Rafael Gutiérrez desafió a Maximiliano Pullaro y volvió a poner en duda su salida de la Corte de Santa Fe

El presidente de la Corte Suprema de Santa Fe , Rafael Gutiérrez , volvió a tensar la relación con el gobernador Maximiliano Pullaro al poner en duda su salida del máximo tribunal. Aunque en diciembre pasado había anunciado que dejaría su cargo en noviembre , debido a que superó largamente la edad límite de 75 años, ahora sostuvo que su decisión dependerá de asuntos pendientes dentro del Poder Judicial.

“Como siempre dije, me voy a ir el día que yo quiera”, afirmó el magistrado durante una entrevista con Verte Bien TV. La declaración reavivó el conflicto institucional entre la Casa Gris y la conducción de la Justicia santafesina.

En diciembre del año pasado, en medio de la discusión por la renovación de la Corte, el cortesano había asegurado públicamente que presentaría su renuncia durante noviembre de este año, algo que Pullaro celebró públicamente. Sin embargo, esta vez evitó ratificar una fecha definitiva.

“Lo de noviembre lo tengo pensado, pero tengo que terminar algunas cosas que están pendientes para el Poder Judicial”, explicó el titular del tribunal.

En los últimos días los ministros de la Corte Suprema de Santa Fe, Eduardo Spuler, Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez, anunciaron que dejarán sus cargos en los meses de septiembre y noviembre del 2026, a los cuales honraron durante más de 30 años. Tres funcionarios de valorada…

Consultado sobre las declaraciones del juez, el gobernador Maximiliano Pullaro aseguró que mantiene la expectativa de que el compromiso asumido se concrete dentro de los plazos previstos.

“El doctor Gutiérrez tomó un compromiso conmigo, con la ciudadanía. Además, la ley y la Constitución son claras. No tengo dudas de que se va a ir en noviembre de este año. Si no, no hubiésemos hecho la elección de los nuevos ministros de la Corte”, señaló el mandatario.

15F Rafael Gutierrez

"No tengo dudas de que el doctor Gutiérrez va a cumplir la ley y va a cumplir la Constitución. Es un hombre duro, con el que tengo diferencias, pero es un hombre de palabra", insistió el gobernador para dar por hecha la salida.

El presidente del máximo tribunal también cuestionó la designación de quien ocuparía su lugar cuando se produzca la vacante. “Es increíble. Suplente sin vacante. Únicamente en esta provincia se hacen estas cosas”, sostuvo durante la entrevista televisiva.

Las diferencias entre ambas partes se profundizaron a medida que avanzó el proceso impulsado por el Ejecutivo para modificar la integración del órgano judicial más importante de la provincia.

La renovación de la Corte Suprema de Santa Fe

Desde su llegada al gobierno, Pullaro promovió la salida de cinco de los seis integrantes de la Corte Suprema de Santa Fe. El argumento oficial se apoyó en el límite constitucional de 75 años para ejercer el cargo.

La presión política derivó en las renuncias de María Angélica Gastaldi y Mario Netri. Además, se anunció que Eduardo Spuler dejará su puesto en septiembre, mientras que Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez comunicaron previamente su intención de abandonar el tribunal.

En paralelo, el oficialismo impulsó una reforma que amplió de seis a siete el número de integrantes de la Corte provincial. La modificación permitió acelerar el proceso de recambio institucional.

Como resultado de esa estrategia, el gobernador logró designar en febrero de 2025 a Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder, tras alcanzar acuerdos políticos con sectores del socialismo y del perottismo.

Un año más tarde, la Legislatura aprobó los pliegos de Diego Luis Maciel, Aldo Mario Alurralde y Jorgelina Mabel Genghini. Los tres magistrados se incorporarán al máximo tribunal a medida que se produzcan las vacantes de Spuler, Falistocco y Gutiérrez.

La incertidumbre sobre la continuidad del presidente de la Corte abrió un nuevo capítulo en una disputa que marcó buena parte de la relación entre el gobierno provincial y el Poder Judicial durante los últimos meses.