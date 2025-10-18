Sin refugios seguros en los medios, Javier Milei prende fuego las notas y preocupa a su mesa política

A veces irascible, por momentos incómodo y muchas veces a la defensiva. En uno de los peores momentos de su gobierno, Javier Milei pareciera ya no encontrar refugio, ni siquiera, en los medios amigos que alguna vez lo resguardaron dentro de un estudio de televisión. La tropa digital libertaria destila críticas en público a los entrevistadores, reproches que el Presidente por ahora hace en privado.

"No le gustó nada, pero nada", le aseguró a Letra P una fuente de diálogo directo con el mandatario, en referencia a los periodistas otrora amigos que -a ojos de Milei- "se dieron vuelta" en los últimos tiempos.

Luego de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires , y el cambio en el clima social, el Presidente se puso la campaña al hombro y se convirtió en la cara de La Libertad Avanza en todas las provincias. Apuntaló la estrategia con un raid mediático que lo llevó a pasar varios momentos incómodos en medios de comunicación que, hasta poco antes, eran sumamente elogiosos de sus ideas y políticas en sus dos primeros años de gestión.

A una semana de los comicios nacionales , hay cierta preocupación en su mesa política y en el ecosistema digital sobre cómo afrontará el oficialismo el tramo final de la campaña con un Milei que no puede disimular su enfado.

Va a decir algo @fantinofantino sobre las valijas diplomáticas con plata narco que venían de venezuela a la argentina cuando Taiana era canciller? O ese también es un buen pibe?

El vaso medio lleno: si bien las lecturas son de cierta preocupación, sobre todo por el contexto electoral, hay quienes creen en la Casa Rosada que se podría abrir una ventana de oportunidad, tanto para volver a mostrar el perfil iracundo y outsider de Milei, como para delimitar los respaldos y rechazos a las ideas libertarias en el mundo mediático.

"Hoy podría ser un problema para el clima que se genera, pero desde la estrategia digital y de comunicación nos podría venir bien para el día después, para saber quiénes están, quiénes no", analizó un funcionario de Balcarce 50, que cree también que, de esta forma, es más sencillo "salir a matar (en redes sociales) a los periodistas cuando haga falta".

El último apuntado por Las Fuerzas del Cielo fue Alejandro Fantino, quien se ha calificado como "amigo" de Milei. El conductor le aconsejó al Presidente: "No uses la palabra esfuerzo porque no estás haciendo ninguno". La militancia libertaria montó una campaña para dejar de ver su programa.

Los momentos tensos

Uno de los momentos en que se lo vio más incómodo fue en la mesa de Eduardo Feinmann. El periodista, que siempre interpretó bien la voz del electorado conservador que alguna vez apostó por Mauricio Macri, no se guardó ningún tema. Preguntó por la causa de José Luis Espert e insistió, una y otra vez, con la crítica situación económica, hasta el punto que el mandatario intentó salir del paso de una manera algo tosca: "¿Qué quiera que haga, que llore?

Los cruces entre el Presidente y el periodista estrella de A24 fue festejado, incluso, por periodistas como Roberto Navarro, dueño de El Destape y Dante López Foresi, de Agencia El Vigía, y por buena parte de la comunidad tuitera kirchnerista.

Al día siguiente, Milei tampoco disimiló su enojo en LN+ frente a Esteban Trebucq, otro periodista asiduo entrevistador del Presidente. El malestar por el resultado de la charla lo exteriorizó Peluca Milei, la cuenta troll que administra Tomás Jurado, uno de los encargados de la narrativa digital de la Casa Rosada. "Milei estalló con Trubucq y terminaron a los gritos mal", es el título del video subido con la entrevista.

El principal referente de la derecha nacional ya venía de algunos cruces tensos con otros periodistas del interior del país, a quienes les había aceptado una entrevista como parte de su doble estrategia para llegar a nuevos electorados en las provincias y mostrarse más abierto al diálogo. Sucedió en geografías en las que se supone que las ideas de Milei son bien valoradas por una porción relevante del electorado, como Córdoba y Mar del Plata.

En el primer caso, se ofuscó cuando la editora de política y negocios de La Voz, Virginia Guevara, le preguntó sobre una publicación de Daniel Parisini, más conocido como Gordo Dan, contra el senador Luis Juez y su hija. Eso fue a mediados de septiembre, en el marco de una recorrida de Milei por la capital cordobesa para respaldar a Gonzalo Roca.

El malestar presidencial se repitió a principios de octubre, cuando el periodista Mariano Suárez, de Canal 8, le consultó por José Luis Espert. "Ya no está en la lista, es un tema terminado. ¿Necesitás operar para eso? Espert dio las explicaciones, yo también. ¿Querés discutir el asesinato de Kennedy? Nosotros no fuimos“, le lanzó Milei.

Ambos cruces dieron que hablar en el primetime de los medios; sin embargo, el Presidente continuó con sus recorridas televisivas, y le ordenó lo mismo a Diego Santilli y Patricia Bullrich, que encabezan las listas de La Libertad Avanza en las dos principales jurisdicciones del país, Buenos Aires y Ciudad, respectivamente. Con el sueño de achicar la diferencia en el territorio bonaerense, y fusionar algo de los porcentajes que obtuvieron Manuel Adorni y Silvia Lospennato en mayo último, la cúpula libertaria pretende llegar al 35% de los votos a nivel nacional.

La protección de Karina Milei

Hasta ahora, quien más cuidó la puesta en escena alrededor del jefe de Estado fue la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Lo hizo en varias oportunidades al medir la intensidad de la luz de los sets televisivos, la temperatura de los auditorios o al escanear el pensamiento ideológico de los periodistas que entrevistarían a su hermano, con la idea de evitarle un mal momento.

LXVQNK4Z5VBAHHXZSMROZX6VVM-1.jpg Karina Milei, hermana de Javier Milei y secretaria general de la Presidencia.

La funcionaria más influyente de la Casa Rosada lo hizo, también, al bloquearle el acceso presidencial a muchos de los que alguna vez fueron detractores del líder de La Libertad Avanza. No por nada, quienes la conocen bien aseguran que si algo tiene El Jefe es memoria de las críticas que le llegan al mandatario. Las mismas voces aseguran que sólo espera el momento correcto para defenderlo. Probablemente todo dependa del resultado del domingo 26: una eventual victoria del Gobierno activaría su venganza.