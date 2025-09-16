en vivo ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Jorge Taiana visitó a CFK: "Hoy más que nunca la unidad nos fortalece"

Tras la amplia victoria peronista en las elecciones bonaerenses, la campaña se enfoca en las legislativas del 26 de octubre.

CFK y Taiana.

Javier Milei.

Cristina Fernández de Kirchner y Jorge Taiana

Jorge Taiana, Axel Kicillof e Itai Hagman.

Javier Milei

EN VIVO

Las elecciones legislativas 2025 concluirán con los comicios del 26 de octubre para renovar la mitad de las bancas del Congreso. En esta nota, el minuto a minuto de la campaña nacional después del triunfo de Fuerza Patria en la jornada electoral de la provincia de Buenos Aires que terminó con las listas del presidente Javier Milei en segundo lugar.

Live Blog Post

“Tic, tac”: CFK cruzó a Milei y aseguró que el rumbo económico es “una verdadera bomba de tiempo”

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cruzó al presidente Javier Milei, tras la presentación del Presupuesto 2026, y le advirtió que el rumbo económico es "una verdadera bomba de tiempo".

"¿Tanto lío para terminar diciendo lo mismo que (Mauricio) Macri en el 2018 cuando, en realidad, lo peor empezaba y tuvo que llamar al FMI para devolverle los dólares a los que estuvieron haciendo carry trade desde el 2016?", cuestionó CFK en Twitter este martes y agregó: "El tic tac ya puedo escucharlo desde San José 1111".

Live Blog Post

Milei, en Paraguay: "Decidimos quitar el cepo porque no se negocia con el mal"

El presidente Javier Milei ratificó sus críticas al cepo en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) organizada en Paraguay y explicó que su gobierno decidió quitarlo cuando consiguió financiamiento para sanear el balance del Banco Central: "No se negocia con el mal".

"Los controles se ponen para fijar un precio artificialmente bajo y genera un exceso de demanda de divisas y un exceso de oferta en el resto de la economía", explicó el jefe de Estado este martes y definió que "el capitalismo de libre empresa no solo es el más eficiente, sino que es el único que es justo".

Además, con un tono similar al de la cadena nacional del lunes por la noche cuado anunció el Presupuesto 2026, Milei consideró que "la justicia social es injusta, nadie está a favor del robo, uno de los mandamientos dice no robarás" y reiteró: "Eso de robarle a uno para darle a otro está mal".

Live Blog Post

Taiana visitó a CFK: "Hoy más que nunca la unidad nos fortalece"

El primer candidato a diputado de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, visitó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner este domingo en San José 1111 y, entre los reclamos de La Cámpora al gobernador Axel Kicillof por no visitar a CFK, remarcó: "Hoy más que nunca la unidad nos fortalece".

Live Blog Post

Itai Hagman cuestionó el Presupuesto 2026 propuesto por Milei: "Es un modelo de ajuste infinito"

El primer candidato a diputado de Fuerza Patria por la Ciudad de Buenos Aires, Itai Hagman, consideró que el proyecto de presupuesto presentado este lunes por el presidente Javier Milei "va en la misma dirección" que lo visto hasta el momento y señaló que "es la profundización de una lógica de ajuste". "Es un modelo de lógica de ajuste infinito", definió el economista.

Hagman evaluó "muy difícil" que haya "crecimiento económico" el próximo año y advirtió que los anuncios del Presidente "tienen trampa". "Por ejemplo, habló de que iba a aumentar las pensiones, pero en el presupuesto hay una reducción cuantitativa de alrededor de 150.000 pensiones", señaló en radio Urbana Play este martes.

