En campaña: Karina Milei activa la fase guerra total contra Mauricio Macri

"Si cree que pegarle a Karina no va a tener un costo, se equivoca. Vamos a ir por todo", dijo a este medio un funcionario con despacho en la Casa Rosada. La mención hace referencia a que no sólo buscarán entronar a Manuel Adorni en la Ciudad, cabeza de lista de la nómina, si no también agilizar el libro de pase de dirigentes amarillos a las fuerzas del cielo.