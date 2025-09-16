Jorge Taiana visitó a CFK: "Hoy más que nunca la unidad nos fortalece"

Las elecciones legislativas 2025 concluirán con los comicios del 26 de octubre para renovar la mitad de las bancas del Congreso. En esta nota, el minuto a minuto de la campaña nacional después del triunfo de Fuerza Patria en la jornada electoral de la provincia de Buenos Aires que terminó con las listas del presidente Javier Milei en segundo lugar.
“Tic, tac”: CFK cruzó a Milei y aseguró que el rumbo económico es “una verdadera bomba de tiempo”
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cruzó al presidente Javier Milei, tras la presentación del Presupuesto 2026, y le advirtió que el rumbo económico es "una verdadera bomba de tiempo".
"¿Tanto lío para terminar diciendo lo mismo que (Mauricio) Macri en el 2018 cuando, en realidad, lo peor empezaba y tuvo que llamar al FMI para devolverle los dólares a los que estuvieron haciendo carry trade desde el 2016?", cuestionó CFK en Twitter este martes y agregó: "El tic tac ya puedo escucharlo desde San José 1111".