Federico Robledo, secretario de Coordinación en el Ministerio de Justicia de la provincia, director de asuntos legales de la cartera, profesor universitario de derecho constitucional y derecho público.

Domingo Ses&iacute;n y Luis Angulo, del Tribunal Superior, junto a la vicegobernadora Myrian Prunotto y el ministro de Justicia de C&oacute;rdoba, Juli&aacute;n L&oacute;pez

Domingo Sesín y Luis Angulo, del Tribunal Superior, junto a la vicegobernadora Myrian Prunotto y el ministro de Justicia de Córdoba, Julián López

Por fuera del céntrico edificio donde se tomaron las entrevistas aseguran que su solvencia y su conocimiento impactaron favorablemente a los consejeros. Por si fuera poco, no faltan quienes recuerdan su estrecha interrelación con el titular del Ministerio de Justicia, Julián López.

Robledo, considerado por varios como “un cerebro”, ya era uno de los nombres barajados semanas atrás. Su vuelta al paño enfrió versiones en torno a Carlos Viramonte, juez Civil, Comercial y de Familia de la 3° nominación de San Francisco.

Muchos de los rumores provienen aún de la oposición al peronismo de Córdoba. En particular del Frente Cívico, cuyo referente, Luis Juez, lo citó como el nombre señalado por el dedo del gobernador Martín Llaryora, de reconocida predilección por dirigentes de su tierra natal.

Por el contrario, voces cercanas lo describen como otro joven sobresaliente, acostumbrado a renovar desafíos.

Las mismas voces opositoras completan el póker de potenciales favorecidos durante la entrevista, la parte más discrecional del proceso y que otorga 40 puntos (los mismos que el examen escrito) con Guillermo Arias, secretario legislativo de la Legislatura, y Augusto Pastore, secretario de Gobierno de la secretaría general de la Gobernación.

En un segundo pelotón circulan Diego Frossasco, profesor de derecho constitucional, exconvencional constituyente, asesor legislativo, exsecretario de legal y técnica de la Municipalidad; Emilia Mimessi, relatora electoral del Tribunal Superior de Justicia (TSJ); María de los Ángeles Nallin, secretaria de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y prosecretaria del Juzgado Electoral entre 2011 y 2023

Garantías del Consejo de la Magistratura

Los reclamos de la oposición derivaron en planteos, formales e informales, para pedir al Consejo de la Magistratura que permita la grabación de las entrevistas. El más elocuente de ellos corrió por cuenta del citado senador.

Como anticipó Letra P, la presidenta del Consejo, Marta Cáceres de Bollati, desestimó el pedido. Entre las valoraciones consideró que la modalidad de entrevistas no abiertas al público cuenta con la debida garantía por la presencia de representantes de la misma oposición en la Legislatura, colegios de abogados y miembros de la academia.

No obstante, sí permitió incrementar el número de veedores que asisten a las entrevistas en representación de los colegios: uno en representación de la asociación de Magistrados y Funcionarios, uno cada uno en nombre de los Colegios de Abogados de Río Cuarto, Córdoba, Bell Ville, Villa María, San Francisco y Cruz del Eje.

Asistentes a la primera jornada de entrevistas, de la que tomaron parte 10 postulantes, destacaron también la presencia de titulares y suplentes de cada uno de los nueve estamentos representados en el Consejo: TSJ; Ministerio de Justicia; Ministerio Público Fiscal, con presencia de los adjuntos Héctor David y José Gómez Demmel; Poder Legislativo, incluyendo al radical Alfredo Nigro; magistrados de capital y del interior; abogados de capital y del interior; y la Academia nacional.

En riguroso off, algunos de los entrevistados aseguraron no haber sentido ningún tipo de tensión durante su exposición. “Preguntaron lo que querían. Fue una requisitoria más personal que técnica, considerando que ya había existido una instancia escrita. Los temas fueron aleatorios”, explicaron a este medio.

Continuidad en la Justicia

La lista de orden de méritos definitiva será enviada a la Legislatura, que debe aprobar la selección final. Dado que se requiere de mayoría simple, se descuenta que el oficialismo validará el proceso. Anticipando la movida, el juecismo ya anunció que votará en contra.

Superada tal instancia, quien encabece la lista de orden de méritos deberá ser refrendado como juez electoral. El Ejecutivo deberá cumplir con su designación, sin poder de veto.

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Hasta entonces, el juzgado seguirá en manos de Marta Vidal, única ocupante de su sillón desde la creación del fuero, hace ya 28 años. Aunque se descontaba su salida a partir de este lunes, acordó continuar durante el mes de agosto, confiando en una rápida designación de su sucesor.

En estas semanas, Vidal deberá atender el proceso que culminará en las elecciones para intendente de Marcos Juárez, a celebrarse el 6 de septiembre.

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