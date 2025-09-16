Jorge Taiana visitó a CFK: "Hoy más que nunca la unidad nos fortalece"

Live Blog Post

Milei, en Paraguay: "Decidimos quitar el cepo porque no se negocia con el mal"

El presidente Javier Milei ratificó sus críticas al cepo en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) organizada en Paraguay y explicó que su gobierno decidió quitarlo cuando consiguió financiamiento para sanear el balance del Banco Central: "No se negocia con el mal".

"Los controles se ponen para fijar un precio artificialmente bajo y genera un exceso de demanda de divisas y un exceso de oferta en el resto de la economía", explicó el jefe de Estado este martes y definió que "el capitalismo de libre empresa no solo es el más eficiente, sino que es el único que es justo".

Además, con un tono similar al de la cadena nacional del lunes por la noche cuado anunció el Presupuesto 2026, Milei consideró que "la justicia social es injusta, nadie está a favor del robo, uno de los mandamientos dice no robarás" y reiteró: "Eso de robarle a uno para darle a otro está mal".