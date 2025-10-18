Tucumán: Osvaldo Jaldo encabezó el acto por el Día de la Lealtad ante más de 45 mil personas

Más de 45 mil personas participaron este viernes del multitudinario acto por el Día de la Lealtad peronista que encabezó el gobernador Osvaldo Jaldo en el Club San Antonio de Ranchillos. Convocado por el Frente Tucumán Primero, bajo el lema “80 años de historia, unidad y compromiso con el pueblo”, el encuentro fue una muestra de fuerza política y cohesión interna de cara a las elecciones del 26 de octubre.

Acompañado por su esposa, Ana María Grillo , el vicegobernador Miguel Acevedo , intendentes, delegados comunales y candidatos a diputados nacionales como Gladys Medina , Javier Noguera , Elia Fernández y Carolina Vargas Aignasse , el mandatario provincial recordó el 17 de octubre de 1945 y reivindicó la vigencia de los valores justicialistas.

“Un 17 de octubre como hoy, hace 80 años, el pueblo argentino salió a defender a su líder. Hoy el pueblo tucumano sale a defender a sus familias y a su provincia”, expresó Jaldo ante una multitud que lo ovacionó con banderas y cánticos peronistas. “El 26 de octubre Tucumán va a llenar las urnas de votos peronistas. Hoy hemos demostrado que el peronismo está más vivo que nunca, le guste a quien le guste”, agregó.

El gobernador también aprovechó para marcar diferencias con la gestión nacional de Javier Milei . “Mientras otros no logran gobernar, nosotros en Tucumán pusimos la casa en orden. Tenemos más salud, más educación, más obras y más seguridad. Así se gobierna para el pueblo”, sostuvo, antes de cerrar su discurso con un fervoroso “¡Viva Perón, viva Evita y viva Tucumán!”.

Durante el acto, Acevedo destacó la lealtad como valor fundante del movimiento justicialista y llamó a mantener la unidad. “No hay otro partido que tenga un 17 de octubre. La lealtad peronista es compromiso, solidaridad y amor por Tucumán”, expresó.

Desde el escenario, el candidato Javier Noguera recordó el valor histórico de la fecha y aseguró que “a ochenta años de aquella gesta popular, el peronismo sigue firme y activo, construyendo una patria más libre, justa y soberana”.

La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, valoró la masiva participación y el protagonismo popular. “Nunca vi un acto de esta característica. Es el pueblo defendiendo los ideales de la justicia social. El Estado debe estar presente en la salud, en la educación y con los más vulnerables”, señaló.

También Gladys Medina se mostró emocionada por la convocatoria. “En este Día de la Lealtad, las palabras sobran cuando los hechos hablan. Hoy el pueblo tucumano acompaña a Osvaldo Jaldo, y sin dudas el 26 de octubre el Frente Tucumán Primero será la lista más votada”, afirmó.